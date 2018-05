Resume de l'actualite a 02H00 GMT (07/05)

BERLIN - Un retrait américain de l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien pourrait aboutir à une guerre, a estimé hier Emmanuel Macron dans un entretien accordé à l'hebdomadaire allemand Der Spiegel.

"Nous ouvririons la boîte de Pandore. Il pourrait y avoir une guerre", a déclaré le président français, tout en jugeant que telle n'est pas l'intention de son homologiue américain.

Donald Trump a donné jusqu'au 12 mai aux signataires européens de l'accord pour en "réparer les affreuses erreurs".

Mercredi, deux responsables de la Maison blanche et une source proche de l'administration américaine déclaraient qu'il avait déjà quasiment décidé de dénoncer l'accord.

DUBAÏ - L'Iran a des plans pour faire face à une éventuelle décision de Donald Trump de dénoncer l'accord sur le programme nucléaire iranien, et si Washington franchit ce pas, les Américains auront des "remords historiques", a promis hier le président iranien, Hassan Rohani.

Le président américain a déclaré que si les alliés européens ne remédiaient pas d'ici au 12 mai aux "défauts" de l'accord de 2015, il pourrait rétablir les sanctions américaines contre la République islamique.

"Nous avons des plans visant à résister à toute décision de Trump sur l'accord nucléaire", a dit le président iranien dans un discours retransmis en direct à la télévision publique. "Si l'Amérique dénonce l'accord sur le nucléaire, elle en aura des remords historiques".

---

MOSCOU - Vladimir Poutine est investi aujourd'hui au Kremlin pour un quatrième mandat à la présidence russe.

Agé de 65 ans, Vladimir Poutine a été réélu le 18 mars avec près de 77% des suffrages, soit plus de 56 millions de suffrages.

Ce nouveau mandat fera de Poutine le dirigeant russe resté le plus longtemps en exercice depuis Staline, qui avait "régné" pendant près de 30 ans sur l'Union soviétique.

Plusieurs centaines d'opposants ont été interpellés samedi par la police lors de rassemblements organisés à travers la Russie pour protester contre le style autocratique de type tsariste de Vladimir Poutine, dont le nouveau mandat de six ans lui permet de se maintenir au Kremlin jusqu'en 2024.

---

BEYROUTH - Les Libanais votaient hier à l'occasion des premières élections législatives depuis neuf ans, après une période marquée par des épisodes de paralysie politique et la guerre en Syrie voisine.

La participation a été de 49,2%, alors qu'elle avait atteint 54% il y a neuf ans, selon le ministre de l'Intérieur, Nohad Machnouk.

Le Hezbollah chiite, allié à la fois au régime iranien et au pouvoir syrien, devrait sortir renforcé du scrutin, qui pourrait ainsi confirmer la prédominance de l'Iran dans la région.

Soutenu par l'Occident, le Premier ministre Saad Hariri devrait cependant conserver son poste et former le nouveau gouvernement.

Le Hezbollah devrait remporter plus de la moitié des 128 sièges du Parlement, selon des résultats préliminaires annoncés tôt ce matin par les médias libanais, un total toutefois insuffisant pour y obtenir la majorité nécessaire au vote des lois majeures - fixée aux deux tiers des sièges -, telles que la réforme constitutionnelle.

---

TUNIS - Les Tunisiens étaient appelés à participer hier aux premières élections municipales depuis la chute du président Zine Ben Ali en 2011, une nouvelle étape de la transition démocratique.

Les deux principaux partis du pays, le parti islamiste Ennahda et la formation laïque Nidaa Tounès, coopèrent au sein d'un gouvernement d'union et leurs candidats devraient dominer le scrutin municipal.

D'après Lotfi Zitoun, l'une des figures d'Ennahda, le mouvement a remporté le scrutin avec au moins 5% de plus que Nidaa Tounès. Borhan Bsaïs, membre du parti laïc, a reconnu qu'Ennahda avait probablement 3 à 5% d'avance.

Le taux de participation est de 33,7%, a annoncé la Commission électorale.

La "révolution de jasmin" de décembre 2010 et janvier 2011 a renversé Ben Ali après plus de 23 ans de pouvoir. Mais l'enthousiasme pour le changement démocratique a cédé le pas à la déception et parfois à la colère en raison des difficultés économiques et du chômage.

