Résolutions de l'Assemblée générale mixte annuelle de la société Sartorius Stedim Biotech S.A.

Regulatory News:

Lors de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de Sartorius Stedim Biotech S.A. (Paris:DIM) tenue à Aubagne, France, les actionnaires ont adopté la résolution relative au versement d'un dividende de 0,46 euro par action pour l'exercice 2017. Le dividende de l'année précédente s'élevait à 0,42 euro par action. Le bénéfice total distribué progresse donc de 9,6 %, de 38,7 millions l'an dernier à 42,4 millions d'euros cette année.

De plus, l'Assemblée générale annuelle des actionnaires a ratifié la cooptation de M. Lothar Kappich en qualité d’Administrateur de la société. En septembre 2017, Lothar Kappich a remplacé Arnold Picot, décédé le 9 juillet 2017. Le mandat de M. Kappich court encore sur une année. En outre, l'Assemblée générale annuelle des actionnaires a approuvé le renouvellement des nominations de Susan Dexter et Anne-Marie Graffin en qualité d’Administrateurs pour un mandat de 3 ans chacune.

Ce communiqué de presse contient des déclarations sur les perspectives du groupe Sartorius Stedim Biotech. Nous ne garantissons pas la concrétisation des objectifs qui y sont formulés puisqu'ils sont basés sur des hypothèses et des estimations qui impliquent certains risques et incertitudes.

À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est l'un des principaux fournisseurs internationaux de produits et services dans l'industrie biopharmaceutique, destinés au développement et à la fabrication de produits pharmaceutiques en toute sécurité et efficacité. En tant que fournisseur de solutions intégrées, le portefeuille de Sartorius Stedim Biotech couvre presque toutes les étapes de la production biopharmaceutique. Avec sa forte concentration sur les technologies à usage unique et les services à valeur ajoutée, Sartorius Stedim Biotech est au cœur de la mutation technologique fulgurante de son secteur d'activité. Basée à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est cotée sur Euronext à la Bourse de Paris. Dotée de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d'un réseau de distribution international, Sartorius Stedim Biotech est présente dans le monde entier. Le groupe Sartorius Stedim Biotech a employé environ 5 100 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 1 081,0 millions d'euros sur l'exercice 2017.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180403005830/fr/