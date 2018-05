Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Raymond James AM, à l'issue de son comité d'orientation thématique de fin avril, juge "prématuré" de se réexposer aux marchés obligataires en dépit d'une valeur relative nettement favorable au marché américain. "On peut s'attendre à une plus forte réactivité de la politique monétaire de la Fed en cas d'accélération nette de l'inflation, qui provoquerait une dégradation supplémentaire du marché obligataire. On se rappelle de la fonction de réaction retardée entre l'évolution du PMI manufacturier et du niveau de l'inflation, d'environ 15 mois", justifie le gestionnaire d'actifs.Pour ce dernier, un investissement obligataire peut être piloté en fonction du taux de défaut des émetteurs. Ce dernier reste globalement très faible et incite à privilégier la qualité de notation des émetteurs au rendement.Concernant les actions, Raymond James AM estime que "les fondamentaux économiques plaident pour une progression des marchés actions dans un contexte de volatilité accrue, causée par de possibles poussées protectionnistes (impact du commerce mondial) et par une valorisation en totale dichotomie entre les valeurs technologiques/GAFAM et les valeurs domestiques américaines."Pour le gestionnaire d'actifs, les indices européens devraient repartir de l'avant après leur pause du début d'année. Deux arguments en faveur de cette dynamique de croissance sont bien en place : un raffermissement du dollar/euro et des effets de base de nouveau favorables au second semestre.