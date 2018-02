Quatre migrants entre la vie et la mort à Calais

(Avec nouveau bilan, détails)

Une rixe entre migrants afghans et érythréens a fait jeudi 18 blessés dont six par balles à Calais (Pas-de-Calais), a annoncé la préfecture, en précisant qu'il s'agit d'un bilan provisoire.

Parmi les six blessés par balle, quatre sont "en urgence absolue", a-t-elle précisé. Selon le parquet de Boulogne-sur-Mer, le pronostic vital de ces quatre blessés est engagé.

Douze autres blessés souffrent de traumatismes et de blessures diverses et sont en urgence relative, a ajouté la préfecture, interrogé par Reuters.

Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, était attendu vers 23h30 au commissariat de police de Calais.

Selon la préfecture, plusieurs bagarres ont éclaté à Calais et dans ses alentours entre 15h00 et 17h00 entre des migrants de plusieurs communautés.

"La police est intervenue pour protéger des migrants afghans menacés par environ 200 migrants de nationalité érythréenne", a-t-on précisé de même source à Reuters.

Les heurts les plus violents se sont déroulés à proximité de l’hôpital de Calais.

Selon les associations humanitaires, environ 800 migrants seraient présents dans Calais et sa région, environ 600 selon les derniers chiffres de la préfecture.

"Après les graves incidents survenus aujourd'hui, je me rends dès ce soir à Calais pour un point de situation avec le préfet, la maire de la ville et les acteurs locaux", a-t-il déclaré sur son compte Twitter.

"J'y rencontrerai nos forces de sécurité et de secours mobilisées dans ces conditions particulièrement difficiles", a-t-il ajouté. (Service France et Pierre Savary à Lille, édité par Emmanuel Jarry et Myriam Rivet)