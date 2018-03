RÉSULTATS 2017 : FORTE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES, RÉSULTATS BÉNÉFICIAIRES AU SECOND SEMESTRE-NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE ET PROJET D'AUGMENTATION DE CAPITAL (28/03/2018 18:55)

Paris, le 28/03/2018

+57% DE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL

+0,7 M€ DE HAUSSE DE LA TRÉSORERIE NETTE DE DETTES FINANCIÈRES

AMBITION 2021 : >50 M€ DE CHIFFRE D'AFFAIRES ET RENTABLE À TERME

PROJET D'AUGMENTATION DE CAPITAL D'ENVIRON 30 M€ AVEC DÉLAI DE PRIORITÉ

WALLIX Group (ALLIX : FR0010131409 - Euronext Growth), éditeur de logiciels de cyber-sécurité et spécialiste européen de la gestion et de la protection des accès à privilèges, publie ses résultats annuels 2017.

Données en K€, normes comptables françaises* 2016 S1 2017 S2 2017 2017 Chiffre d'affaires 7 364 4 380 7 165 11 545 Autres produits d'exploitation

(production immobilisée, subventions, etc.) 2 878 1 633 1 916 3 549 Total produits d'exploitation 10 242 6 013 9 081 15 094 Total charges d'exploitation - 12 007 - 7 333 - 8 606 -15 939 dont autres charges d'exploitation -3 810 -2 047 -2 078 -4 125 dont charges de personnel -6 515 -4 154 -4 933 -9 087 dont dotations aux amortissements et provisions -1 365 -899 -1 182 -2 081 Résultat d'exploitation - 1 765 - 1 319 + 474 - 845 Résultat exceptionnel 102 - - 182 - 182 Résultat net - 1 683 - 1 335 + 285 -1 050

Jean-Noël de Galzain, Président du Directoire de WALLIX GROUP, déclare : « Moins de trois ans après son introduction en bourse, WALLIX a construit une offre de référence sur le marché du Priviliged Access Management en devenant un leader reconnu sur son marché domestique ainsi qu'un des rares acteurs d'origine européenne à s'être imposé comme une référence technologique sur le marché de la cyber-sécurité. Ces réalisations constituent une première réussite et un socle solide pour écrire la suite de notre histoire avec un nouveau plan de développement ambitieux pour la période 2018-2021. En nous affirmant comme un leader international rentable du Priviliged Access Management et des services de sécurité dans le Cloud, nous voulons jouer un rôle fédérateur dans la constitution d'une offre européenne de cyber-défense plus que jamais nécessaire pour permettre aux entreprises de poursuivre de façon sereine la digitalisation de leur activité. »*Les comptes consolidés au 31 décembre 2017 ont été arrêtés par le Directoire du 27 mars 2018. Les procédures d'audit des comptes ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour la publication du rapport annuel. Les comptes consolidés du groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 sont disponibles sur le site internet de la société : www.wallix.com.

CHIFFRE D'AFFAIRES MULTIPLIÉ PAR 4,3 EN 4 ANS

Grâce à l'enrichissement de sa suite logicielle WALLIX BASTION, désormais adaptée aux problématiques et nouvelles menaces du secteur, et au succès de sa politique commerciale ciblant prioritairement les secteurs les plus impactés par la transformation digitale et la réglementation (Santé, Industrie, Finance et Telecom), WALLIX a multiplié son chiffre d'affaires par 4,3 entre 2013 et 2017.

Cette dynamique s'est accélérée en 2017 avec une progression de +57% du chiffre d'affaires consolidé qui atteint 11 545 k€. Cette performance a été principalement portée par les ventes de licences qui affichent un volume d'affaires en hausse de +63% et représentent désormais 69% du chiffre d'affaires total (66% en 2016). Les ventes de Maintenance (28% des revenus contre 29% en 2016), grâce à une base installée grandissante, offre par ailleurs une forte récurrence des revenus. Enfin, les activités historiques de Services Managés ne représentent plus que 4% des ventes contre 5% en 2016.

