Reconnaissance faciale: le chinois SenseTime lève 600 mio USD

Pékin (awp/afp) - La firme chinoise d'intelligence artificielle SenseTime, spécialiste de la reconnaissance faciale, a annoncé lundi avoir levé 600 millions de dollars auprès d'un consortium d'investisseurs mené par le géant local de l'e-commerce Alibaba, ce qui valoriserait l'entreprise à plus de 3 milliards de dollars.

SenseTime, dont les solutions d'analyse visuelle sont utilisées par des entreprises comme par la police chinoise, a précisé que le fonds souverain singapourien Temasek et le distributeur chinois d'électroménager Suning avaient également participé à la levée de fonds.

Selon Bloomberg, l'opération confère à SenseTime, fondé en 2014, une valorisation de 3 milliards de dollars (2,44 milliards d'euros), ce qui constitue selon l'agence financière un record pour une start-up dans le domaine de l'intelligence artificielle.

"Ce financement élargit nos moyens pour (proposer) davantage d'applications industrielles", a commenté le directeur général, Li Xu, cité dans un communiqué.

Et ce, à l'heure où la reconnaissance faciale s'immisce dans tous les secteurs en Chine, des distributeurs bancaires aux entrées d'immeubles en passant par la grande distribution.

Alibaba mise ouvertement sur l'intelligence artificielle et de puissants algorithmes pour exploiter ses vastes données, mieux administrer ses opérations publicitaires, ses circuits logistiques, et les interactions entre plateformes électroniques et magasins en dur.

SenseTime collabore par ailleurs avec Suning pour concevoir dans les magasins de la chaîne des guichets automatisés basés sur la reconnaissance faciale. La société assure travailler également avec le géant américain des microprocesseurs Qualcomm.

Enfin, des solutions de SenseTime sont utilisées --entre autres-- par la police de Canton (sud) ou du Yunnan (sud-ouest) à des fins sécuritaires, pour l'identification de "suspects" ou le contrôle de la circulation à partir des flux d'images de caméras de surveillance, omniprésentes dans les villes chinoises, selon le site du groupe.

Les autorités chinoises musclent tous azimuts ces dernières années leur arsenal de contrôle et de répression high-tech à base d'intelligence artificielle, au grand dam des organisations de défense des droits de l'homme qui redoutent une pression accrue sur les militants critiques du régime.

