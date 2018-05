Résultats T1 2018 : Europcar démarre l’année avec une accélération de la croissance de son chiffre d’affaires, conformément aux ambitions stratégiques du Groupe

Regulatory News:

Remarque : ce communiqué de presse comprend des résultats consolidés non vérifiés en vertu des normes IFRS, approuvés par le directoire et révisés par le conseil de surveillance le 14 mai 2018

Europcar (Paris:EUCAR) a annoncé aujourd’hui ses résultats pour le premier trimestre 2018.

Caroline Parot, Présidente du Directoire du Groupe Europcar, déclare :

« Le groupe Europcar poursuit et accélère sa transformation en tant que fournisseur mondial de services de mobilité. Notre objectif est de devenir la société de services de mobilité de choix pour les clients finaux en proposant une alternative attrayante à la possession d’un véhicule, avec un large éventail de services allant de la location de véhicules aux services de véhicule avec chauffeur, ainsi que des services de partage de véhicule et de location entre pairs.

Au cours du premier trimestre 2018, le Groupe a affiché une croissance soutenue de 28% de son chiffre d’affaires grâce à une bonne dynamique tant au sein de ses sociétés récemment acquises que dans son périmètre historique. Ainsi, le Groupe a délivré une accélération en terme de croissance organique de son chiffre d’affaires qui a atteint 3,9 % au premier trimestre de l’exercice, grâce à une croissance significative dans les segments loisirs et Low Cost.

Le Groupe a réalisé une importante progression dans l’exécution de sa stratégie de transformation et a obtenu de bons résultats dans plusieurs domaines clés. Tout d’abord, nous sommes sur la bonne voie en ce qui concerne la gestion de l’intégration des récentes acquisitions et de la réalisation des synergies attendues. Ensuite, nous avons poursuivi l’amélioration de notre Net Promoter Score (NPS) qui a atteint un nouveau pic au premier trimestre. Nous avons également poursuivi nos importants progrès en matière d’amélioration de la digitalisation de nos services et de notre expérience client par le biais de la mise en place complète d’une nouvelle plateforme de CRM. Et enfin, nous avons pris les mesures nécessaires et obtenu de bons premiers résultats encourageants au Royaume-Uni.

Notre corporate EBITDA ajusté a été impacté par (1) l’intégration de Goldcar, qui a, comme nous l’avions anticipé, augmenté de façon significative le caractère saisonnier de la rentabilité du Groupe, (2) par un effet mix négatif engendré par la forte croissance des BU Low Cost et Vans & Trucks, et (3) par une augmentation des coûts liés à la transformation digitale du Groupe.

Néanmoins, nos résultats du premier trimestre sont entièrement en ligne avec nos prévisions à ce stade de l’année et ont été pris en compte dans nos prévisions pour l’ensemble de l’année 2018.

Par conséquent, nous confirmons tous nos objectifs pour l’exercice 2018 en termes de croissance du chiffre d’affaires, de corporate EBITDA ajusté et de taux de conversion de l’Operating Free Cash Flow. C’est dans cet esprit de forte confiance dans les perspectives futures du Groupe, que nous avons pris la décision de lancer un programme de rachat d’actions tactique à un moment que nous jugeons opportun ».

En millions d'euros, sauf mention particulière 3M 2018 3M 2017 Variation Variation à

taux de

change

constant Volumes de jours de location (en millions) 17,1 12,9 32,6% Flotte moyenne (en milliers) 260,0 192,1 35,4% Taux d'utilisation financière de la flotte 73,1% 74,6% -1,5pt Chiffre d'affaires 556 439 26,7% 28,5% Chiffre d'affaires de location 520 403 28,8% 30,8% Corporate EBITDA ajusté (24) (6) 296,2% 264,7% Marge de corporate EBITDA ajusté -4,4% -1,4% -3,0pt Corporate EBITDA ajusté des douze derniers mois 246 252 -2,7% Marge de corporate EBITDA ajusté des douze derniers mois 9,7% 11,6% -1,9pt Corporate EBITDA ajusté des douze derniers mois de la Mobilité 262 253 3,8% Marge de corporate EBITDA ajusté des douze derniers mois de la Mobilité 10,5% 11,7% -1,2pt Résultat opérationnel 40 41 Bénéfice/Perte net(te) 3 19 n.m n.m Flux de trésorerie disponibles corporate (76) (27) Dette nette corporate - fin de période 947 235 Proforma Ratio Dette nette corporate / EBITDA 3,2x 0,9x

