Publicis Groupe : Mise à disposition du Document de Référence 2017

Le Document de Référence de Publicis Groupe (Paris:PUB) [Euronext Paris : FR0000130577, CAC 40] pour l’année 2017 a été déposé à l’Autorité des Marchés Financiers le 20 avril 2018. Il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté et téléchargé à partir du site Internet de la Société www.publicisgroupe.com, ainsi que sur le site de l’AMF (www.amf-france.org).

Ce Document de référence inclut notamment le rapport financier annuel 2017, le rapport de la Présidente du Conseil de Surveillance sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil de Surveillance et les procédures de contrôle interne, les rapports des commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires.

La version anglaise du Document de Référence 2017 sera publiée prochainement.

À propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial du marketing, de la communication et de la transformation digitale des entreprises, à travers l’alchimie de la créativité et de la technologie. Présent sur toute la chaîne de valeur du conseil à la création et la production, Publicis Groupe met au service de ses clients une organisation transversale, unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans le monde entier. Elle s’articule autour de quatre grands pôles, Publicis Communications (Publicis Worldwide, Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, BBH, Marcel, Fallon, MSL, Prodigious), Publicis Media (Starcom, Zenith, Spark Foundry, Blue 449, Performics, Digitas), Publicis.Sapient (SapientRazorfish, Sapient Consulting) et Publicis Health. L’ensemble de ces 4 pôles opèrent sur les principaux marchés mondiaux et sont relayés par Publicis One sur les autres. Publicis One sous un même toit rassemble l’ensemble des agences du Groupe et offre à nos clients l’intégralité des services disponibles. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte près de 80 000 collaborateurs.

