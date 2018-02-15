RENAULT-3 OBJECTIFS POUR LE PROCHAIN MANDAT DE GHOSN : PILOTER LES ENJEUX STRATÉGIQUES DU PLAN DRIVE THE FUTURE, ENGAGER LES ÉTAPES DÉCISIVES PERMETTANT DE RENDRE L'ALLIANCE PÉRENNE, RENFORCER LE PLAN DE SUCCESSION À LA TÊTE DU GROUPE RENAULT
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15/02/2018 | 19:45
RENAULT-3 OBJECTIFS POUR LE PROCHAIN MANDAT DE GHOSN : PILOTER LES ENJEUX STRATÉGIQUES DU PLAN DRIVE THE FUTURE, ENGAGER LES ÉTAPES DÉCISIVES PERMETTANT DE RENDRE L'ALLIANCE PÉRENNE, RENFORCER LE PLAN DE SUCCESSION À LA TÊTE DU GROUPE RENAULT