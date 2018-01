QUE SE PASSE-T-IL AVEC LE COKE DIÈTEMD?

RIEN… ET TOUT À LA FOIS.

Le Coke Diète, qui offre le même goût emblématique depuis son lancement original, en 1982, ne change pas. (On ne change pas une recette gagnante.)

Mais le Coke Diète que vous croyez connaître est maintenant de l’histoire ancienne. Nous le relançons en lui donnant une nouvelle apparence audacieuse et une attitude rafraîchissante, en plus de l’offrir en quatre nouvelles saveurs délicieuses sans calories qui se joignent à l’originale.

Pourquoi?

Parce que chaque emblème sait que tout passe par l’évolution. Ça explique la nouvelle apparence moderne et les canettes stylées de 310 ml de Coke Diète… qui ne changent en rien ses airs « vieille école » et son goût délicieux.

Parce qu’après avoir discuté avec plus de 10 000 personnes, et passé des années à envisager toutes sortes d’agencements, comme l’ajout de notes tropicales, d’agrumes ou encore botaniques, nous avons trouvé la solution miracle. Voici donc les nouvelles saveurs de la famille : Cerise vivifiante, Tourbillon de mangue, Orange sanguine mordante et Lime et gingembre. Croyez-nous sur parole : vous n’avez jamais rien goûté de semblable auparavant.

Finalement, on change la donne parce que le changement est délicieusement pétillant et parce qu’on en a le goût.

Alors, que vous soyez un amateur de longue date ou simplement du genre qui est toujours prêt à essayer quelque chose de nouveau, goûtez au Coke Diète pour voir ce qu’on veut dire.

