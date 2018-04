Recrutements massifs chez SEA TPI en 2018

SEA TPI, créateur et animateur de centres de service IT, annonce l'une des plus grandes campagnes de recrutement de son histoire en ouvrant plus de 35 postes début 2018. Ces recrutements s'expliquent notamment par les 25 % de croissance planifiés sur cette année avec notamment le gain d'un projet de très grande envergure pour un groupe évoluant dans le secteur public.

À ce jour, SEA TPI se positionne comme un créateur de centres de service IT innovants sur les métiers de la Production des Services et de l'Assistance à l'Utilisation des Systèmes d'Information. Implanté à La Ciotat, Paris et Lille, le groupe compte 280 collaborateurs, réalise un chiffre d'affaires de 16,7 millions d'euros en 2017 et prévoit 21 millions en 2018. Le positionnement singulier explique la très forte croissance de l'entreprise qui accompagne au quotidien ses clients sur la continuité et la qualité de leurs SI, en leur permettant notamment de s'appuyer sur des centres de service IT orientés sur la satisfaction des End Users.

Pour recruter ses futurs talents, SEA TPI positionne la qualité de sa marque employeur comme un élément-clé.

Cela se traduit notamment par l'approche responsable de la société vis-à-vis de ses collaborateurs, partenaires et clients. Ainsi, les collaborateurs évoluent dans une structure où le respect, l'engagement et l'éthique sont au centre de son modèle de développement. Comme un couronnement de l'ensemble des actions entreprises, SEA TPI s'est vue, récemment décernée la certification GOLD par l'organisme ECOVADIS. Tous ces fondamentaux expliquent la grande stabilité des équipes et la place particulière qu'elle occupe sur son marché. Dans le cadre de sa politique de recrutement, SEA TPI recherche des profils juniors et expérimentés qui partagent ses valeurs : Pionniers, Humains, Collaboratifs et Agiles.

Quelques nouvelles opportunités chez SEA TPI :

- Administrateur Système & Réseaux

- Analyste d'exploitation

- Chef d'équipe

- Développeurs

- Ingénieur Système

- Ingénieur de Production

Philippe Pelfort, Directeur Général de SEA TPI: « Les nombreux projets que nous gagnons nous permettent à nouveau de recruter. Cette campagne d'envergure nous positionne comme l'un des employeurs les plus dynamiques de notre marché et traduit notre volonté de structurer et faire évoluer nos équipes. Vous retrouverez toutes les opportunités actives sur l'ensemble du territoire national, sur notre site web et sur les job-boards traditionnels. Nous recherchons avant tout des collaborateurs intègres et passionnés qui partagent nos valeurs. »

Pour plus d'informations sur les postes ouverts et postuler, rendez-vous sur l'espace RH de SEA TPI : http://www.seatpi.com/offres-demploi/

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: SEA TPI via Globenewswire