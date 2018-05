Rachat de MPA Communication par un conglomérat français du luxe

Zaya S. Younan se forge une réputation de « roi Midas des affaires »

Paris, France, May 16, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'homme d'affaire et PDG de La Grande Maison Younan Collection, Zaya S. Younan, annonce que la Collection Younan vient d'ajouter une nouvelle société à son portefeuille d'investissements en France grâce à l'acquisition à Paris de MPA Communication. MPA est une agence de création et design spécialisée dans le luxe. Elle a été fondée en 1990 par Adriano Matteo Perotti, reconnu comme un « Concepteur d'élégance ». Selon M.àYounan, cette acquisition est une priorité stratégique qui va faire entrer le groupe dans l'ère de la révolution digitale qui se produit actuellement dans la création de design de luxe. « Etant l'une des sociétés connaissant la plus forte croissance en Europe, la collection Younan embrasse et fête le luxe sous tous ses aspects. Avec l'arrivée de MPA, nous aurons accès à l'une des agences les plus anciennes, leader en plateformes digitales, dont la renommée dans le branding et le design du luxe n'est plus à faire ». MPA Communication a travaillé avec les grands de l'industrie du luxe, comptant parmi ses clients Cartier, Van Cleef & Arpels, Tiffany, Chaumet, Vacheron Constantin, Gucci, Burberry, Givenchy, Chloé, Guerlain, Thierry Mugler, Miu Miu, Kenzo, Bottega Veneta, Christian Louboutin, et Ruinart. MPA Communication a un historique jalonné de succès dans le branding du luxe, se distinguant par sa vision créative, expérimentant avec l'animation 3D de haute qualité, la scénographie en boutique lors de lancements, des guidelines interactives, le packaging, le « retailtainment », et une qualité supérieure de relation client. L'équipe de designers et artistes ne se focalisent pas uniquement sur le storytelling de la marque, leur travaille se répercute aussi sur l'esthétique et les aspirations créatives des marques et cette influence se retrouve jusque dans les boutiques. L'agence a démontré son savoir faire dans les points de ventes internationaux les plus prestigieux, dont : Harrods, Saks Fifth Avenue, Harvey Nichols, The Dubai Mall, Bloomingdale's, Galeries Lafayette (Paris), Breuninger (Berlin), et Rinascente (Milan). M.Younan explique, « Nous allons élever MPA au rang d'agence créative et de design internationale, entièrement intégrée et indépendante, et développer la créativité digitale. MPA a un historique inégalé de définition et création de marques de luxe. Notre vision est de transformer MPA en une agence créative à 360° ». Ce self-made man est très pro-actif dans son expansion française. « La France a une vraie tradition du luxe. J'admire la créativité française et cette recherche de la perfection. Les créateurs français et les entrepreneurs du luxe définissent les attentes des consommateurs à travers le monde, et nous voulons gagner notre place au sein de cette communauté, et faire partie de cette tradition ». « Durant les deux dernières années, nous avons acquis des château-hôtels, des restaurants, des vignobles, des terrains de golf et des spas. Nous avons dépensé des millions pour repositionner ces assets et les porter vers le domaine du luxe. Nous allons poursuivre l'expansion de la Collection Younan dans le secteur du luxe ainsi que nos acquisitions à hauteur de plusieurs millions de dollars en France ». Lorsqu'on lui demande quelle est la prochaine étape pour lui, M. Younan sourit et dit « la créativité ne connaît aucune limite. Vive la France ! ». À propos de La Grande Maison Younan Collection La Grande Maison Younan Collection est la filiale internationale de Younan Properties. Le groupe est spécialisé dans l'acquisition de châteaux-hôtels de luxe, golfs de prestige et vignobles à travers l'Europe. Fondée en 2015, La Younan Collection est propriétaire et gestionnaire du Château de Beauvois, de l'Hôtel Saint Martin, du Château Le Prieuré, du Château du Petit Chêne, du Golf des Forges, du Golf du Petit Chêne, et Château la Croix Fourney. Pour toute information ou réservation, merci de cliquer sur le lien suivant Younan Collection ou d'adresser votre demande à info@younancollection.com. Attachments MPA_Logo

Cartier_Watches-OfSwitzerland-web Denise Davis La Grande Maison Younan Collection 8187039600 ddavis@younanproperties.com Alexandra Radlovic LA Brand Management +336 14.10.57.54 alexradlovic@gmail.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Younan Collection via Globenewswire