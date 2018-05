Resume de l'actualite a 02H00 GMT (06/05)

PARIS - Des dizaines de milliers de personnes - 160.000 selon les organisateurs, 40.000 selon la préfecture de police -, ont défilé hier à Paris pour une "Fête à Macron" organisée par La France insoumise (LFI), sous haute surveillance policière.

Le chef de l'Etat élu il y a un an était la principale cible des slogans des manifestants rassemblés sous le soleil entre la place de l'Opéra et celle de la Bastille dans une ambiance festive, avec chars et fanfare.

On reconnaissait dans le cortège des députés LFI comme François Ruffin, à l'initiative du rassemblement, et le président du groupe à l'Assemblée nationale, Jean-Luc Mélenchon.

Dans un discours à la foule, ce dernier a salué les Français en lutte, des cheminots aux salariés d'Air France en passant par les étudiants, les enseignants, les hospitaliers et tous "ceux qui croient au bien commun, au service public".

L'ancien candidat à l'élection présidentielle a émis le souhait que cette mobilisation soit un prélude au 26 mai, date de la journée d'action envisagée par des partis politiques de gauche, des syndicats et des associations pour dénoncer la politique d'Emmanuel Macron.

PARIS - Un an après son élection, 45% des Français jugent positivement le bilan d'Emmanuel Macron, même si 53% lui reprochent de ne pas "bien comprendre" leurs problèmes, selon une enquête Ipsos-Sopra Steria menée auprès de plus de 13.000 personnes et publiée hier.

D'après cette enquête effectuée pour le Centre de recherche de Sciences Po (Cevipof), la Fondation Jean-Jaurès et Le Monde, 55% des personnes interrogées pensent que le bilan du chef de l'Etat est négatif.

Un an après sa victoire, le 7 mai 2017, Emmanuel Macron conserve toutefois la confiance de ses électeurs d'alors : 68 % de ceux qui ont voté pour lui au premier tour jugent son bilan positif, de même que 56% de ceux du second tour, où Emmanuel Macron était opposé à la présidente du Front national, Marine Le Pen.

Dans son propre camp majoritaire à l'Assemblée nationale, 93% des sondés proches du parti présidentiel La République en marche (LaRem) et 66% des sympathisants du MoDem, son principal allié au Parlement, considèrent que son bilan est positif.

---

PARIS - Le ministère français des Affaires étrangères a exprimé hier sa "désapprobation" après les propos du président Donald Trump sur les attaques du Bataclan à Paris, où plusieurs dizaines de personnes qui assistaient à un concert ont été abattues par des hommes armés le 13 novembre 2015.

Dans un discours prononcé à l'occasion de la convention annuelle de la NRA, le puissant lobby pro-armes américain, Donald Trump a pris l'exemple de ces attentats pour défendre le port d'armes, estimant que "ça aurait été une toute autre histoire" si les victimes avaient été armées.

Le chef de la Maison blanche est allé jusqu'à mimer la scène, déclarant, à propos des assaillants : "Ils ont pris leur temps et les ont tués un par un. Boum, viens là, boum, viens là, boum, viens là".

"La France exprime sa ferme désapprobation des propos du président Trump au sujet des attentats du 13 novembre 2015 et demande le respect à la mémoire des victimes", a répliqué le porte-parole du Quai d'Orsay dans un communiqué.

Le ministère a aussi défendu la réglementation française en matière de port d'armes, alors que les Etats-Unis sont le théâtre de fréquentes tueries de masse commises sur leur sol.

D'autres responsables français comme la maire de Paris, Anne Hidalgo, les anciens Premiers ministres Bernard Cazeneuve et Manuel Valls, ainsi que l'ancien président François Hollande, ont fustigé les paroles et l'attitude du président américain.

---

WASHINGTON - Donald Trump a souligné hier durant un entretien téléphonique avec la Première ministre britannique Theresa May "sa volonté de s'assurer que l'Iran n'acquiert jamais l'arme nucléaire", a annoncé hier la Maison blanche.

