Resume de l'actualite a 02H00 GMT (01/04)

GAZA - Quelque 70 Palestiniens ont été blessés hier par des tirs de l'armée israélienne près de la clôture séparant la bande de Gaza de l'Etat d'Israël, au lendemain d'une journée meurtrière.

Des milliers de personnes ont défilé samedi à Gaza lors des funérailles des 15 manifestants tués vendredi et une journée de deuil national a été observée en Cisjordanie.

Le président palestinien Mahmoud Abbas a accusé Israël d'être responsable de cette flambée de violence, alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a félicité ses soldats dont il a estimé qu'ils n'avaient fait que protéger la souveraineté d'Israël et la sécurité de ses citoyens.

La manifestation de vendredi marquait le début d'un vaste mouvement de protestation palestinien qui doit s'étaler sur six semaines, avec l'érection de villages de tentes en cinq emplacements le long de la frontière, et qui vise à obtenir le droit pour les réfugiés palestiniens de rentrer en Israël.

---

AMMAN - Le commandement de l'armée syrienne déclare avoir repris la majeure partie des villes et villages de la Ghouta orientale et poursuivre ses opérations militaires dans les faubourgs de Douma, ville de cette région proche de Damas encore contrôlée par le groupe rebelle Djaïch al Islam.

Deux autres groupes rebelles, Faïlak al Rahman et Ahrar al Cham, ont accepté au cours de la semaine écoulée de se retirer et d'abandonner le terrain aux forces gouvernementales, en échange du transfert des combattants insurgés et de leurs familles vers la région rebelle d'Idlib, dans le nord-ouest.

---

AMSTERDAM - La Cour pénale internationale (CPI) a annoncé avoir incarcéré à La Haye un ressortissant malien soupçonné de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pendant l'occupation du nord du Mali par des groupes djihadistes.

Le suspect, désigné par la CPI sous le nom d'Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud ("Al Hassan"), est âgé de 40 ans. Il est poursuivi pour des crimes commis entre 2012 et 2013, alors que la ville de Tombouctou était semble-t-il sous la domination des djihadistes.

Il est notamment soupçonné d'avoir ordonné la destruction de mausolées de saints musulmans et d'avoir mis en oeuvre des politiques qui ont mené à l'esclavage sexuel de femmes et de jeunes filles.

---

FREETOWN - Les électeurs de Sierra Leone ont voté hier pour choisir un successeur au président Ernest Bai Koroma lors du second tour de la présidentielle entre le chef de l'opposition Julius Maada Bio et le candidat du parti au pouvoir Samura Kamara. Le résultat du scrutin, très serré, pourrait ne pas être connu avant plusieurs jours.

Quel que soit le vainqueur, sa priorité sera de relancer l'économie sierra-léonaise, dont le net rebond du début des années 2000 a été freiné par la chute du prix des matières premières et la grave crise de santé publique due au virus Ebola en 2014-2015, qui a fait 4.000 morts.

---

ISLAMABAD/MINGORA, Pakistan - De retour au Pakistan six ans avoir survécu à un attentat des taliban en raison de son engagement en faveur de l'éducation des jeunes filles, Malala Yousafzai s'est rendue hier dans sa ville natale de Mingora, dans la vallée de Swat, sous l'étroite protection des autorités.

La lauréate du prix Nobel de la paix 2014, qui était accompagnée par son frère et ses parents, a été acheminée à Mingora par un hélicoptère de l'armée.

La jeune femme, qui vit aujourd'hui en Grande-Bretagne, a confié qu'elle espérait retourner vivre au Pakistan lorsqu'elle aurait achevé ses études à l'université d'Oxford.

---

CITE DU VATICAN - Le pape célébrera ce matin la messe de Pâques en la basilique Saint-Pierre de Rome avant de donner sa bénédiction "Urbi et Orbi" (à la ville et au monde).

Hier soir, François a baptisé huit adultes lors de la veillée pascale, dont un migrant, ex-sans papiers devenu un héros en arrêtant un voleur qui avait braqué un supermarché.

---

WASHINGTON - Donald Trump s'en est à nouveau pris à Amazon en reprochant au numéro un mondial de la distribution en ligne de bénéficier de tarifs trop avantageux de la part des services postaux américains et de ne pas payer assez s'impôts.

Le président américain a renouvelé hier sur Twitter des critiques déjà formulées jeudi, au lendemain d'un article de presse lui prêtant la volonté de brider le géant du commerce électronique en s'appuyant sur la réglementation antitrust.

Les critiques de Donald Trump ont fait chuter le cours d'Amazon.

---

PARIS - Une courte majorité de Français (53%) qualifie de "non justifiée" la grève des cheminots contre la réforme de la SNCF, qui commence lundi soir, selon un sondage Ifop publié dans le Journal du Dimanche.

La moitié des personnes interrogées, soit 51%, pensent que le gouvernement doit mener à bien la réforme.

Les quatre organisations syndicales représentatives de la SNCF se sont mises d'accord sur un calendrier de deux jours de grève sur cinq à compter de mardi et mercredi et allant potentiellement jusqu'au 28 juin. Le mouvement de grève prend effet à compter de la veille, 19h.

---

PARIS - Les salariés de Carrefour ont observé samedi, à l'appel de leurs syndicats, un mouvement de grève visant à dénoncer la restructuration de leur entreprise qui prévoit notamment le départ volontaire de 2.400 salariés en France.

Force ouvrière, syndicat majoritaire dans l'entreprise, a évoqué une "mobilisation historique" avec 50% de grévistes dans 180 hypermarchés engagés dans le mouvement, soit "entre 40 et 50 magasins fermés ou complètement bloqués".

Selon la direction du groupe, interrogée par Reuters, 80% des 220 hypermarchés et 100% des supermarchés étaient ouverts à la mi-journée, et aucun site logistique n'était bloqué. Certains magasins bloqués dans la matinée ont ensuite rouvert, comme à Monaco.

---

PARIS - Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté de 2,20% en mars en données brutes par rapport à mars 2017, a annoncé dimanche le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA).

Il s'est immatriculé 231.110 voitures particulières neuves le mois dernier dans l'Hexagone. Après la hausse de 3,4% enregistrée sur les deux premiers mois de l'année, les immatriculations affichent désormais une hausse de 2,92% en cumul sur trois mois, soit un total de 556.849 unités.

---

CAMBRIDGE, Angleterre - Les funérailles de l'astrophysicien britannique Stephen Hawking, décédé le 14 mars dernier à l'âge de 76 ans, ont eu lieu hier à Cambridge, où il vivait et enseigna pendant trente ans.

Les enfants de Stephen Hawking étaient entourés de nombreuses personnalités du milieu artistique et scientifique britannique, comme l'astronome Martin Rees ou le dramaturge Alan Bennett. L'homme d'affaires américain Elon Musk, patron de l'entreprise spatiale SpaceX, était également présent.

Ses cendres seront déposées en juin à l'abbaye de Westminster au côté d'autres noms illustres de la science comme Isaac Newton et Charles Darwin.