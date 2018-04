Raiffeisen: les administrateurs ont vu leur rémunération grimper en 2017

St-Gall (awp) - Le conseil d'administration du groupe bancaire Raiffeisen a perçu une rémunération totale de 2,41 millions de francs suisses en 2017, soit 43,5% de plus qu'un an plus tôt.

Dans son rapport annuel publié mardi, le numéro trois bancaire helvétique justifie cette hausse par la charge de travail supplémentaire rendue nécessaire par sa condition d'établissement d'importance systémique, et par le fait que l'organe de surveillance compte deux membres de plus par rapport à l'exercice précédent.

La plus haute indemnisation individuelle est celle qu'a touchée le président du conseil d'administration Johannes Rüegg-Stürm. Elle se monte à 548'300 francs suisses.

Le directeur général (CEO) de la coopérative bancaire, Patrik Gisel, a quant à lui gagné 1,81 millions de francs suisses, auxquels s'ajoutent des prestations de prévoyance professionnelle à hauteur de 601'796 francs suisses. La direction de Raiffeisen dans son ensemble, y compris la direction élargie et le directeur de la révision interne, a perçu au total 11,03 millions de francs suisses.

ra/rw/buc/fr