Raiffeisen a envoyé des relevés de compte aux mauvais clients

Zurich (awp) - La banque coopérative Raiffeisen a envoyé à 114 clients des mauvais relevés de compte. Un dérangement technique intervenu auprès d'un prestataire externe est à l'origine de ce couac, a indiqué lundi à AWP l'établissement saint-gallois, confirmant une information révélée par le portail financier Inside Paradeplatz. Les envois erronés remontent à mardi dernier.

"Nous sommes en contact avec les banques Raiffeisen et les clients concernés et avons également informé l'autorité financière Finma", a expliqué le porte-parole Dominik Chiavi. Les causes qui ont mené à cet incident ont été identifiées et corrigées. "Des mesures ont également été prises afin d'assurer que cela ne se reproduise plus", a affirmé M. Chiavi.

