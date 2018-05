Quand le Project Management confère une meilleure agilité aux industriels spécialisés dans la fabrication à l'affaire

Incontestablement, les industriels recherchent à gagner en flexibilité et en autonomie en s'appuyant sur le digital. Dans ce contexte, les ERP et plus particulièrement ceux qui proposent des modules dits de PM, se positionnent comme de nouveaux alliés. En effet, en prenant en compte ce module, ils sont alors en mesure de simplifier sa mise en oeuvre, mais aussi de gérer plus simplement les montées de version en une seule étape. Cette caractéristique est un réel avantage concurrentiel sur un marché qui demande de l'agilité pour rester compétitif et s'adapter aux demandes des clients.

Mais qu'est-ce qu'unmodule de PM pour la gestion à l'affaire ?

Concrètement, le module PM positionne la notion de planning au centre de la communication entre les services de l'industrie. Il s'agit ici de s'appuyer sur un référentiel unique et partagé afin d'éviter que chaque service dispose d'un planning différent. La notion de synchronisation et de travail collaboratif est donc centrale.

Le module PM doit aussi permettre de visualiser simplement un ensemble d'indicateurs de pilotage pour voir l'avancement des opérations et réagir rapidement au besoin en prenant en compte des variables permettant de respecter le cycle de planification.

L'utilisation du PM est également un bon moyen pour créer de nouveaux projets à partir de modèles ou de projets déjà réalisés et donc de capitaliser sur les retours d'expériences passées pour sécuriser la planification des nouveaux projets.

On note aussi que le PM permet de coordonner les phases de conception, d'approvisionnement, de fabrication, d'assemblage et de service après-vente pour un meilleur suivi des opérations. Il offre enfin la possibilité d'afficher les plannings de plusieurs projets en parallèle facilitant ainsi la synchronisation des actions transversales.

Le PM appliqué à l'ERP industriel est donc un véritable outil de compétitivité et de productivité. En jouant la carte de la synchronisation, il ouvre ainsi de nouvelles perspectives de croissance aux industriels qui souhaitent capitaliser sur le digital pour gagner en qualité de service.

Par Pierre Baudoin, Directeur General, ABAS France

