Quatre morts dans l'incendie d'un hôtel à Prague

(Bilan actualisé)

Quatre personnes sont mortes dans l'incendie d'un hôtel du centre de Prague survenu dans la soirée de samedi, rapportent les autorités.

Deux personnes - un Allemand né en 1996 et une Sud-Coréenne née en 1997 - sont mortes sur le coup, deux femmes ont succombé dimanche matin à leurs blessures.

Quatre autres personnes restent hospitalisées.

Cet incendie a touché l'Eurostars David Hotel, situé tout près de la rivière Vlatava et du Théâtre national de la capitale tchèque.

Les causes de l'incendie ne sont pas établies à ce stade. (Jiri Skacel et Jason Hovet, Benoit Van Overstraeten et Jean-Stéphane Brosse pour le service français)