Faits marquants T1 2018

Chiffre d'affaires

Le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 556 millions d’euros au premier trimestre 2018, soit une hausse de 28 % à taux de change constants par rapport au premier trimestre 2017. Sur une base organique, les revenus du Groupe ont progressé de 3,9 % (à taux de change et périmètre constants).

Les récentes acquisitions effectuées par le Groupe ont soutenu cette augmentation significative du chiffre d’affaires du Groupe. En conséquence, le Groupe a affiché une croissance solide pour ses segments d’activités principaux : la Business Unit Cars progressant de 16 %, la Business Unit Vans & Trucks en hausse de 62 % et la Business Unit Low Cost affichant une croissance de 279 %. Sur une base organique, nos trois segments d’activités principaux, Business Unit Cars, Business Unit Vans & Trucks et Business Unit Low Cost ont affiché une croissance respective de 3,5 %, 8,0 % et 18 %, démontrant que notre intérêt accru pour la BU Vans & Trucks et la BU Low Cost est un moteur important de croissance supplémentaire du chiffre d'affaires pour le Groupe Europcar.

Cette solide performance en termes de progression du chiffre d’affaires est le résultat d’une bonne dynamique tant au sein de la division loisirs qu’au sein de la division entreprise, et atteste de la pertinence et de la robustesse du modèle opérationnel équilibré du Groupe. Comme c’est généralement le cas au cours du premier trimestre de l’exercice qui correspond à une période creuse dans la saison touristique, le chiffre d’affaires a affiché une répartition égale entre les clients de la division loisirs et ceux de la division entreprise du Groupe, à 50 % chacun.

Le volume de jours de location a atteint 17,1 millions au premier trimestre 2018, en hausse de 33 % par rapport au premier trimestre 2017, avec une croissance organique de 4,6 %. Cette croissance touche chacune des Business Unit du Groupe : BU Cars (+15 %), BU Vans & Trucks (+50 %) et BU Low Cost (+207 %). Le chiffre d’affaires par jour de location du Groupe a diminué de 1,4 %, principalement en raison des acquisitions récentes. Sur une base organique, le chiffre d’affaires par jour de location est resté stable au premier trimestre 2018 par rapport à l’exercice précédent, ce qui s’explique par (1) un niveau de tarification stable pour la BU Cars au cours du trimestre avec un chiffre d’affaires par jour de location en hausse de 0,3 %, (2) une baisse de 4,4 % de la BU Vans & Trucks qui reflète l’intérêt stratégique du Groupe pour le développement de la division entreprise, et (3) une hausse positive de 9,9 % du chiffre d’affaires par jour de location de la BU Low Cost due à une bonne dynamique de ventes des services accessoires.

Corporate EBITDA ajusté1

Hors impact de la nouvelle mobilité, le corporate EBITDA ajusté du premier trimestre 2018 a subi une baisse importante en s’inscrivant à -21,4 millions d’euros par rapport à -6,3 millions d’euros au premier trimestre 2017 à taux de change constant.

Cette baisse est due à trois raisons principales :

(1) l’impact négatif de l’acquisition de Goldcar, qui, comme anticipé, ajoute un caractère saisonnier accru à la rentabilité globale du Groupe,

(2) un effet de mix négatif due à la forte croissance organique des BU Low Cost et Vans & Trucks,

(3) la croissance des dépenses informatiques liées à la digitalisation de l’entreprise, qui est absolument cruciale pour assurer la réussite de sa transformation.

