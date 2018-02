RDC-Un manifestant tué par balles lors d'une marche anti-Kabila

(Actualisé avec autres précisions)

par Patient Ligodi

KINSHASA, 25 février (Reuters) - Les forces de sécurité de la République démocratique du Congo (RDC) ont tué par balles dimanche à Kinshasa un militant de la société civile et ont blessé plusieurs autres personnes lors de manifestations organisées par l'Eglise contre le président Joseph Kabila, ont rapporté des témoins.

Catholiques et protestants évangéliques de RDC avaient été appelés à descendre dans la rue après la messe de dimanche, mais les principales églises de la capitale ont été isolées par les forces de l'ordre, qui ont également bloqué les rues, ce qui a empêché le départ d'une grande partie des manifestations prévues.

Des ONG de défense des droits de l'homme disent avoir reçu des informations faisant état d'arrestations et d'interventions brutales des forces de sécurité à travers le pays, où d'autres décès leur ont été signalés.

Au pouvoir depuis la mort de son père en 2001, Joseph Kabila a conclu un accord en décembre 2016 après la principale force d'opposition pour être maintenu dans ses fonctions après l'expiration de son mandat, à la condition que des élections soient organisées à la fin 2017.

Mais cela n'a pas été le cas. Le scrutin promis n'aura pas lieu avant décembre prochain au mieux.

UNE CINQUANTAINE D'ARRESTATIONS A KINSHASA

"Notre peuple ne croit plus à la volonté politique de nos dirigeants actuels d'assurer une transition pacifique du pouvoir", a déclaré dans un communiqué un des principaux groupes organisateurs, le Comité laïque de coordination (CLC), avant les marches prévues dimanche.

Les organisateurs des manifestations demandent aux autorités d'organiser rapidement l'élection présidentielle et veulent que Joseph Kabila s'engage à ne pas modifier la Constitution pour abroger la limitation actuelle du nombre de mandats, qui l'empêche de se représenter.

Selon l'ONG Human Rights Watch (HRW), le manifestant tué à Kinshasa est un professeur assistant d'université du nom de Rossy Mukendi, âgé de 36 ans, qui avait créé un groupe de mobilisation citoyenne appelé Collectif 2016.

Les forces de sécurité ont également tué par balles deux personnes à Mbandaka, dans le nord-ouest de la RDC, et une autre à Kisangani, ville au bord du fleuve Congo, a déclaré Léonnie Kandolo, porte-parole du CLC. Ces décès n'ont pu être confirmés pour le moment par d'autres sources.

Selon Georges Kapiamba, président de l'ONG congolaise des droits de l'homme ACAJ, 15 personnes ont été blessées en outre dans les violences à Kinshasa, dont six par balles, et une cinquantaine de manifestants ont été arrêtés. Il a parlé d'autre part de cinq manifestants blessés à Kisangani et d'au moins trois arrestations à Lubumbashi, dans sud-est de la RDC.

Selon plusieurs témoins, la police a fait usage de gaz lacrymogènes à Kisangani pour disperser les manifestants. (Eric Kapita et Amédée Mwarabu; Danielle Rouquié et Eric Faye pour le service français)