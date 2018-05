Recul du taux de chômage en Suisse en avril, au plus bas depuis six ans

Berne (awp) - La situation du chômage s'est améliorée en Suisse au cours du mois d'avril 2018. Le taux de sans-emploi a reculé de 0,2 point sur un mois à 2,7%, selon les indications fournies mardi par le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). En comparaison annuelle, le repli a atteint 0,6 point. Cet indicateur s'est inscrit à un plancher depuis juillet 2012.

Le taux de chômage est bien meilleur que les prévisions de la majorité des économistes sollicités par AWP, qui le plaçaient entre 2,9% et 2,8%.

En avril, le nombre de personnes inscrites à un Office régional de placement s'est élevée à 119'781, soit un recul de 18,1% en rythme annuel et de 8,2% par rapport à mars 2018.

Les statistiques sur les catégories d'âge les plus concernées par le chômage ont connu une amélioration. Le nombre de jeunes de 15 à 24 ans bénéficiant des prestations a diminué de 12,1% à 11'916 personnes. Un repli de 6,3% est enregistré pour les seniors - 50 ans et plus - à 34'313 sans-emploi. Les baisses sont encore plus fortes en rythme annuel.

Le nombre de demandeurs d'emploi s'est fixé à 194'060 personnes, soit -6,9% par rapport à mars. Les places vacantes ont augmenté.

En tout, 3066 personnes sont arrivées ont épuisé leurs droits aux prestations d'assurance-chômage dans le courant du mois de février 2018.

fr/al