Il est important de noter que la baisse du corporate EBITDA ajusté était prévue et qu’elle est entièrement prise en compte dans les prévisions du Groupe pour 2018.

Flux de trésorerie d’exploitation disponibles

Au premier trimestre 2018, les flux de trésorerie d’exploitation disponibles ont été de -76 millions d’euros, comparé à -27 million d’euros au premier trimestre 2017, principalement en raison d’un corporate EBITDA ajusté plus faible et de la variation négative du besoin en fonds de roulement hors flotte par rapport au premier trimestre 2017.

Cette évolution du fonds de roulement hors flotte s’explique par un retard technique en Italie et par des retards d’encaissements de fonds au Royaume-Uni. Cette tendance négative devrait largement s’inverser au cours du reste de l’exercice.

Résultat net

Le Groupe a enregistré un bénéfice net de 2,5 millions d’euros au premier trimestre 2018, contre un bénéfice net de 18,6 millions d’euros au premier trimestre 2017. Cette baisse résulte notamment de dépréciations et d'amortissements hors flotte plus élevés et de l’augmentation des frais financiers sur les obligations corporate suite au financement de l’acquisition de Goldcar. Les éléments non récurrents ont affiché une contribution positive à 60 millions d’euros (contre 40 millions d’euros au premier trimestre 2017), profitant d’un gain en capital de 68 millions d’euros suite à la cession de la participation dans car2go.

Dette nette

La dette nette corporate s’inscrit à 947 millions d’euros au 31 mars 2018 (contre 827 millions d’euros au 31 décembre 2017), principalement en raison de la saisonnalité accrue de l’entreprise au cours du premier trimestre de l’exercice.

L’endettement net corporate pro forma du Groupe a atteint 3,1x à la fin du premier trimestre 2018. En intégrant le produit de la vente des 25 % du capital de car2go, l’endettement net corporate pro forma du Groupe a atteint 2,9x à la fin du premier trimestre 2018.

La dette nette liée à la flotte s’élevait à 3 953 millions d’euros au 31 mars 2018 contre 4 061 millions d’euros au 31 décembre 2017.

Cession des 25 % du capital de car2go

Le 28 février 2018, le Groupe Europcar a signé un accord avec Daimler Mobility Services concernant la cession de ses 25 % du capital de car2go Europe GmbH. La finalisation de la vente a généré un bénéfice avant impôts de 68 millions d’euros, qui a été comptabilisé dans les résultats du premier trimestre de la société.

Lancement d’un programme de rachat d’actions (post-clôture)

Europcar a décidé de mettre en œuvre le programme de rachat d’actions autorisé par l’assemblée générale annuelle mixte des actionnaires du 10 mai 2017.

Le mandat d’achat, signé le 16 mai 2018, portera sur un montant pouvant aller jusqu'à 30 millions d’euros, représentant environ 2,1% du capital social à la date du présent communiqué et sera effectué au cours des six prochains mois en fonction des conditions de marché.

Confirmation des prévisions 2018

Europcar confirme ses quatre objectifs financiers pour l’exercice 2018 par rapport à l’exercice 2017 :

- Croissance organique du chiffre d’affaires au-dessus de 3 %

- Un corporate EBITDA ajusté (excluant la nouvelle mobilité), supérieur à 350 millions d’euros

- Un taux de conversion des flux de trésorerie d’exploitation (corporate) disponibles supérieur à 50 %

- Le versement d’un dividende d’un ratio supérieur à 30 % sur le résultat net consolidé

Conférence téléphonique avec les analystes et investisseurs

Caroline Parot, Présidente du Directoire du Groupe, et Luc Peligry, Directeur financier du Groupe, tiendront une conférence téléphonique en anglais aujourd’hui à 18 h 30 heure de Paris (heure d’été d’Europe centrale).

Vous avez la possibilité de suivre la conférence téléphonique en direct via la Webcast.

Une version différée sera également disponible pendant un an. Tous les documents concernant cette publication seront disponibles en ligne sur le site Web dédié aux investisseurs d’Europcar.

