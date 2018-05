Prysmian: bénéfice net en baisse de 22% au 1er trimestre

Rome (awp/afp) - Le fabricant italien de câbles Prysmian a annoncé jeudi avoir réalisé un bénéfice net de 28 millions d'euros au 1er trimestre 2018, en baisse de 22,2% sur un an.

Le chiffre d'affaires a lui progressé de 1,6%, à 1,879 milliard d'euros (de 3,1% en terme organique) tandis que l'Ebitda ajusté a très légèrement baissé, de 0,8%, à 153 millions d'euros, contre 154 millions un an plus tôt, a précisé Prysmian dans un communiqué.

Le groupe a précisé prévoir sur l'ensemble de l'année 2018 un Ebitda ajusté situé dans la fourchette 730-770 millions d'euros.

La dette nette du groupe a fortement reculé sur un an, à 648 millions d'euros au 31 mars, contre 998 millions un an plus tôt.

"Le premier trimestre marque un retour à une croissance plus décidée du chiffre d'affaires", s'est félicité l'administrateur délégué du groupe Valerio Battista, cité dans le communiqué.

"La tendance positive des télécoms se confirme avec une demande croissante des câbles optiques à l'échelle mondiale", a-t-il ajouté, précisant que "les perspectives de marché sont en substance positive pour les deux secteurs stratégiques pour le groupe: les câbles et les systèmes sous-marin".

afp/rp