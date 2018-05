Réorganisations en vue aux CFF

Berne (awp/ats) - Avec le programme "CFFagiles2020", les CFF fixent les grandes lignes du futur développement de l'entreprise. Au menu notamment, une réorganisation de la division Voyageurs, le regroupement de certaines activités et un impact sur le personnel pas encore prévisible.

Les CFF souhaitent repositionner la division Voyageurs, qui sera "davantage orientée marché" dès le début 2019, écrivent-ils vendredi dans un communiqué. Concrètement, trois unités seront créées: Grandes lignes, Trafic voyageurs international et Régions/Trafic régional. Toutes les prestations opérationnelles seront regroupées au sein d'une même unité d'ici mars 2019. Le plan prévoit aussi un renforcement des régions.

Concernant les employés, l'ex-régie fédérale mentionne qu'elle souhaite axer sa culture d'entreprise sur "la confiance, l'ambition personnelle et l'extension des marges de manoeuvre pour le personnel".

Interrogé par l'ats, le porte-parole des CFF Reto Schärli indique que le projet n'aura pas d'incidence sur le nombre de places de travail. Le programme définit la manière dont l'entreprise doit être dirigée.

Du côté des syndicats, on souhaite plus d'informations. Les conséquences exactes des mesures sur le personnel ne sont pas encore prévisibles. "Nous allons demander aux CFF une réunion afin d'analyser plus profondément ce projet", explique à l'ats Jürg Hurni, secrétaire général du syndicat du personnel des transports (SEV).

Et d'ajouter qu'il n'a eu connaissance des plans des CFF que vendredi matin. Dans leur communiqué, les CFF précisent que les décisions prises par le Conseil d'administration et la direction du groupe sont des décisions de principe.

Cette annonce intervient alors que les négociations pour la nouvelle convention collective de travail au sein des CFF et CFF Cargo battent leur plein. En 2016, les CFF ont, en outre, annoncé le programme d'assainissement RailFit 20/30 qui vise la suppression de 1400 emplois d'ici 2020.

ats/al