Calendrier Investisseurs

Assemblée générale annuelle 17 mai 2018 Résultats S1 2018 25 juillet 2018 Résultats T3 2018 8 novembre 2018

A propos du Groupe Europcar

Le Groupe Europcar est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris. La mission du Groupe est d’apporter une alternative attrayante à la possession de voiture en proposant une large palette de solutions de mobilité : location de voitures, location d’utilitaires, service de chauffeur, car-sharing ou location de voitures entre particuliers. La satisfaction des clients est au cœur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services.

Le Groupe opère à travers différentes marques pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules low-cost en Europe, InterRent® – marque « value for money » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – une société Européenne spécialisée dans la gestion de flotte et des solutions de mobilités à destination des entreprises et du grand public.

Le Groupe propose ses différentes solutions de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans 133 pays (incluant 16 filiales en propre en Europe et 2 en Australie et Nouvelle-Zélande, des franchisés et des partenaires).

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des informations à caractère prévisionnel fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles relatives à des évènements futurs. Ces informations prévisionnelles peuvent comporter des projections, des estimations qui se fondent sur des hypothèses, des considérations relatives à des projets, des objectifs, des intentions et/ou des attentes portant sur des résultats financiers futurs, des événements, des opérations, le développement de services et de produits futurs, ainsi que des informations relatives à des performances ou à des événements futurs. Ces informations prospectives sont généralement reconnaissables à l’emploi des termes « s’attendre à », « anticiper », « penser que », « avoir l’intention de », « estimer », « prévoir », « projeter », « pourrait », « devrait » ou à l’emploi de la forme négative de ces termes et à d’autres expressions de même nature. Les informations prévisionnelles ne sont pas la garantie des performances futures et les objectifs annoncés sont soumis à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses relatifs à Europcar Groupe, ses filiales et ses investissements, aux tendances de leur secteur, aux futurs investissements et acquisitions, aux développements de passifs éventuels, à l’évolution de la conjoncture économique, ou à celle relative aux principaux marchés d’Europcar Groupe, à la concurrence et à la réglementation. La réalisation de ces évènements étant incertaine, leur issue pourrait se révéler différente de celle envisagée aujourd’hui, ce qui est susceptible d’affecter significativement les résultants attendus. Les résultats réels pourraient différer significativement de ceux qui sont projetés ou impliqués dans les informations prévisionnelles. Les informations prévisionnelles contenues dans ce communiqué sont données à la date du présent communiqué. Europcar Groupe ne s’engage en aucun cas à publier des modifications ou des actualisations de ces informations prévisionnelles, sous réserve de ses obligations légales.

Les résultats et performance du Groupe peuvent également être affectés par les nombreux risques et incertitudes mentionnés dans le chapitre « Facteurs de risques» du document de référence enregistré par l’Autorité des marchés financiers le 20 avril 2018 sous le numéro R. 18-020 et également disponible sur le site Internet du Groupe : www.europcar-group.com.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre d’instruments financiers au public et ne contient pas d’invitation ou d’incitation à investir dans des instruments financiers en France, aux Etats-Unis ou n’importe quel autre pays.

Retrouvez de plus amples informations sur le site :

finance.europcar-group.com

1 Le corporate EBITDA ajusté est le résultat opérationnel courant avant la dépréciation et l’amortissement d’éléments non liés à la flotte, et après déduction des frais d’intérêt sur certains passifs liés au financement de la flotte de véhicules. Cet indicateur comprend notamment tous les coûts associés à la flotte. Voir « Rapprochement avec les IFRS », ci-joint.

