Quatre possibilités pour changer le nom de la Macédoine-Zaev

(Actualisé avec manifestation à Skopje)

par Marc Jones

LONDRES, 27 février (Reuters) - La Macédoine a quatre possibilités pour régler la question de son nom officiel, contentieux qui l'oppose à la Grèce depuis son indépendance vis-à-vis de l'ex-Yougoslavie au début des années 1990, a déclaré mardi le Premier ministre macédonien, Zoran Zaev, dans une interview à Reuters.

La Macédoine et la Grèce sont convenues d'intensifier les négociations, cette année, pour résoudre leur litige, qui contrecarre les efforts de Skopje pour adhérer à l'Otan et à l'Union européennes, Athènes lui barrant la route faute d'accord sur le nom officiel du pays.

La Macédoine espère que la question pourra être résolue à temps pour le conseil européen du mois de juin et pour le sommet de l'Otan prévu en juillet.

"Les propositions sont République de Macédoine du Nord, République de Haute-Macédoine, République de Macédoine-Vardar et République de Macédoine (Skopje)", a dit le chef du gouvernement dans l'interview à Reuters télévision, après avoir pris part à un sommet à Londres sur les Balkans de l'Ouest.

A la question de savoir si la Grèce se satisferait de l'une de ces propositions, il a répondu par l'affirmative :

"Oui(...). Ils (les Grecs) ont des préférences, et certaines propositions ont moins leur préférence".

La question, a-t-il dit, est de savoir s'il y a "un besoin véritable" de modifier la Constitution macédonienne, ce qu'Athènes réclame depuis des mois.

La demande grecque d'un amendement à la constitution macédonienne concernant le choix du nom risque d'être une question délicate, même s'il y a sur le sujet une certaine marge de manoeuvre.

DRAPEAU GREC BRÛLÉ A SKOPJE

Les ministres des Affaires étrangères des deux pays doivent poursuivre les discussions et Zoran Zaev compte rencontrer en mars son homologue grec, Alexis Tsipras.

"Bien sûr, nous espérons trouver une solution (sur la Constitution)). Mais nous devons veiller à la dignité et à l'identité des deux parties, parce que les amis prennent soin les uns des autres", a-t-il déclaré.

Si un accord entre Skopje et Athènes finit par être trouvé, la Macédoine devra organiser un référendum pour demander à ses deux millions d'habitants d'avaliser le choix du nouveau nom.

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées mardi soir à Skopje pour protester contre les négociations en cours avec la Grèce sur le nom de leur pays. Ils brandissaient des drapeaux macédoniens et des banderoles sur lesquelles on pouvait lire des slogans comme "Stop au racisme grec!" et "Stop aux négociations!" Un drapeau grec a été brûlé au cours de la manifestation.

Zoran Zaev n'en pense pas pouvoir obtenir le soutien de la population au changement à venir.

"Je pense que si nous préservons la dignité - c'est la chose importante - les citoyens soutiendront bien entendu (le changement). Pourquoi? Parce que c'est de cela que dépend notre intégration à l'Otan et à l'Union européenne".

(Eric Faye pour le service français)