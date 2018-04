RCI Banque : PLACEMENT D'UNE TITRISATION ADOSSEE A DES PRETS AUTOMOBILES EN FRANCE POUR 722,8 MILLIONS D'EUROS

PLACEMENT D'UNE TITRISATION ADOSSEE A DES PRETS AUTOMOBILES EN FRANCE POUR 722,8 MILLIONS D'EUROS

RCI Bank and Services annonce le placement d'une titrisation adossée à des prêts automobiles accordés par sa filiale française DIAC.

Le FCT Cars Alliance Auto Loans France V 2018-1 a placé 700m€ de titres senior et 22,8m€ de titres subordonnés. Ces titres sont notés respectivement AAA(sf) / Aaa(sf) et AA (high)(sf) / Aa3(sf) par DBRS et Moody's.

La tranche senior, d'une maturité moyenne de 2,8 ans, offre une marge(1) d'Euribor 1 mois + 18bps. Les titres subordonnés, d'une durée de vie moyenne de 4,6 ans, offrent une marge(2) d'Euribor 1 mois + 47bps.

Le succès de ce placement reflète la confiance des investisseurs dans la qualité des actifs et des processus de gestion de RCI Banque. Cette opération vient également confirmer la diversification des sources financement dont bénéficie l'entreprise.

(1): Coupon: Euribor + 40 flooré à zéro, issuance price 100,564

(2): Coupon: Euribor + 70 flooré à zéro, issuance price 101,053

