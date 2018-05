Rencontre Trump-Moon préparatoire au sommet avec Kim

par Christine Kim, Matt Spetalnick et David Brunnstrom

SEOUL/WASHINGTON, 22 mai (Reuters) - Trois semaines avant la tenue présumée d'un sommet inédit avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, le président américain Donald Trump rencontre mardi son homologue sud-coréen Moon Jae-in alors que des représentants de l'administration américaine s'interrogent sur les intentions de la Corée du Nord.

Destinée à l'origine à affiner une stratégie commune en vue du sommet avec Kim, la rencontre entre Trump et Moon s'apparente davantage à une réunion de crise après que Pyongyang a menacé de renoncer à participer au sommet prévu le 12 juin à Singapour.

La Corée du Sud a oeuvré pour renouer le dialogue avec son voisin du Nord et pour servir d'intermédiaire entre Pyongyang et Washington, en effectuant auprès de la Maison blanche des compte-rendus optimistes des discussions intercoréennes.

Mais les Etats-Unis ont été pris au dépourvu lorsque la Corée du Nord a semé le doute sur le sommet sans précédent entre Kim et Trump, menaçant la semaine dernière de reconsidérer sa participation si Washington continuait d'insister sur une dénucléarisation unilatérale de la République populaire démocratique de Corée.

Donald Trump a déjà prévenu par le passé que le sommet pourrait ne pas avoir lieu s'il pensait qu'un accord avec Pyongyang n'était pas possible.

Les conseillers de Trump comptent désormais sur le président sud-coréen pour les aider à déterminer si Kim Jong-un a adopté une position sur la dénucléarisation plus ferme que celle présentée auparavant par Séoul, a annoncé un représentant américain sous couvert d'anonymat.

Moon Jae-in, désireux d'obtenir des avancées dans les relations Nord-Sud, pourrait s'être montré trop optimiste sur la volonté de Kim de négocier le démantèlement de son arsenal nucléaire, s'inquiètent en privé des représentants américains.

UN TEST

Les deux visites à Pyongyang du secrétaire d'Etat Mike Pompeo lors des deux derniers mois n'ont semble-t-il pas permis de clarifier les intentions du numéro un nord-coréen.

Certains membres de l'administration américaine craignent que Moon Jae-in soit disposé à accepter un accord moins strict sur la dénucléarisation de la Corée du Nord et une levée plus rapide des sanctions prises contre Pyongyang.

Selon de nombreux experts, il est irréaliste de penser que Pyongyang va accepter d'abandonner complètement son programme nucléaire, considéré par Kim Jong-un comme crucial pour son maintien au pouvoir.

Un représentant américain estime que la menace de Pyongyang concernant sa participation au sommet est une manière de tester si Trump est prêt à faire des concessions sur la dénucléarisation nord-coréenne.

"C'est une façon de faire classique de la part de la Corée du Nord", a-t-il dit.

La Corée du Sud espérait garantir la réussite du sommet entre Washington et Pyongyang, après que le premier sommet intercoréen en près de dix ans a abouti le mois dernier à la promesse d'une "dénucléarisation complète" de la péninsule coréenne et l'établissement d'une paix "permanente" et "solide".

Mais le rôle de Séoul a été remis en cause la semaine dernière lorsque Pyongyang a taxé d'"ignorance" et d'"incompétence" le gouvernement sud-coréen, rejetant pour le moment toutes nouvelles discussions avec lui.

Washington est "enclin à ne pas donner trop de choses à la Corée du Nord trop tôt (...) tandis que Séoul a probablement un peu plus d'intérêt à ce que des mesures d'incitation économiques" soient prises, a estimé Christopher Green, un analyste du Groupe de crise international.

"Ils ont donc besoin de trouver un positionnement intermédiaire", a-t-il ajouté. (Avec Josh Smith à Séoul et John Walcott à Washington, Jean Terzian pour le service français)