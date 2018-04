REPORTAGE-En Mayenne, la réalité virtuelle est devenue une réalité

par Guillaume Frouin

LAVAL, 5 avril (Reuters) - Laval s'est imposée en vingt ans comme l'une des capitales mondiales de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, deux technologies de pointe dont se sont emparées les entreprises de la Mayenne, département rural et isolé.

Cette ville de 50.000 habitants accueille jusqu'à dimanche la vingtième édition de "Laval Virtual", "salon de référence mondial de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée" où sont attendus près de 300 exposants professionnels et 20.000 visiteurs.

"Si les professionnels du milieu étaient dubitatifs au départ, aujourd'hui ce n'est plus le cas", souligne Simon Richir, 53 ans, l'un des cofondateurs de l'événement.

Les entreprises mayennaises, elles, ont pris conscience des débouchés que pouvaient leur ouvrir ces techniques.

Ouest Acro, une société spécialisée dans les travaux en « accès difficile » (clochers, barrages EDF...) basée à Louverné, s'est ainsi rapprochée de la filière numérique pour mettre au point une application destinée à faciliter ses recrutements en simulant une intervention en hauteur.

"Les candidats sont souvent d'anciens échafaudeurs, qui nous assurent lors de l'entretien d'embauche ne pas avoir le vertige", explique son PDG Luc Boisnard, un passionné d'alpinisme qui a lui-même gravi l'Everest. « Mais, sur les quinze ou vingt recrutés chaque année, une demi-douzaine abandonne assez vite : travailler avec des cordes, c'est radicalement différent d'un échafaudage."

Chaque erreur de recrutement coûte ainsi actuellement à Ouest Acro "2 à 3.000 euros" en frais de formation engagés en pure perte, selon son dirigeant.

"EFFERVESCENCE"

"La Mayenne est un département assez discret et rural, mais dès qu'on cherche un peu, on y trouve des pépites absolument incroyables », souligne Luc Boisnard. "Sur la réalité virtuelle, on a aujourd'hui une avance considérable par rapport à d'autres métropoles. Ceux qui ne prendront pas ce train-là maintenant, ce sera très difficile pour eux demain."

A La Gravelle, une petite commune de l'ouest du département, les transports de produits frais Delanchy – un groupe de 3.200 salariés – vont se servir de la réalité virtuelle pour apprendre à leurs employés à mieux emballer leurs palettes ou à se former à la sécurité routière.

HRV Simulation, une entreprise de Changé qui veut mettre la réalité virtuelle « au service de la santé et de l'industrie », a quant à elle mis au point un simulateur de formation en chirurgie dentaire.

"Les étudiants dentistes n'osaient pas appuyer, en général, pour trouver les caries sur leurs premiers cobayes… Le simulateur, qui est doté d'un retour de force, leur permet d'avoir de meilleures sensations », explique Marie Leblanc, responsable des services au « Laval Virtual Center », un bâtiment flambant neuf qui réunit 120 étudiants et ingénieurs en périphérie de la ville.

SDI Services, une société de conseil et d'ingénierie pour les peintres industriels, met à disposition de ses clients une application en réalité virtuelle qui leur permet de former ou remettre à niveau leurs employés, sans avoir à consommer de la peinture et des pièces en pure perte.

"C'est vrai qu'on a souvent l'image de la Mayenne comme d'un département vert, où il y a plus de vaches et de chevaux que d'habitants », sourit Pascal Hochart, président de cette PME de treize salariés basée à Evron. « Mais il y a ici une vraie effervescence autour de ces technologies." (Edité par Sophie Louet)