Quand la fibre optique renforce la compétitivité des PME

L'usage des technologies est incontestablement un nouveau relais de croissance pour les entreprises de manière générale. Pour autant, force est de constater que la diffusion de certaines technologies, historiquement réservées aux grands comptes, est aujourd'hui un véritable facteur de croissance pour les PME et même les TPE. Mais comment expliquer un tel phénomène ?

Le développement des réseaux sur tout le territoire

La réponse tient majoritairement au développement des réseaux et à la généralisation des services de très haut débit. De ce fait, l'accessibilité des offres de connectivité a joué un rôle déterminant. Il devient en effet possible de travailler quasiment en tout lieu et de bénéficier d'une offre de connexion à très haut débit, notamment avec la fibre optique. L'éligibilité étendue à ces technologies, couplée à une baisse massive des tarifs, notamment tractée par le marché B2B et la concurrence que se livrent les opérateurs, a donc joué un rôle essentiel.

Lutter à armes égales grâce au digital

Comme on peut le lire tous les jours dans la presse, la transformation digitale se positionne comme le nouveau vecteur de croissance des entreprises. Pour autant, avant de parler de transformation digitale, notamment grâce à l'utilisation d'applications Cloud, il convient tout d'abord de bénéficier de connexions suffisamment performantes pour y accéder et les utiliser dans les meilleures conditions. La connexion très haut débit est donc l'élément central pour réaliser sa transformation numérique et développer sa compétitivité.

Ce faisant, les PME voire les TPE peuvent réellement développer leur avantage concurrentiel et lutter à armes égales face à des entreprises plus dimensionnées en s'appuyant sur le digital. Loin d'être un phénomène de mode, cette tendance semble s'imposer comme une réalité concrète qui devrait perdurer ces prochaines années. Ce constat est particulièrement évident pour les nombreuses petites entreprises qui se créent partout en région (pas nécessairement dans les centres des grandes villes) et qui ont pu développer leur activité à grande échelle grâce à l'accès au très haut débit.

Positionné comme un axe de développement stratégique, soutenu notamment par les gouvernements et les collectivités, le maillage des territoires en haut débit est donc en marche et va continuer de se développer à grande échelle. Dans un pays où les startups ne cessent de se développer, à l'image de la France, nous ne pouvons que nous réjouir d'une telle prise de conscience.

Grâce à la fibre, les routes numériques se transformeront donc en autoroutes et viendront offrir de nouvelles possibilités de communication et de travail aux PME et TPE. Au final, lorsque l'on sait que la croissance nationale est largement portée par ces acteurs, nous devrions donc voir leur productivité et plus globalement leur performance se développer significativement sur les prochaines années.

Par Rémi EL BANDRAWY, Directeur Commercial de Cloud Eco