Annexe 1 – Compte de résultat de gestion

T1 2018 T1 2017 en millions d'euros 3M 2018 3M 2017 556,4 439,3 Chiffre d'affaires 556,4 439,3 (151,3) (106,8) Coûts de détention de la flotte, hors interêts estimés inclus dans les locations simples (151,3) (106,8) (204,4) (166,3) Coûts liés à l'exploitation, la location et aux produits des activités ordinaires de la flotte de véhicules (204,4) (166,3) (122,8) (90,5) Charges de personnel (122,8) (90,5) (77,1) (58,7) Frais généraux du siège et du réseau (77,1) (58,7) 1,1 0,5 Autres produits 1,1 0,5 (198,8) (148,7) Charges de personnel, frais généraux du siège, du réseau, IT et autres (198,8) (148,7) (14,6) (13,7) Charges financières relatives à la flotte (14,6) (13,7) (11,8) (9,9) Intérêts estimés inclus dans les locations simples (11,8) (9,9) (26,4) (23,6) Charges financières relatives à la flotte, y compris intérêts estimés inclus dans les locations simples (26,4) (23,6) (24,5) (6,2) Corporate EBITDA Ajusté (24,5) (6,2) -4,4% -1,4% Marge -4,4% -1,4% (9,5) (6,6) Dotations aux amortissements (9,5) (6,6) 59,7 39,9 Autres charges et produits non récurrents 59,7 39,9 (23,0) (15,5) Résultat financier hors flotte (23,0) (15,5) 2,7 11,6 Résultat avant impôts 2,7 11,6 1,0 10,0 Impôt sur le résultat 1,0 10,0 (1,1) (3,0) Quote-part dans le résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence (1,1) (3,0) 2,5 18,6 Résultat net 2,5 18,6

Annexe 2 – Compte de résultat IFRS

En milliers d'euros Au 31 Mars

2018 Au 31 Mars

2017 Produits des activités ordinaires 556 398 439 291 Coûts de détention de la flotte (163 092) (116 703) Coûts liés à l'exploitation, la location, et aux produits des

activités ordinaires de la flotte de véhicules (204 432) (166 335) Charges de personnel (122 798) (90 537) Frais généraux du siège et du réseau (77 064) (58 675) Dotations aux amortissements (9 539) (6 595) Autres produits 1 092 466 Résultat opérationnel courant (19 435) 912 Autres produits et charges non courants 59 697 39 864 Résultat opérationnel 40 262 40 776 Coût de l’endettement financier brut (30 590) (22 415) Autres charges financières (7 570) (7 324) Autres produits financiers 545 592 Résultat financier (37 615) (29 147) Résultat avant impôts 2 647 11 629 Impôt sur le résultat 985 9 966 Quote-part dans le résultat des entreprises associées (1 131) (3 037) Résultat net 2 501 18 558 Part attribuable aux : Actionnaires de la société mère 2 513 18 609 Participations ne donnant pas le contrôle (12) (51) Résultat par action, de base revenant aux actionnaires de la société mère (en euros) 0,016 0,129 Résultat dilué par action, revenant aux actionnaires de la société mère (en euros) 0,016 0,129

Annexe 3 – Rapprochement

T1 2018 T1 2017 En millions d'euros 3M 2018 3M 2017 124,8 100,2 EBITDA consolidé ajusté 124,8 100,2 (69,0) (39,2) Dépréciation de la flotte (IFRS) (69,0) (39,2) (53,9) (43,6) Dépréciation de la flotte incluse dans les contrats de location simple (53,9) (43,6) (122,9) (82,8) Dépréciation de la flotte totale (122,9) (82,8) (11,8) (9,9) Intérêts estimés inclus dans les loyers de locations simples (11,8) (9,9) (14,6) (13,7) Charges financières relatives à la flotte (14,6) (13,7) (26,4) (23,6) Charges financières relatives à la flotte, y compris intérêts estimés inclus dans les locations simples (26,4) (23,6) (24,5) (6,2) EBITDA Corporate Ajusté (24,5) (6,2) (9,5) (6,6) Dotations aux amortissements (9,5) (6,6) 14,6 13,7 Extourne des charges financières relatives à la flotte 14,6 13,7 11,8 9,9 Extourne des intérêts estimés inclus dans les loyers de locations simples 11,8 9,9 (7,6) 10,8 Résultat opérationnel courant ajusté (7,6) 10,8 (11,8) (9,9) Intérêts estimés inclus dans les loyers de locations simples (11,8) (9,9) (19,4) 0,9 Résultat opérationnel courant (19,4) 0,9

