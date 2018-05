Reprise à La Havane des négociations entre la Colombie et l'ELN

LA HAVANE, 10 mai (Reuters) - Le gouvernement colombien et les rebelles de l'Armée de libération nationale (ELN) ont repris jeudi à La Havane les négociations de paix entamées en février 2017 en Equateur.

Elles avaient été suspendues fin janvier après une série d'attentats commis à l'expiration d'un premier cessez-le-feu. Quito a alors renoncé à son rôle de médiateur.

"Nous sommes conscients que nous devons prendre des mesures décisives et le moment est venu de conclure un cessez-le-feu bilatéral stable et plus solide", a déclaré Gustavo Bell, chef de la délégation gouvernementale.

Fondée par des prêtres catholiques en 1964, l'ELN est jugée plus radicale et moins centralisée que les ex-Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc), qui ont conclu un accord de paix avec Bogota en 2016. Les négociations se sont également déroulées à Cuba. (Nelson Acosta et Sarah Marsh, Jean-Philippe Lefief pour le service français)