Le président américain a donné aux signataires européens jusqu'au 12 mai pour "réparer les affreuses erreurs" de l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015, faute de quoi il pourrait rétablir les sanctions économiques américaines contre Téhéran.

Deux responsables de la Maison blanche et une source proche de l'administration ont annoncé que Donald Trump avait déjà quasiment décidé de sortir de l'accord, mais qu'il était encore difficile de dire à ce stade comment il comptait procéder.

Les dirigeants britanniques, français et allemands estiment que l'accord de 2015 est le meilleur moyen d'empêcher Téhéran d'acquérir des armes nucléaires.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, se rend aujourd'hui à Washington pour une visite de deux jours durant laquelle il va s'entretenir avec le vice-président américain Mike Pence et le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, John Bolton, sur les questions de l'Iran et de la Syrie notamment.

---

MOSCOU - Le dirigeant de l'opposition Alexeï Navalny et plusieurs centaines d'autres opposants ont été interpellés hier par la police russe lors de rassemblements organisés à travers la Russe pour protester contre Vladimir Poutine avant son investiture demain à un quatrième mandat présidentiel.

OVD Info, une organisation de défense des droits de l'homme qui suit les arrestations, dit avoir reçu des informations faisant état de 1.029 interpellations dans 19 villes de Russie. Sur ce nombre, 475 interpellations ont eu lieu dans Moscou.

Un porte-parole de la police de Moscou, cité par l'agence de presse Interfax, a parlé de 1.500 manifestants dans la capitale, mais des journalistes de Reuters ont évalué la foule à plusieurs milliers de personnes.

Alexeï Navalny, qui a été interpellé place Pouchkine dans le centre de Moscou, avait appelé la population à descendre dans les rues de plus de 90 villes de Russie pour manifester son opposition à ce qu'il considère comme le style autocratique de type tsariste du président russe, dont le nouveau mandat de six ans lui permet de se maintenir au Kremlin jusqu'en 2024.

Tôt ce matin, Navalny a annoncé sur Twitter avoir été relâché par la police dans l'attente de son jugement.

---

VARSOVIE - Plusieurs équipes de secours s'employaient tôt ce matin à retrouver quatre mineurs d'une houillère du sud de la Pologne toujours portés disparus après un séisme qui a ébranlé hier un puits.

Deux des sept mineurs dont on était sans nouvelles ont été retrouvés hier en milieu d'après-midi, légèrement blessés, a déclaré la direction de JSW, propriétaire de la mine et plus gros producteur de charbon de l'Union européenne.

Un troisième mineur ne montrant aucun signe de vie a été retrouvé hier soir, a ajouté le directeur général adjoint de JSW, Tomasz Sledz, en précisant que les sauveteurs n'étaient pas en mesure de confirmer s'il était décédé car il était encore enseveli sous les décombres.

La secousse de magnitude 3,4 a été enregistrée hier à 08h58 GMT dans la mine de Borynia-Zofiowka-Jastrzebie. Les opérations de secours ont tout d'abord été gênées par une forte concentration de méthane dans l'air, qui a diminué par la suite.

Deux cent cinquante personnes travaillaient dans la mine au moment où la secousse s'est produite. Les mineurs portés disparus faisaient partie d'une équipe de 11 personnes forant une nouvelle galerie. Quatre ont réussi à remonter par eux-mêmes.

---

PARIS - Le conseil d'administration d'Air France a demandé hier au PDG du groupe Air France-KLM et président de la compagnie aérienne française, Jean-Marc Janaillac, de rester à son poste jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale du 15 mai, demande qu'il a acceptée, a annoncé hier un communiqué.

Lors de cette AG, le conseil d'administration "se réunira et annoncera une solution de gouvenance de transition", dit encore le texte.

Jean-Marc Janaillac a annoncé vendredi sa démission à la suite du rejet par les salariés du projet d'accord salarial à Air France, replongeant le groupe dans la crise.

L'intersyndicale a maintenu son préavis de grève pour demain et mardi, ont indiqué vendredi à Reuters plusieurs représentants syndicaux.