Annexe 4 – Bilan

En milliers d'euros Au 31

Mars Au 31 Décembre 2018 2017 ACTIF Goodwill 1 138 381 1 138 793 Immobilisations incorporelles 814 554 809 960 Immobilisations corporelles 112 838 114 855 Titres mis en équivalence 1 458 4 036 Autres actifs financiers non courants 60 951 58 602 Instruments financiers non courants 492 226 Actifs d'Impôt différé 60 851 56 757 Total des actifs non courants 2 189 525 2 183 229 Stocks 25 650 24 330 Flotte inscrite au bilan 2 445 212 2 342 605 Créances et assimilées liées à la flotte de véhicules 641 839 700 117 Clients et autres débiteurs 545 675 456 688 Actifs financiers courants 27 086 32 762 Actifs d'impôt exigibles 59 877 42 760 Trésorerie soumise à restrictions 98 087 104 818 Trésorerie et équivalents de trésorerie 218 579 240 792 Total des actifs courants 4 062 005 3 944 872 Total de l'actif 6 251 530 6 128 101 Capitaux propres Capital social 161 031 161 031 Primes d'émission 745 748 745 748 Réserves (107 190) (106 756) Résultats accumulés non distribués 39 420 37 209 Capitaux propres - Part du Groupe 839 009 837 232 Participations ne donnant pas le contrôle 751 763 Total des capitaux propres 839 760 837 995 PASSIF Passifs financiers 1 570 604 1 570 141 Instruments financiers non courants 35 710 37 122 Passifs liés aux avantages du personnel 134 163 133 951 Provisions non courantes 9 149 8 680 Passif d'Impôt différé 129 569 128 803 Autres passifs non courants 262 276 Total des passifs non courants 1 879 457 1 878 973 Part à moins d'un an des passifs financiers 1 858 930 1 950 262 Avantages du personnel 3 149 3 149 Provisions courantes 213 779 219 455 Dettes d'impôts exigibles 47 870 31 566 Dettes et assimilées liées à la flotte de véhicules 833 537 604 196 Fournisseurs et autres dettes 575 048 602 505 Total des passifs courants 3 532 313 3 411 133 Total du passif 5 411 770 5 290 106 Total du passif et des capitaux propres 6 251 530 6 128 101

Annexe 5 – Flux de trésorerie IFRS

En milliers d'euros Au 31 Mars 2018 Au 31 Mars 2017 Résultat avant impôt 2 647 11 629 Extourne des éléments suivants Amortissement et dépréciation des immobilisations corporelles 4 644 3 834 Amortissement et dépréciation des immobilisations incorporelles 4 325 2 762 Variations des provisions et avantages au personnel (1) (6 459) (55 590) Reconnaissance des paiements fondés sur des actions - (192) Plus et moins-values de cession (2) (68 513) (30) Autres éléments non monétaires - 1 996 Total des charges d’intérêt nettes 32 572 24 321 Amortissement des coûts de financement 3 184 1 806 Coût de l’endettement financier net 35 756 26 127 Résultat opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement (27 600) (9 464) Acquisition de la flotte de véhicules inscrite au bilan (3) (100 311) (63 040) Variations du besoin en fonds de roulement lié à la flotte de véhicules 265 160 238 980 Variations du besoin en fonds de roulement hors flotte de véhicules (21 493) 14 952 Trésorerie provenant des activités opérationnelles 115 756 181 428 Impôts recouvrés / payés (4) (3 323) (6 441) Intérêts nets payés (13 522) (18 507) Flux nets de trésorerie générés par l’activité 98 911 156 480 Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (5) (13 218) (12 715) Produits de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 1 737 896 Variation des autres investissements et prêts 2 853 (3 110) Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement (8 628) (14 929) Augmentation de capital (nets des frais payés) - 21 787 Achats / ventes des actions propres (86) (549) Variation des autres emprunts (6) (117 435) (188 084) Paiement de coûts de financement (7) (4 066) - Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (121 587) (166 846) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 313 251 248 507 Augmentation / (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie après incidence des différences de conversion (31 304) (25 295) Variation de périmètre - 11 635 Incidence des différences de conversion (1 185) 799 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 280 762 235 646

(1) En 2018, la variation est due à la provision pour buyback pour 7 millions d’euros. En 2017 la variation s’explique principalement par la reprise de la provision liée à la procédure de l’Autorité Française de la Concurrence (-€45m).

