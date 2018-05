Quand la mobilité s'invite dans les usages de la communication unifiée

Bertrand Pourcelot, Directeur Général de Centile Telecom Applications

Plus que jamais, les projets de convergence et de communication unifiée semblent se positionner comme une priorité pour nombre d'entreprises. En complément de ce premier élément, force est de constater que la mobilité connait aussi une croissance effrénée au sein des entreprises qui cherchent à offrir à leurs collaborateurs des conditions de travail attractives et des outils leur permettant de vivre une nouvelle expérience.

La prise en compte des nouveaux modes de travail

Le développement de la mobilité a donc amené de nouvelles méthodes de travail au sein des entreprises et fait remonter du terrain des attentes de la part des collaborateurs qui désirent accéder à leurs différents outils de communication à distance, notamment via leurs smartphones. C'est très précisément sur ce point que les notions de mobilité et de convergence sont amenées à se combiner pour répondre aux besoins exprimés.

Conscients de l'importance de ce nouveau marché et de la pression des entreprises pour équiper leurs collaborateurs, on assiste aujourd'hui à la montée en puissance de l'ensemble de ces sujets chez les opérateurs du marché : historiques, alternatifs, MVNO. Tous recherchent aujourd'hui à packager des offres convergentes et mobiles pour se différencier et répondre à ce besoin non comblé.

Nous entrons donc en phase d'accélération et d'industrialisation qui devrait rapidement faire évoluer le marché à grande échelle. D'ores et déjà, de premiers projets émergent à l'initiative de précurseurs. Cet élément associé à des cycles d'innovation rapides laisse entrevoir une réelle massification du marché. Cela se traduira par une accessibilité pour l'ensemble des entreprises : des grands comptes aux ETI et PME.

VoIP intégrée avec fonctionnalités de chiffrement, état de présence de l'utilisateur et de la téléphonie en temps réel, gestion du numéro présenté, communications unifiées, contacts unifiés, outils de visioconférence et de partage de documents. autant d'éléments qui devraient rapidement être accessibles pour les professionnels sur leur smartphone. Encore illusoire il y a peu, cette approche est désormais une réalité.

À n'en pas douter, nous allons donc voir les projets émerger et les usages évoluer rapidement. Il incombe désormais aux opérateurs, intégrateurs et sociétés de service du marché spécialisées dans les communications unifiées d'accélérer leurs stratégies d'innovation.

Ce faisant, ces structures pourront accompagner durablement leurs clients en leur permettant d'accéder à de nouveaux outils générateurs de productivité. Les utilisateurs pourront alors accéder en tous lieux à l'ensemble des fonctionnalités indispensables pour communiquer et travailler dans les meilleures conditions possibles depuis leurs smartphones.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Centile via Globenewswire