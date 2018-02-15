Connexion
E-mail
Mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON

Accueil Zonebourse  >  Actualités  >  Economie / Forex  >  Toute l'info

Actualités : Economie / Forex
Toute l'infoSociétésIndices / MarchésEconomie / ForexMat. PremièresTauxBarons de la boursePro. de la financeAgendaSecteurs 
Toute l'infoEconomieDevises / forexStatistiques MacroéconomiquesCryptomonnaiesCommuniqués

RENAULT-3 OBJECTIFS POUR LE PROCHAIN MANDAT DE GHOSN : PILOTER LES ENJEUX STRATÉGIQUES DU PLAN DRIVE THE FUTURE, ENGAGER LES ÉTAPES DÉCISIVES PERMETTANT DE RENDRE L'ALLIANCE PÉRENNE, RENFORCER LE PLAN DE SUCCESSION À LA TÊTE DU GROUPE RENAULT

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
0
15/02/2018 | 19:45

RENAULT-3 OBJECTIFS POUR LE PROCHAIN MANDAT DE GHOSN : PILOTER LES ENJEUX STRATÉGIQUES DU PLAN DRIVE THE FUTURE, ENGAGER LES ÉTAPES DÉCISIVES PERMETTANT DE RENDRE L'ALLIANCE PÉRENNE, RENFORCER LE PLAN DE SUCCESSION À LA TÊTE DU GROUPE RENAULT

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
0
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Dernières actualités "Economie / Forex"
06:20Vendredi 16 février 2018 - Service Basic d'AWP
AW
15/02"MigrAdvisor", compagnon de voyage des migrants en Italie
RE
15/02USA : fort recul de l'excédent de la balance des flux de capitaux en décembre
AW
15/02Le pétrole aidé par le repli du dollar
AW
15/02BOURSE DE PARIS : France-Prolongation des négociations sur l'assurance chômage
RE
15/02Le dollar recule à nouveau face à l'euro, ignorant l'inflation
AW
15/02Le pétrole, aidé par le repli du dollar, termine en hausse à New York
AW
15/02La réforme fiscale de Trump est à double tranchant, dit Christine Lagarde (FMI)
RE
15/02THIERRY DESMAREST : Le conseil propose de renouveler Ghosn, Bolloré DG adjoint
RE
15/02BOURSE DE PARIS : France-Darmanin devra partir s'il est mis en examen, dit Griveaux
RE
Dernières actualités "Economie / Forex"
Publicité

ACTUALITÉS LES PLUS LUES

1NESTLÉ : PACTE NESTLÉ-L'ORÉAL: "les choses doivent pouvoir évoluer" (CFO Nestlé)
2GENERAL ELECTRIC COMPANY : General Electric se sépare de ses activités d'éclairage à l'étranger
3WTI : Le pétrole à la hausse en Asie
4USA: la vente d'une Bourse de Chicago rejetée par les autorités
5FAURECIA : FAURECIA : RÉSULTATS ANNUELS 2017 - SOLIDES PERFORMANCES 2017 AVEC UNE MARGE OPÉRATIONNELLE DE 7 % ..
Contactez-nous
+33 (0)4 78 30 41 42
Rejoignez
240 176 membres
Zonebourse.com :
A Propos :
Restez Connecté :
Liens :
 OJD Zonebourse
Copyright © 2018 Surperformance. Tous droits réservés. Les cotations sont fournies par vwd group et Interactive Data.