(2) En 2018, la variation s’explique principalement par la plus value de cession de la filiale Car2Go.

(3) Compte tenu de la durée de détention moyenne de la flotte, le Groupe comptabilise les véhicules comme des actifs courants au début du contrat. Leur variation d’une période à l’autre est donc assimilée à un flux opérationnel généré par l’activité.

(4) La baisse des décaissements d’impôts en Q1 2018 par rapport à Q1 2017 est principalement due aux remboursements d’impôt enregistrés au Royaume uni en 2018.

(5) En 2018, la variation de l’acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles est essentiellement liée à la capitalisation des dépenses engagées dans les développements informatiques (7,1m€) ainsi qu’au renouvellement d’équipements (6,1m€).

(6) En 2018, la variation est principalement liée au remboursement des senior notes (SARF) et des autres emprunts destinés au financement de la flotte et location financement.

(7) En 2018, paiement des coûts de transaction dont (0,2) m€ de frais initiaux liés à la facilité de crédit renouvelable, (1,3) m€ liés au crédit-relai et (2,6) m€ liés aux autres prêts.

Annexe 6 - Endettement

en millions d'euros Intérêts Maturité Mar. 31, 2018 Dec. 31, 2017 Obligations (a) 4.125% 2024 600 600 Obligations (a) 5.125% 2021 600 600 Facilité de crédit renouvelable (500m€) E+225bps (b) 2022 230 160 Obligations FCT junior, intérêts courus non échus, coûts capitalisés des contrats de financement et autres (224) (270) Dette brute Corporate enregistrée au bilan 1 207 1 090 Trésorerie détenue par les entités opérationnelles et investissements à court terme (259) (263) Dette nette Corporate enregistrée au bilan (A) 947 827 en millions d'euros Intérêts Maturité Mar. 31, 2018 Dec. 31, 2017 EC Finance Obligations (a) 2.375% 2022 350 350 Facilité de crédit destinée au financement de la flotte (SARF 1,3md €) (c) E+150pbs 2020 640 739 Obligations FCT junior, coûts capitalisés des contrats de financement et autres 228 260 Financement de la flotte au Royaume-Uni, en Australie et autres facilités de financement de la flotte Various (d) 1 003 1 081 Dette brute flotte enregistrée au bilan 2 222 2 430 Trésorerie détenue par les entités détenant la flotte et investissements à court terme de la flotte (115) (143) Dette nette flotte enregistrée au bilan 2 108 2 287 Valeur estimée de l’encours lié aux véhicules financés au moyen de contrats de location simple, hors bilan (e) 1 845 1 774 Dette nette flotte totale incluant les engagements hors bilan liés à la flotte (B) 3 953 4 061 Dette nette totale incluant les engagements hors bilan liés à la flotte (A)+(B) 4 900 4 888

(a) Ces emprunts sont cotés à la Bourse du Luxembourg. Le prospectus correspondant est disponible sur le site Web de la Bourse du Luxembourg (http://www.bourse.lu/Accueil.jsp)

(b) Selon le taux d’endettement

(c) Le contrat de swap afférent a été étendu à 2020

(d) Maturité à 2018 du financement de la flotte au Royaume-Uni avec possibilité d’extension d’un an

(e) Correspond à la valeur nette comptable des véhicules concernés ; ce montant est déterminé à partir des prix d’acquisition et des taux d’amortissement des véhicules correspondants (sur la base des contrats signés avec les constructeurs).

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180516006035/fr/