---

ROME - Le chef de file du Mouvement 5 Etoiles (M5S), Luigi di Maio, a formulé hier une nouvelle offre à la Ligue d'extrême droite afin de sortir l'Italie de l'impasse dans laquelle elle se trouve depuis les élections législatives du 4 mars.

Pour la première fois depuis l'issue du scrutin, d'où aucune majorité n'a émergé, Luigi di Maio s'est dit prêt à choisir un président du Conseil avec Matteo Salvini, le numéro un de la Ligue, ce qu'il refusait jusque là de faire.

Cette proposition est intervenue avant un troisième, et peut-être dernier cycle de consultations, prévu aujourd'hui avec le président Sergio Mattarella.

Luigi di Maio a toutefois exigé de la Ligue qu'elle coupe les ponts avec son allié, l'ancien président du Conseil Silvio Berlusconi qui incarnerait la corruption.

---

LAHORE, Pakistan - Le ministre pakistanais de l'Intérieur, Ahsan Iqbal, a été blessé par balle près de Narowal, dans la province du Pendjab, ont annoncé hier les autorités.

Selon Talal Chaudhry, un autre ministre, Ahsan Iqbal a été touché à un bras.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré qu'il était hors de danger et que le tireur avait été interpellé. D'après la police, il appartient au parti ultra-religieux Tehreek-e-Labaik, qui dit lutter contre le blasphème. Khadim Hussain Rizvi, chef de file du mouvement, a condamné son acte.

---

PARIS - Le Premier ministre Edouard Philippe se saisit aujourd'hui de la réforme de la SNCF pour tenter de sortir d'un conflit entré dans son deuxième mois.

Edouard Philippe reçoit à Matignon, dans le cadre de réunions bilatérales, les syndicats de cheminots opposés à la réforme de l'entreprise ferroviaire (Unsa, CGT, CFDT, Solidaires, FO), ainsi que les responsables de l'Union des transports publics et ferroviaires (UTP) et de Transdev, les dirigeants de la SNCF, les associations d'usagers et les représentants des régions.

Les cheminots prévoient deux nouvelles journées de grève mardi et mercredi prochains.

Edouard Philippe, qui entend aller "jusqu'au bout" de la réforme, a prévenu que l'ouverture à la concurrence, la réorganisation de l'entreprise et la fin du recrutement au statut, mesures clés du projet de loi, étaient non négociables.

En revanche, comme il l'a précisé vendredi dans un entretien à France Bleu Berry, il laisse ouverte la question de la reprise de la dette de la SNCF (quelque 54 milliards d'euros) par l'Etat.

Le PDG de la SNCF, Guillaume Pepy, a estimé hier sur France Culture qu'il restait "de la place pour des amendements" dans la réforme de l'entreprise ferroviaire.

---

PARIS - Le ministre de l'Economie et des Finances a lancé hier une mise en garde à la future direction d'Air France et à ses salariés en soulignant que l'Etat ne viendrait pas au secours de la compagnie aérienne, qui est selon lui menacée de disparition dans les turbulences sociales actuelles.

Le président de la compagnie et PDG de la maison-mère Air France-KLM, Jean-Marc Janaillac, a annoncé vendredi dernier sa démission après le rejet par référendum (55,44%) d'un projet d'accord salarial proposé par la direction aux salariés pour sortir d'une grève par intermittence de 13 journées qui a causé à ce jour près de 300 millions d'euros de pertes.

La direction proposait une augmentation salariale globale de 2% immédiatement et une hausse de 5% sur la période 2019-2021.

L'intersyndicale, qui rassemble dix organisations de pilotes (SNPL, Spaf, Alter), d'hôtesses et stewards (SNPNC, Unsa-PNC, CFTC, SNGAF) et de personnels au sol (CGT, FO et SUD), réclame 5,1% d'augmentation salariale en 2018 après six ans de gel.

Elle a maintenu son préavis de grève pour aujourd'hui et demain en dépit du rejet de l'accord. La compagnie prévoit d'assurer "près de 85%" de ses vols aujourd'hui.

---

PARIS - Le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a annoncé hier sur BFM TV un nouveau report de la présentation du projet de loi "Pacte", qu'il espère voir adopté en 2018, et réaffirmé sa préférence pour la privatisation d'Aéroports de Paris et de La Française des jeux malgré un climat social troublé.

Initialement programmé le 18 avril puis reporté à mai, le "Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises" sera finalement examiné en conseil des ministres "début juin" puis soumis à l'Assemblée nationale en juillet.