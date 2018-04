REPETE : Le Brexit frappe le point sensible des banquiers: leur porte-monnaie - Plus Europe

Paul J. Davies,

The Wall Street Journal

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--S'il y a un groupe d'individus que le Brexit risque de chagriner, c'est le club des banquiers et gérants de fonds européens qui gagnent plus d'un million d'euros par an. Leur nombre a diminué de 10% en 2016, l'année où le Royaume-Uni a voté en faveur de sa sortie de l'Union européenne, pas à cause d'une vague de licenciements massifs mais du fait de la chute de la livre sterling qui a fait diminuer la valeur de leurs lucratifs revenus.

Mais pas la peine de se lamenter sur leur sort: il n'a, d'une certaine façon, jamais été aussi aisé d'obtenir des rémunérations replètes. La législation européenne visant à plafonner les bonus a contribué à relever le niveau moyen du salaire fixe des banquiers d'investissement à plus de 900.000 euros par an. Et ce salaire fixe est payé quelle que soit la performance de l'établissement financier, bonne ou mauvaise.

Les banques et autres institutions financières doivent déclarer chaque année à l'Autorité bancaire européenne le nombre de leurs employés ayant gagné plus d'un million d'euros. Les données les plus récentes, publiées cette semaine par l'organe de surveillance du secteur, ont montré que le nombre total de personnes touchant ces hauts salaires dans la finance en Europe est tombé de 5.142 en 2015 à 4.597 en 2016.

Cependant, plus des trois quarts de ces individus sont basés au Royaume-Uni et perçoivent leur salaire en livres sterling. Ils auraient été 500 de plus si la livre n'avait pas dégringolé après la décision des Britanniques de quitter l'UE, a précisé l'EBA.

Pour mettre en lumière le rôle central que joue le Royaume-Uni dans la finance en Europe, ce groupe de 500 personnes est plus bien plus large que le nombre total d'individus recevant des hauts salaires dans tout autre pays de l'Union. L'Allemagne comptait la deuxième plus grosse population recevant ces énormes salaires, mais cela ne concernait que 253 personnes.

A mesure que le Brexit approche, un nombre grandissant des financiers touchant les plus hautes rémunérations, et payant vraisemblablement le plus d'impôts sur le revenu, pourrait bien choisir d'abandonner le Royaume-Uni pour rejoindre le continent.

-Paul J. Davies, The Wall Street Journal

(Version française Alice Doré) ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire