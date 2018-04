Raiffeisen fixe des dates de retrait pour six administrateurs

Saint-Gall (awp) - A l'occasion de sa séance de jeudi, le conseil d'administration de Raiffeisen Suisse a activé le processus de renouvellement de ses membres, lancé en 2016. Il a fixé les dates de retrait de six de ses membres. Les prochains départs auront lieu lors de l'assemblée ordinaire des délégués le 16 juin prochain, a précisé le groupe bancaire dans un communiqué.

Jusqu'en 2020, huit des onze membres actuels du conseil d'administration se retireront. Afin de garantir un processus de renouvellement ordonné, outre Edgar Wohlhauser et Werner Zollinger, atteints par la limite statutaire, Franco Taisch a décidé de ne pas se représenter lors de l'assemblée du 16 juin. Le conseil d'administration propose l'élection de deux nouveaux membres, à savoir Rolf Walker, expert-comptable et expert-bancaire et Thomas Rauber, entrepreneur.

Par ailleurs, Laurence de la Serna, un nouveau membre du conseil d'administration, a décidé de ne pas se représenter lors de l'assemblée de juin prochain, pour des motifs personnels. La recherche d'un successeur a été mise en route.

Cinq autres membres du conseil d'administration se sont mis d'accord sur une date de départ échelonnée jusqu'en 2020. Lors de l'assemblée extraordinaire des délégués convoquée pour l'automne prochain, Daniel Lüscher et Urs Schneider mettront leur mandat à disposition. Rita Fuhrer et Philippe Moeschinger démissionneront à l'occasion de l'assemblée ordinaire de juin 2019 et Angelo Jelmini lors de celle de 2020. D'ici là, tous ces membres accompliront leurs tâches "avec un engagement total".

Cité dans le communiqué, Pascal Gantenbein, président ad intérim de l'organe de surveillance, a déclaré être "...très heureux que le Conseil d'administration assume ainsi pleinement ses responsabilités quant au processus de renouvellement. Je suis convaincu que nous pourrons ainsi continuer sur voie du succès qu'a connu notre groupe bancaire jusqu'ici".

Le conseil d'administration a enfin décidé de convoquer une assemblée extraordinaire des délégués pour le 10 novembre 2018. A l'ordre du jour figurera l'élection d'un nouveau président du conseil d'administration et de deux nouveaux membres.

rp