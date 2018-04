Recettes stables pour le commerce de détail en février (OFS)

Zurich (awp) - Les chiffres d'affaires engrangés en février par le commerce de détail en Suisse ont été stables en valeur nominale (à prix courants) sur un an. Ajustées des variations saisonnières, les recettes ont tout juste progressé de 0,3%, a indiqué mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Hors carburants, les recettes du commerce de détail se sont affaissées en février de 0,1% en valeur nominale. Le commerce de détail des denrées alimentaires, des boissons et du tabac a vu ses chiffres d'affaires croître de 0,8% sur un an. Le non alimentaire a par contre enregistré une baisse de 1%, a détaillé l'OFS dans un communiqué.

al/jh