Le groupe a fortement enrichi son portefeuille clients qui est passé de 420 comptes actifs à fin 2016 à 577 au 31 décembre 2017. En 2017, le groupe a signé 28 contrats supérieurs à 100 k€ contre 13 en 2016, dont 2 d'un montant supérieur à 1 M€, ce qui témoigne de la capacité de WALLIX BASTION à répondre aux besoins des grands comptes.

RÉSULTATS BÉNÉFICIAIRES AU SECOND SEMESTRE 2017

Cette dynamique commerciale est le fruit des investissements technologiques et humains réalisés au cours des dernières années, amplifiés grâce aux 10,3 millions d'euros levés en 2015 à l'occasion de l'introduction en bourse. Le groupe a ainsi vu passer ses effectifs de 37 collaborateurs fin 2014 à 83 collaborateurs fin 2017 et a enrichi son Comité de Direction de profils expérimentés et complémentaires.

La hausse du chiffre d'affaires consolidé, particulièrement marquée au second semestre compte tenu de la saisonnalité des ventes (62% du chiffre d'affaires 2017 réalisés au 2nd semestre), a permis de couvrir la hausse des charges d'exploitation, liée à la progression des effectifs, et ainsi de dégager un résultat d'exploitation positif au second semestre (+474 k€).

Sur l'exercice, le résultat d'exploitation consolidé ressort à -845 k€, en nette amélioration sur 1 an

(-1 765 k€ en 2016). Le résultat net consolidé ressort à -1 050 K€, en amélioration de +633 K€ par rapport à celui de 2016.

5 M€ DE TRÉSORERIE NETTE À FIN 2017

Ces améliorations ont permis à WALLIX de dégager un flux net de trésorerie de 3 380 k€ généré par l'activité qui a couvert les flux liés aux investissements (2 855 k€), essentiellement réalisés en R&D, et les remboursements d'emprunts (474 k€). Grâce à la mise en place de nouveaux financements bancaires sur l'exercice, la trésorerie du groupe a augmenté de 1 043 k€ sur l'exercice.

La trésorerie nette de dettes financières[1] a augmenté de 665 k€ pour atteindre 5 031 k€ à fin 2017. Grâce à cette position, associée à des fonds propres de 7 974 k€, WALLIX dispose d'une situation financière solide.

AMBITION 2021 : ALLIER FORT DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL ET RENTABILITÉ À TERME

Ces éléments confortent le groupe dans sa stratégie et lui permettent de disposer de bases solides pour accélérer son expansion. Afin d'opérer un changement d'échelle, le management de WALLIX a bâti un nouveau plan stratégique qui guidera le groupe pour la période 2018-2021.

Ce nouveau plan vise à faire passer WALLIX du statut d'expert européen sur le marché de la gestion des accès à privilèges (Privileged Access Management ou PAM) à un statut d'éditeur de logiciels d'envergure mondiale de la cyber-sécurité. WALLIX, tout en conservant son leadership dans le PAM, entend également accompagner plus largement les entreprises et les organisations dans la protection de leurs actifs numériques, notamment en tirant parti des opportunités qu'offrent les impératifs de leur mise en conformité avec les nouvelles réglementations européennes qui entrent en vigueur en mai 2018 (Directive NIS et Règlement Général sur la Protection des Données ou RGPD).

Cette nouvelle feuille de route sera exécutée en mettant en œuvre 3 leviers de développement :

