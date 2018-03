Résultats 2017 : Effisoft poursuit sa croissance avec une augmentation de 10 % de son chiffre d'affaires

Paris, le 29 mars 2018 - Effisoft, éditeur de logiciels à destination des professionnels de l'assurance et de la réassurance, annonce aujourd'hui l'augmentation de 10 % de son chiffre d'affaires à 11,9 millions d'euros en 2017 contre 10,7 millions d'euros en 2016, à périmètre comparable (mais intégrant l'effet défavorable des taux de change). Ce résultat confirme la pertinence du plan stratégique 2015-2021 qui a pour objectif de transformer l'entreprise en assurant une croissance durable et en préservant la rentabilité à court terme. Ce chiffre marque également le succès des solutions de réassurance et de conformité règlementaire d'Effisoft à l'international.

Effisoft est une entreprise indépendante, sans dette, avec des fondamentaux solides, qui a particulièrement investi en 2017 pour préparer l'avenir.

Effisoft a renforcé de manière conséquente ses investissements dédiés à la conception et au développement de ses solutions avec une croissance de 20 % des équipes dédiées à la R&D, et la modernisation de son usine logicielle. Ces investissements, renouvelés pour 2018, bénéficieront dès cette année aux clients d'Effisoft.

Le conseil d'administration a également nommé un comité de direction étendu à l'ensemble des directions du groupe, afin d'accélérer la transformation de l'entreprise et de répondre à ses nouveaux défis technologiques.

En fin d'année, la cession de Webrisk à la société américaine Ventiv Technology, leader mondial du Risk Management, s'inscrit dans le plan stratégique et donne à Effisoft des moyens supplémentaires pour renforcer ses investissements sur ses offres de réassurance et de conformité règlementaire.

Enfin, Effisoft a investi dans sa filiale américaine avec le recrutement de nouveaux collaborateurs et l'aménagement dans de nouveaux locaux en périphérie de Miami (Floride). Ce dynamisme accompagne une croissance de 22 % du chiffre d'affaires de la filiale.

« La capacité des entreprises à investir dans les nouvelles technologies et à préparer le futur marquera la différence entre les acteurs de l'assurance », commente Julien Victor, Directeur Général d'Effisoft. « Chez, Effisoft, notre ambition est de transformer la gestion de la réassurance et les contraintes règlementaires en une véritable opportunité de pilotage stratégique des sociétés d'assurance. »

La société est confiante pour les années à venir, confortée par certains succès commerciaux récents et vient d'annoncer le lancement de son plan de recrutement 2018, avec une quinzaine de postes ouverts en France et aux Etats-Unis.

