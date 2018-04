QUANTEL : MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 17 MAI 2018

Regulatory News:

Les actionnaires de QUANTEL (Paris:QUA) sont invités à participer à l’assemblée générale mixte qui se tiendra le 17 mai 2018 à 14h30 au 2-bis avenue du Pacifique – ZA de Courtaboeuf, LES ULIS (91).

L’avis de réunion comportant l’ordre du jour, le texte des résolutions et les principales modalités de participation à l’assemblée, a été publié au BALO du 11 avril 2018 (Bulletin n°44 / avis n°1801044). Il est téléchargeable sur le site Internet de QUANTEL : www.quantel.fr et celui du BALO : balo.journal-officiel.gouv.fr.

Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale seront mis à la disposition des actionnaires, dans les conditions et délais règlementaires, sur le site Internet de QUANTEL www.quantel.fr, rubrique « informations réglementées / Documents préparatoires à l’Assemblée générale », et au siège social de QUANTEL (en cours de transfert au 2, rue Paul Sabatier, 22300, Lannion).

Ces documents pourront également être transmis aux actionnaires sur simple demande adressée à :

CACEIS Corporate Trust (service Assemblées)

Madame Hassina FEDDAL

14 rue Rouget de Lisle

92862 Issy les Moulineaux Cedex 09

Fax : +33 (0)1 49 08 05 82 ou 83

et/ou :

QUANTEL

Monsieur Luc ARDON

Directeur Financier

Tél : +33 (0)1 69 29 17 00

info@quantel.fr

Fondé en 1970, le Groupe Keopsys Quantel s’est imposé au cours des dix dernières années comme l’un des plus grands spécialistes mondiaux de la technologie laser à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense, nouvelles technologies) et médical (ophtalmologie).

Réuni depuis octobre 2017 avec le Groupe Keopsys, le Groupe Keopsys Quantel fort de plus de 400 collaborateurs et 85 M€ de chiffre d’affaires (pro forma 2017) est présent en France, aux USA et au Japon.

Les actions de Quantel sont cotées au compartiment C d’Euronext Paris. FR0000038242 – QUA www.quantel.fr