Développer et commercialiser de nouvelles solutions de confiance, complémentaires à WALLIX BASTION, pour élargir son marché sur le segment des Cloud Based Security Services distribués en mode SaaS (Software as a Service), Dans ce cadre, WALLIX a annoncé, le 23 mars dernier, le lancement de DataPeps, une plateforme de chiffrement de bout-en-bout qui permet de sécuriser les données ;

de confiance, complémentaires à WALLIX BASTION, pour élargir son marché sur le segment des Cloud Based Security Services distribués en mode SaaS (Software as a Service), Dans ce cadre, WALLIX a annoncé, le 23 mars dernier, le lancement de DataPeps, une plateforme de chiffrement de bout-en-bout qui permet de sécuriser les données ; Etendre la présence internationale de WALLIX sur le marché du PAM avec une accélération forte sur la zone DACH (Allemagne, Autriche et Suisse) et l'Amérique du nord. Cette ambition passera par l'ouverture de nouveaux bureaux commerciaux sur ces zones prioritaires et une densification du réseau de revendeurs intégrateurs partenaires ;

de WALLIX sur le marché du PAM avec une accélération forte sur la zone DACH (Allemagne, Autriche et Suisse) et l'Amérique du nord. Cette ambition passera par l'ouverture de nouveaux bureaux commerciaux sur ces zones prioritaires et une densification du réseau de revendeurs intégrateurs partenaires ; Nouer des alliances stratégiques avec d'autres acteurs de l'industrie et du numérique afin de proposer des offres groupées et de nouvelles solutions de cyber-sécurité adaptées à la protection de l'informatique industrielle (OT), aux marchés de la gestion des identités, du Cloud, de l'IoT, des gisements de données et de l'Intelligence Artificielle.

A l'horizon 2021, WALLIX a l'ambition de devenir une ETI[2] rentable de la cyber-sécurité avec un effectif de 250 collaborateurs et un chiffre d'affaires supérieur à 50 M€. Ces objectifs seront essentiellement réalisés par croissance organique.

LEVÉE DE FONDS ENVISAGÉE AVANT L'ÉTÉ 2018

Afin de financer ce plan de développement et de se doter des moyens de saisir des opportunités de croissance externe, notamment pour accélérer le déploiement international et l'enrichissement de son offre, WALLIX envisage de procéder à une levée de fonds par augmentation de capital d'un montant d'environ 30 M€. Environ 1/3 de cette levée serait alloué au financement du plan de développement organique, le solde étant dédié aux acquisitions. À cet effet, le Groupe a créé, début 2018, une Direction de la Stratégie et est aujourd'hui à l'écoute du marché afin d'analyser et de saisir les opportunités.

WALLIX envisage de réaliser cette opération avant l'été 2018, en fonction des conditions de marché et sous réserve de la délivrance par l'AMF d'un visa sur un prospectus relatif à l'offre, par voie d'offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription mais avec un délai de priorité accordé aux actionnaires.

Prochaine publication : chiffre d'affaires consolidé semestriel 2018, le 26 juillet 2018.

Editeur de logiciels de cyber-sécurité, WALLIX Group est le spécialiste européen de la gouvernance des comptes à privilèges.

Répondant à l'évolution réglementaire récente (NIS/RGPD en Europe et OIV en France) et aux enjeux de cybersécurité qui touchent l'ensemble des entreprises, le BASTION WALLIX aide les utilisateurs à protéger leurs actifs informatiques critiques : données, serveurs, terminaux et objets connectés. Cette solution est la première offre du marché certifiée CSPN par l'ANSSI, répondant intégralement à la demande de mise en conformité réglementaire.

WALLIX accompagne plus de 570 entreprises et organisations au quotidien dans leur gestion des accès à plus de 100 000 équipements et applications. Ses solutions sont distribuées à travers un réseau de plus de 90 revendeurs et intégrateurs formés et certifiés. Coté sur Euronext Growth sous le code ALLIX, WALLIX Group est l'un des leaders du marché du PAM avec une forte présence sur toute la zone Europe et EMEA. Alain Afflelou, Dassault Aviation, Gulf Air, Maroc Telecom, McDonald's, Michelin, ou encore PSA Peugeot-Citroën lui font confiance au quotidien pour sécuriser leurs systèmes d'information.

La solution WALLIX Bastion a été primée aux Computing Security Awards 2016 et élue « Best Buy » par SC Magazine. La société est membre de BPI Excellence, Champion du Pôle Systematic Paris Région et membre fondateur du Groupement Hexatrust.

Plus d'informations sur www.wallix.com



