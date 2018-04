Resume de l'actualite a 02H00 GMT (04/04)

PARIS - La grève se poursuit aujourd'hui à la SNCF pour la deuxième journée consécutive et elle devrait être à nouveau très suivie avec un trafic ferroviaire réduit.

Au total, toutes catégories de personnel confondues, le taux de grévistes a été de 34%, soit un peu moins que lors de la journée de grève du 22 mars (35,4%), a déclaré hier en fin d'après-midi à le directeur général adjoint Mathias Vicherat.

Selon lui la situation devrait être mercredi à peu près identique, avec un TGV sur 7, un Intercités sur 8, un TER et un Transilien sur 5 et trois trains internationaux sur 4, le trafic sur le réseau RER opéré par la SNCF variant entre une rame sur deux et une sur six, en fonction des lignes.

Mathias Vicherat a estimé que le trafic serait en revanche "quasi normal avec de légères perturbations" jeudi.

Cette grève intermittente est censée s'étaler sur près de trois mois, à raison de 48 heures par tranche de cinq jours.

La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a déclaré qu'elle recevrait les syndicats jeudi sur trois thèmes : les propositions du gouvernement face à l'ouverture à la concurrence, la dette et le financement de la SNCF, et le "cadre social" des cheminots.

Le "statu quo" à la SNCF n'est pas acceptable, a déclaré hier le Premier ministre Edouard Philippe, qui a dit respecter le droit de grève tout en appelant à prendre en considération "les millions de Français qui veulent aller à leur travail".

---

PARIS - Les blocages d'universités contre la loi "orientation et réussite des étudiants" (ORE), qui fixe des pré-requis pour l'inscription des étudiants, et la nouvelle plate-forme d'inscription "Parcoursup", se multiplient.

Une dizaine d'universités et facultés étaient bloquées mardi, selon le syndicat étudiant Unef.

La Coordination nationale des étudiants en lutte (CNL), qui a lancé dimanche un appel à participer à une manifestation nationale à Montpellier le 14 avril, a prévu des initiatives pour "rejoindre les actions des cheminot.e.s" et elle appelle mercredi "à organiser des actions de blocage des flux, notamment routiers".

---

SAN BRUNO, Californie - Une femme a ouvert le feu hier avec une arme de poing au siège de YouTube à San Bruno en Californie et fait trois blessés avant de se donner la mort.

La police n'a diffusé aucune autre information sur la suspecte, ni sur ses motivations. YouTube est une filiale de Google, une des sociétés du groupe Alphabet.

Selon la chaîne de télévision MSNBC, les enquêteurs ont établi qu'une femme d'une trentaine d'années s'est approchée d'un espace de restauration en plein air à l'heure du déjeuner et a commencé à tirer avant d'entrer dans le bâtiment.

Selon la police citée par plusieurs médias, la fusillade ferait suite à un différend d'ordre privé.

---

WASHINGTON - Les Etats-Unis ont surenchéri hier dans la guerre commerciale qui les opposent à la Chine en annonçant leur intention d'imposer des droits de douane à un taux de 25% sur quelque 1.300 produits technologiques importés de Chine dans le but d'obtenir une modification des pratiques chinoises en matière de propriété intellectuelle.

La liste de produits dévoilée par le bureau du représentant américain au Commerce (USTR) comprend des biens les plus divers : téléviseurs, composants électroniques, produits chimiques, véhicules à moteur ou encore appareils dentaires. Ils représentent une valeur d'environ 50 milliards de dollars (40 milliards d'euros) d'importations estimées pour 2018.

L'ambassade des Etats-Unis à Washington a aussitôt condamné l'initiative de l'USTR et promis une réaction proportionnelle.

La liste publiée par l'USTR fait suite à l'annonce dimanche soir par Pékin de droits de douane supplémentaires pouvant atteindre 25% sur 128 produits américains (dont la viande de porc et le vin) représentant une valeur de trois milliards de dollars, qui était elle-même une réponse à la décision des Etats-Unis de taxer les importations d'aluminium et d'acier.

La National Association of Manufacturers a réagi prudemment à la liste de l'USTR. Les droits de douane sont une des réponses possibles, dit-elle, mais ils vont se traduire par des coûts supplémentaires pour les industriels américains qui utilisent les produits chinois et donc pour les consommateurs américains.

---

WASHINGTON - Donald Trump a affirmé hier qu'il était prêt à utiliser les forces armées américaines pour défendre la frontière sud des Etats-Unis avec le Mexique jusqu'à ce que soit construit un mur et que soit assurée "une véritable sécurité".

Auparavant, Donald Trump avait annoncé que l'aide américaine au Honduras et à d'autres pays pourrait être remise en cause s'ils n'arrêtaient pas ce qu'il a qualifié de "caravane" de migrants. Trump faisait référence à une groupe de 1.2000 ressortissants d'Amérique centrale se dirigeant à travers le Mexique vers la frontière des Etats-Unis.

---

BERLIN - Le parquet du Schleswig-Holstein a jugé recevable, hier, la demande d'extradition de l'ancien président catalan Carles Puigdemont, recherché pour rébellion en Espagne.

Arrêté le 25 mars dans ce Land du nord de l'Allemagne, alors qu'il rentrait à Bruxelles après une visite en Finlande, il est détenu depuis à Neumünster. Le parquet indique que l'accusation, qui porte notamment sur le maintien d'un référendum jugé inconstitutionnel alors que des heurts étaient à craindre, est recevable en droit allemand.

---

LONDRES/NEW YORK - Spotify, numéro un mondial de la musique en ligne, a fini sur un gain de 12,9% mardi pour sa première séance de cotation à la Bourse de New York.

Fondé il y a dix ans, Spotify n'a jamais réalisé le moindre dollar de bénéfice financier mais revendiquait 71 millions d'utilisateurs payants fin 2017, ce qui en fait un acteur incontournable du marché mondial de la musique.

---

PARIS - L'attractivité de l'économie française s'est confirmée l'an dernier, le nombre d'investissements étrangers en France ayant progressé de 16% pour atteindre un plus haut de dix ans, selon un bilan publié hier par Business France.

En 2017, l'agence publique chargée d'assurer la promotion de l'attractivité de la France auprès des investisseurs étrangers, a recensé 1.298 décisions d'investissement (contre 1.117 en 2016), ce qui correspond à 25 décisions par semaine en moyenne.

---

PARIS - Auchan et Casino annoncent avoir entamé des négociations exclusives en vue d'un partenariat stratégique mondial dans les achats, dernier épisode en date d'une redistribution des cartes dans un secteur ébranlé par les ambitions de géants d'internet tels qu'Amazon.com et Alibaba.

Dans un communiqué, les deux distributeurs précisent que ce partenariat se fera "avec leurs principaux fournisseurs multinationaux" et "dans le respect des règles de la concurrence".

Système U a fait savoir qu'il s'associait à ces négociations. "Dans un marché de la grande distribution en pleine recomposition, Système U voit dans lélargissement possible à Casino de sa coopération à lachat avec Auchan la possibilité de fonder une nouvelle génération dalliance", a déclaré la coopérative de commerçants indépendants dans un communiqué séparé.