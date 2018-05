Reprise des négociations commerciales sino-américaines la semaine prochaine

WASHINGTON, 7 mai (Reuters) - Le vice-Premier ministre chinois Liu He se rendra à Washington la semaine prochaine pour poursuivre les négociations commerciales entamées avec les Etats-Unis, a annoncé lundi la Maison Blanche.

"Nous travaillons sur quelque chose qui, selon nous, sera formidable pour tout le monde (...) Le principal conseiller économique de la Chine, le vice-Premier ministre, viendra ici la semaine prochaine pour poursuivre les discussions avec l'équipe économique du président", a déclaré Sarah Sanders, porte-parole de la présidence, lors de son point de presse quotidien.

Une délégation américaine dirigée par le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, a présenté la semaine dernière à Liu He et à son équipe une longue liste d'exigences pour garantir notamment le respect de la propriété intellectuelle, l'arrêt de pratiques commerciales jugées déloyales et une réduction de 200 milliards de dollars du déficit commercial américain avec la Chine.

Pékin a demandé en retour aux Etats-Unis de ne plus restreindre les investissements chinois au nom de la sécurité nationale et de renoncer à la hausse de 25% des droits de douane que Donald Trump a promis d'appliquer à 50 milliards de dollars de produits chinois. (Steve Holland, Jean-Philippe Lefief pour le service français)