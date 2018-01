Publication du chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2017 de Grupo Carrefour Brasil

Regulatory News:

Carrefour (Paris:CA) annonce qu’Atacadão SA (Grupo Carrefour Brasil), société mère des activités du groupe Carrefour au Brésil, a procédé ce jour à la publication de son chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre 2017.

L’ensemble des informations relatives à cette publication est disponible sur le site Internet de Grupo Carrefour Brasil (http://www.grupocarrefourbrasil.com.br/).

