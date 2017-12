Quinze activistes du Sinaï exécutés en Egypte

Quinze militants condamnés à mort pour avoir tué des soldats égyptiens dans le Sinaï ont été exécutés mardi matin, a-t-on appris de source proche des services de sécurité.

La péninsule est depuis des années un foyer de violences et de troubles. Une insurrection islamiste a gagné en intensité et fait des dizaines de morts dans les rangs de l'armée et de la police depuis la destitution du président islamiste Mohamed Morsi, à l'été 2013.

Il y a un mois, une attaque contre la mosquée de Bir al Abed, un village situé près d'Al Arich, dans le Nord-Sinaï, a fait plus de 300 morts. Le président Abdel Fattah al Sissi a alors donné trois mois au commandement militaire pour sécuriser la péninsule. (Ali Abdelaty; Henri-Pierre André pour le service français)