Resume de l'actualite a 02H00 GMT (07/04)

SAO BERNARDO DO CAMPO, Brésil - Les avocats de Luis Inacio "Lula" da Silva ont saisi le Tribunal suprême pour demander la suspension du mandat de dépôt visant l'ancien président brésilien, qui a ignoré l'injonction du juge le sommant de se constituer prisonnier hier et va rester libre au moins jusqu'à aujourd'hui.

L'ex-président, au pouvoir de 2003 à 2011, a été condamné à douze ans de prison pour corruption. Un juge fédéral a émis jeudi un mandat de dépôt et avait enjoint Lula de se présenter de lui-même à la police dans un délai de vingt-quatre heures pour commencer à purger sa peine, soit avant 20h00 GMT hier.

L'ancien président, entouré de centaines de ses partisans au siège du syndicat des métallurgistes à Sao Bernardo do Campo, dans la métropole de Sao Paulo, a refusé de se livrer dans le délai imparti. Selon des sources au fait de la situation, il négocie sa "reddition" avec la police fédérale.

Gleisi Hoffmann, dirigeante du Parti des travailleurs, fondé par Lula, a indiqué que l'ancien chef de l'Etat assisterait samedi matin à une messe organisée au siège du syndicat des métallurgistes à la mémoire de son épouse décédée, Marisa.

---

A LA CLÔTURE DE GAZA - Sept manifestants palestiniens ont été tués et au moins 200 autres blessés par des tirs de l'armée israélienne hier dans la bande de Gaza, près de la frontière avec Israël, lors d'une nouvelle journée de manifestation visant à réclamer le droit au retour des réfugiés.

Le bilan de cette "Grande marche du retour", qui est entrée dans sa deuxième semaine, s'élève désormais à 27 morts.

A Genève, le bureau des droits de l'homme des Nations unies a estimé que les tirs à balles réelles ne devaient être employés qu'en dernier ressort.

---

BEYROUTH - Trente-deux personnes, dont cinq enfants, ont été tuées au cours de frappes aériennes apparemment russes hier à Douma, dernier bastion tenu par les rebelles dans la Ghouta orientale, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), alors que des troupes syriennes auraient progressé dans une zone agricole de l'agglomération.

Les discussions menées entre la Russie, principal soutien du régime de Damas, et les rebelles du mouvement Djaïch al Islam en vue d'une évacuation ont échoué. "Pour Douma, une intervention militaire est la seule solution", a déclaré à Reuters un commandant des forces pro-gouvernementales. Environ 70.000 civils vivent assiégés dans la ville.

---

WASHINGTON - Donald Trump a signé cette nuit un décret pour abroger la politique de "catch and release" ("attraper et relâcher)" qui permettait jusqu'alors à un immigrant illégal d'être libéré et d'avoir le droit de circuler librement sur le sol américain en attendant que la justice statue sur son sort.

Les républicains dénoncent depuis longtemps cette pratique réinstituée par le président démocrate Barack Obama, qu'ils considèrent comme une incitation à l'immigration illégale, de nombreux clandestins ne se présentant dans les faits jamais devant un juge et échappant ainsi à l'expulsion.

Donald Trump demande dans son décret au secrétaire à la Défense, James Mattis, de produire une liste d'installations militaires qui pourraient être utilisées pour détenir des immigrants illégaux.

---

WASHINGTON - Les Etats-Unis ont sanctionné 24 personnalités russes, dont des oligarques et responsables gouvernementaux proches de Vladimir Poutine, et 14 entreprises et entités en réponse aux "activités malveillantes" de Moscou cherchant à déstabiliser les démocraties occidentales, a annoncé hier le secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin.

Ces mesures, parmi les plus fermes prises contre Moscou sous la pression du Congrès, découlent de la loi d'août 2017 "Contre les adversaires de l'Amérique", qui vise notamment à punir la Russie pour l'annexion de la Crimée en 2014, sa participation à la guerre en Syrie et son ingérence supposée dans l'élection présidentielle américaine de 2016.

A Moscou, le ministère des Affaires étrangères a indiqué que la Russie allait apporter une "réponse forte" à ces sanctions.

---

LONDRES - L'ex-agent double russe Sergueï Skripal, victime d'une attaque à un agent innervant le 4 mars dernier, est sorti de l'état critique dans lequel il se trouvait depuis lors, a annoncé hier l'hôpital de Salisbury.

Sergueï Skripal et sa fille Ioulia ont été retrouvés inconscients sur un banc public de Salisbury (sud de l'Angleterre) le 4 mars. Le gouvernement britannique juge fortement probable que l'ex-agent russe ait été empoisonné par la Russie, ce que Moscou dément.

---

BERLIN - Carles Puigdemont a été libéré sous caution hier en Allemagne, où il était détenu depuis le 25 mars en vertu d'un mandat d'arrêt espagnol. L'ancien président catalan a aussitôt demandé la levée par l'Espagne des poursuites engagées contre tous les dirigeants séparatistes et exhorté Madrid à entamer un dialogue.

---

PARIS - La grève contre la réforme de la SNCF reprend ce soir à 20h00 (18h00 GMT) pour 48 heures dans un climat de plus en plus tendu entre syndicats et gouvernement après des discussions infructueuses cette semaine.

La CGT-Cheminots a dit hier s'attendre à une mobilisation supérieure à celle du début de semaine et a prévenu que le mouvement de grève pourrait aller au-delà de la fin juin.

Après une rencontre au ministère des Transports, dont plusieurs responsables syndicaux sont sortis visiblement ulcérés, son responsable, Laurent Brun, a annoncé que la phase de concertation avec le gouvernement, qui devait s'achever fin avril, durerait jusqu'à la mi-mai, le "statu quo" perdurant.

Le trafic aérien va aussi être perturbé ce week-end par la poursuite de la grève des personnels d'Air France qui réclament une augmentation de salaire.

---

PARIS - Le Premier ministre, Edouard Philippe, a appelé hier à un "sursaut national" pour l'autisme afin de rattraper les retards dans le repérage, la scolarisation et l'insertion professionnelle, en présentant une stratégie 2018-2022 dotée de 344 millions d'euros.

L'objectif est de scolariser en maternelle tous les enfants autistes à trois ans, d'offrir un parcours adapté de la primaire au lycée et de faciliter l'accès à l'enseignement supérieur.

Pour mieux dépister et diagnostiquer l'autisme chez les enfants, le plan prévoit notamment une sensibilisation des médecins généralistes et des pédiatres et la formation "massive" des professionnels de la petite enfance et de l'école.

---

PARIS - Deux Toulousains partis en Syrie en 2013 pour faire le djihad ont été condamnés hier à Paris à 15 ans de détention, dont les deux tiers de peine de sûreté, par une cour d'assises composées de magistrats professionnels.

---

PARIS - L'ancien secrétaire d'Etat Jean-Vincent Placé, arrêté à Paris dans la nuit de mercredi à jeudi, sera jugé le 11 juillet pour violences volontaires en état d'ivresse, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et injures racistes, a-t-on appris hier de source judiciaire.

---

PARIS - Jacques Higelin est mort hier à l'âge de 77 ans. Touche-à-tout prolifique, tour à tour compositeur, interprète, comédien, écrivain, poète, cet admirateur de Charles Trénet avait enregistré ses premières chansons en 1966.

Sa fougue sur scène, ses ballades poétiques, son engagement font de lui l'un des chanteurs les plus populaires de la scène rock des années 80. "Tombé du ciel", en 1988, lui a valu une notoriété sans précédent.