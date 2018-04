Resume de l'actualite a 02H00 GMT (03/04)

PARIS - Une journée noire est annoncée sur l'ensemble du réseau SNCF pour le début de la mobilisation contre les projets de réforme ferroviaire du gouvernement.

L'établissement public prévoit un taux de grévistes de 48% pout l'ensemble du personnel et de 77% pour les seuls conducteurs. Il prévoit un train sur huit pour les liaisons TGV, un sur quatre vers l'est de la France, un sur huit sur les axes nord et Atlantique et un sur dix vers Lyon, Marseille et Nice.

Les liaisons Intercités seront également fortement perturbées avec un train sur dix par exemple sur Paris-Toulouse et un sur quatre sur l'axe Paris-Caen-Cherbourg.

S'agissant des TER, un sur cinq en moyenne circulera en province, avec des régions "très touchées" comme la Bourgogne, la Bretagne, le Grand Est et les Hauts de France.

Le mouvement se poursuit mercredi, ces deux journées marquant le coup d'envoi d'une grève intermittente étalée sur près de trois mois, à raison de deux jours par tranche de cinq à l'appel de quatre des cinq syndicats représentatifs de la SNCF.

PARIS - Air France prévoit d'assurer 75% de son programme de vols mardi, à l'occasion d'une nouvelle journée de grève à l'appel de l'intersyndicale de la compagnie qui réclame une hausse des salaires de 6%.

La compagnie aérienne indique que 70% de ses vols long-courriers devraient être assurés et 67% de ses vols moyen-courriers au départ et vers Paris-Charles de Gaulle.

---

WASHINGTON - Peter Navarro, conseiller de Donald Trump sur les questions commerciales, a déclaré ne pas s'attendre à une spirale de représailles entre les Etats-Unis et la Chine en matière de droits de douane.

La Chine a mis en place lundi des droits de douane supplémentaires pouvant atteindre 25% sur 128 produits américains, dont le porc surgelé, le vin et certains fruits, en réponse à la décision des Etats-Unis de taxer leurs importations d'aluminium et d'acier.

Peter Navarro a ajouté que le président américain était pleinement déterminé à agir pour que les Etats-Unis et la Chine se retrouvent sur un pied d'égalité en matière commerciale.

La Chine applique depuis hier des droits de douane supplémentaires pouvant atteindre 25% sur 128 produits américains, dont le porc surgelé, le vin et certains fruits, en réponse à la décision des Etats-Unis de taxer leurs importations d'aluminium et d'acier. Ces droits de douane chinois entrent en vigueur aujourd'hui.

---

JÉRUSALEM - Benjamin Netanyahu a suspendu l'accord conclu avec l'Onu qui visait à transférer plusieurs milliers de migrants africains d'Israël vers des pays occidentaux et à maintenir plusieurs milliers d'autres en Israël.

Le Premier ministre israélien a annoncé sa volte-face quelques heures après avoir annoncé cet accord, cédant à la pression de l'aile droite de son parti, le Likoud.

Selon les termes de l'accord désormais suspendu, 16.250 des quelque 37.000 ressortissants africains, entrés en Israël illégalement, en provenance pour la plupart d'Érythrée et du Soudan, devaient être relocalisés dans des pays occidentaux tandis que d'autres seraient autorisés à rester en Israël.

---

LIMITE DE LA BANDE DE GAZA - Plusieurs milliers de Palestiniens ont poursuivi lundi, dans des camps de tentes le long de la limite entre la bande de Gaza et Israël, leur mouvement en faveur du droit au retour des réfugiés et de leurs descendants vers ce qui est aujourd'hui l'Etat d'Israël.

Seize manifestants ont été tués par l'armée israélienne depuis le début de cette action.

Le nombre de manifestants était moins important hier qu'à l'apogée des rassemblements durant le week-end. Nombre de participants sont restés à distance, par crainte des militaires israéliens qui ont pris position de l'autre côté de la clôture.

RYAD - Le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohamed ben Salman, a estimé hier qu'Israël avait le droit de vivre en paix sur son territoire. L'Arabie saoudite ne reconnaît pas Israël.

L'accroissement des tensions entre l'Iran et l'Arabie saoudite ont alimenté les spéculations sur un possible rapprochement entre les Saoudiens et les Israéliens qui considèrent tous deux les Iraniens comme une menace immédiate.

---

BEYROUTH - Les deux premiers autocars affrétés pour l'évacuation des combattants du Djaïch al Islam et de leurs familles ont quitté hier la ville Douma, dernier bastion rebelle de la Ghouta orientale. Ils doivent les conduire à Djarablous, dans le nord du pays, en vertu d'un accord conclu avec Damas.

L'armée syrienne a assuré samedi avoir repris la majeure partie de la Ghouta orientale et poursuivre ses opérations militaires dans les faubourgs de Douma.

La reconquête de la ville marquera la fin de l'opération militaire dans cette région agricole située à l'est de Damas, où deux millions de personnes vivaient avant la guerre.

---

TRIPOLI - Le gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale a lancé hier une offensive militaire contre les derniers bastions tenus par l'Etat islamique (EI) en Libye.

Cette opération est menée par les forces de l'antiterrorisme dans une zone située à 60 km à l'est de Misrata.

Les forces soutenant le gouvernement d'accord national (GNA), appuyées par l'aviation américaine, ont repris fin 2016 la ville de Syrte qui était tombée aux mains des djihadistes.

---

JOHANNESBURG - Winnie Madikizela-Mandela, ex-épouse de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, est morte à l'âge de 81 ans, a annoncé lundi son entourage.

Cette militante de la lutte anti-apartheid avait épousé Nelson Mandela en 1958. Ils s'étaient séparés en 1992, deux ans après la sortie de prison de son mari.

Dans les dernières années de sa vie, l'image de Winnie dans l'opinion publique sud-africaine était de plus en plus éloignée de celle de la militante qui avait accueilli, point levé, Nelson Mandela à sa sortie de la prison de Robben Island en 1990 après 27 ans de lutte sans compromission contre le pouvoir blanc.

Considérée à la libération de "Madiba" comme la "mère" de la nouvelle Afrique du Sud, elle avait rapidement vu son aura décliner en raison de son caractère intransigeant et de ses méthodes brutales.

---

LONDRES - La vente d'objets en ivoire, quel que soit leur âge, va être interdite au Royaume-Uni dans le but de faire baisser le trafic de cette substance très prisée et de renforcer la protection des éléphants, a annoncé mardi le gouvernement.

La nouvelle législation sera l'une des plus sévères au monde en matière d'interdiction de l'ivoire.

---

WASHINGTON - Des scientifiques ont annoncé hie avoir détecté l'étoile la plus lointaine jamais observée, une supergéante bleue, située à 9,3 milliards années-lumières de la Terre.

Les chercheurs ont déclaré lundi avoir utilisé le télescope spatial Hubble de la Nasa pour repérer l'étoile, qui est jusqu'à un million de fois plus lumineuse et environ deux fois plus chaude que notre soleil.

Icare, située dans une lointaine galaxie spirale, est au moins 100 fois plus éloignée que les autres étoiles précédemment observées, à l'exception des objets comme les énormes explosions de supernova qui marquent la mort de certaines étoiles. Des galaxies plus anciennes ont été repérées mais leurs étoiles individuelles étaient indiscernables.