RFA nomme Richard Muckle au poste de Responsable du développement clients pour son siège EMEA

LONDRES, le 15 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - RFA (Richard Fleischman & Associates), un fournisseur de services informatiques gérés de nouvelle génération pour le secteur financier, a récemment nommé Richard Muckle au poste de Responsable du développement clients pour son siège EMEA.

Dans sa fonction, Richard dirigera et guidera les marchés européens de RFA aux côtés de l'équipe croissante de RFA dans la zone EMEA. Richard conseillera et aidera les clients à s'assurer qu'ils sont bien en mesure de mettre en oeuvre leur vision et de réaliser les résultats attendus.

« Richard est un professionnel accompli ayant une vaste expérience de ce marché ; il connaît bien nos clients et la meilleure façon de les aider à sécuriser leurs organisations et à se développer », a déclaré George Ralph, Directeur général EMEA de RFA.

Richard est fort de plus de 25 ans d'expérience dans le secteur financier, couvrant le Royaume-Uni, l'Europe, l'Asie, New York et les îles Caïmans. Avant d'occuper ce poste, Richard a occupé celui de directeur de l'exploitation (COO) pour un bureau de gestion de patrimoine (Family office) couvrant Londres, Luxembourg et New York avec des AUM (encours sous gestion) d'un montant supérieur à 1 milliard d'euros. Richard a également occupé divers postes de niveau supérieur (C) au cours des 17 dernières années, dont la majorité étaient des fonds de démarrage, et a aussi travaillé dans le secteur des technologies de pointe en tant que conseiller.

Richard a travaillé dans le secteur des services bancaires d'investissement chez Lehman Brothers en tant qu'analyste principal de l'équipe de courtage de premier ordre Titres à revenu fixe / Instruments dérivés ainsi qu'au middle office des « instruments dérivés exotiques » de Greenwich NatWest. Il a également travaillé dans l'administration de fonds spéculatifs et le conseil aux entreprises pour les gestionnaires d'actifs.

À propos de RFA (Richard Fleischman & Associates)

RFA est le partenaire technologique de confiance de plus de 600 clients dans le monde depuis près de trente ans. Offrant une gamme complète de solutions technologiques moyennant des opérations mondiales de centres de données, RFA répond aux besoins informatiques et technologiques de l'ensemble du secteur financier. RFA possède l'expertise nécessaire pour répondre aux besoins sectoriels spécifiques de ses clients avec un modèle de service client éprouvé, qu'il s'agisse de solutions sur site ou basées sur le cloud, de téléphonie, de systèmes de données, d'informatique entièrement gérée ou de gestion de projet. RFA a son siège social à New York City avec des opérations à Westchester, dans le Connecticut, le New Jersey, le Massachusetts, en Californie et au siège EMEA de Londres.

