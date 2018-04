QUANTUM GENOMICS sépare les fonctions de Président et de DG

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Quantum Genomics, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter des besoins médicaux non satisfaits dans le domaine des maladies cardiovasculaires, renforce sa gouvernance en séparant les fonctions de Président et de Directeur général. Cette évolution doit permettre à Quantum Genomics de relever ses deux principaux enjeux : l'intensification de ses recherches et la concrétisation de son potentiel commercial.Pour cela, Lionel Segard est reconduit à son poste de Président du Conseil d'Administration, tandis que Jean-Philippe Milon est nommé Directeur Général.Lionel Segard, co-fondateur de Quantum Genomics, continuera de s'impliquer dans le développement de la société en apportant sa vision stratégique et son expérience. Le Conseil scientifique continuera de lui rendre compte et il reste également l'un des premiers actionnaires de Quantum Genomics.Jean-Philippe Milon assurera désormais la direction exécutive de la société, dont il était Vice-Président Opérations à temps partiel depuis juin 2013. Avant de rejoindre Quantum Genomics, Jean-Philippe Milon, Docteur en Pharmacie, a notamment été Président du directoire de Bayer France, groupe pharmaceutique très engagé dans le domaine des maladies cardiovasculaires, et membre du comité exécutif monde de Bayer Healthcare en charge des activités de fusion acquisition, licences et business développement.Ces nominations interviennent alors que la société s'apprête à dévoiler le 19 avril prochain son plan stratégique à 3 ans.