Resume de l'actualite a 02H00 GMT (08/04)

LE CAIRE - Plusieurs missiles ont frappé cette nuit une base aérienne de l'armée syrienne dans le gouvernorat de Homs, rapporte la télévision d'Etat syrienne au surlendemain d'une attaque chimique présumée contre la ville rebelle de Douma, dans la Ghouta orientale.

Selon la télévision de Damas, l'attaque a visé la base de Tiyas, également appelée T-4, située entre les villes de Homs et Palmyre, dans le centre du pays. L'aérodrome a été secoué par de violentes explosions tandis que la défense antiaérienne est entrée en action et a abattu huit missiles, ajoute la télévision, qui attribue l'attaque aux Etats-Unis.

A Washington, des responsables américains ont nié que l'armée américaine soit impliquée.

Le président américain Donald Trump a promis hier de faire payer "le prix fort" au régime de Bachar al Assad pour le bombardement chimique présumé qui a fait plusieurs dizaines de morts samedi soir à Douma, selon des ONG et des secouristes.

Il y a un an, l'armée américaine avait tiré une salve de missiles de croisière Tomahawk contre une base aérienne syrienne après un bombardement au gaz sarin imputé aux forces de Damas à Khan Cheikhoun, dans le nord-ouest de la Syrie.

La France aussi menacé Bachar al Assad de représailles en cas de nouvelle attaque chimique avérée.

BEYROUTH/AMMAN - Les rebelles syriens qui tiennent Douma, dans la Ghouta orientale, ont accepté hier de quitter la ville aux termes d'un accord négocié avec les Russes, a-t-on confirmé auprès de plusieurs sources locales impliquées dans la négociation.

Dans la soirée, la télévision publique syrienne a rapporté qu'un premier groupe de combattants du Djaïch al Islam et leurs familles avaient quitté la ville en direction du nord du pays, vers Djarablous, dans la zone frontalière de la Turquie.

Simultanément, un groupe d'otages qui étaient retenus par les rebelles dans Douma est arrivé à un point de contrôle tenu par l'armée syrienne, première phase de leur évacuation, ajoute la télévision syrienne.

---

BUDAPEST - Viktor Orban a décroché hier un troisième mandat consécutif à la tête du gouvernement hongrois après la large victoire aux élections législatives de son parti, le Fidesz, bien parti pour conserver sa majorité des deux tiers au Parlement, selon les projections de la commission électorale.

Le dirigeant hongrois, tenant en Europe d'une ligne dure sur l'immigration, qui s'est présenté pendant la campagne électorale comme le garant des valeurs chrétiennes de son pays face à un afflux supposé de musulmans, a aussitôt revendiqué une victoire qui va lui permettre de "défendre la Hongrie".

"Nous avons gagné!", a clamé Viktor Orban devant une foule de partisans en liesse à Budapest. "La Hongrie a remporté une grande victoire", a-t-il ajouté en se félicitant du fait que le taux de participation élevé ait "effacé tous les doutes".

Le taux de participation a atteint 70%, soit davantage que lors des trois précédents scrutins.

La large avance du Fidesz devrait lui permettre de conserver sa majorité qualifiée des deux tiers au Parlement avec 133 députés sur 199, selon les projections de la commission électorale après décompte de 93% des bulletins.

---

BERLIN - La police allemande a annoncé hier l'arrestation de plusieurs suspects à Berlin. Selon le quotidien Die Welt, l'un d'eux préparait une attaque au couteau à l'occasion du semi-marathon de Berlin qui s'est couru dans la matinée.

Le journal précise sur son site internet que les suspects sont au nombre de quatre. Ils entretenaient des liens avec le Tunisien Anis Amri, auteur de l'attentat au camion-bélier qui a fait 12 morts le 19 décembre 2016 sur un marché de Noël de la capitale allemande, ajoute Die Welt.

Dans un communiqué, la police ne précise pas le nombre de suspects mais ajoute qu'ils sont âgés de 18 à 21 ans.

---

PARIS - Le prince héritier saoudien, Mohamed ben Salman, entame une visite officielle en France où les autorités espèrent tirer parti du réformisme affiché par le nouvel homme fort du royaume et de sa quête d'investisseurs, mais leur marge de manoeuvre s'annonce étroite face à la concurrence américaine.

Signe de la prudence prévalant côté français, l'Elysée a assuré qu'aucune annonce de "gros contrats" n'était attendue lors de cette visite qui devrait se résumer à la signature d'un nouveau "partenariat stratégique" entre Paris et Ryad.

L'Elysée, où il aura un entretien suivi d'un dîner demain soir avec Emmanuel Macron, souligne que l'objectif de la visite est avant tout d'ouvrir "une nouvelle page" avec Ryad au moment où le royaume ultra-conservateur entame une profonde mutation de son modèle économique sous l'impulsion de "MBS" mais au moment aussi où la tension atteint des sommets entre l'Arabie saoudite et l'Iran.

---

NANTES, Loire-Atlantique - Les opposants à l'ex-projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes se préparent à devoir faire face dans les prochaines heures à une intervention des forces de l'ordre en vue d'une évacuation "partielle" de la ZAD, leur "zone à défendre".

Quelque 2.500 gendarmes et policiers sont mobilisés pour cette opération qui pourrait débuter à n'importe quel moment à partir de 06h00 (04h00 GMT) ce matin, à l'expiration de la "trêve hivernale" pour les expulsions.

Pour leur tenir tête, les zadistes ont appelé leur soutiens à converger vers la ZAD "dès 4h du matin". Deux manifestations sont en outre prévues cet après-midi à 18h dans les centres-villes de Nantes et Rennes.

Trois mois à peine après l'annonce de l'abandon du projet d'aéroport, aucun zadiste n'a accepté de déposer de dossier agricole individuel, comme la préfecture le leur avait demandé pour échapper à l'expulsion, préférant une solution collective comparable à celle qui avait été mise en oeuvre en 1984 sur le plateau du Larzac après l'abandon du projet d'extension du camp militaire.

Le Premier ministre Edouard Philippe a confirmé de son côté une évacuation de la ZAD "dans les jours prochains", dans une interview accordée au Parisien Dimanche, mais sans dire si elle débuterait ce matin. "Les terrains doivent retrouver leur vocation agricole", a justifié Edouard Philippe.

---

PARIS - Le trafic ferroviaire sera à nouveau très perturbé aujourd'hui, deuxième jour de la deuxième phase de la "grève perlée" décrétée par les syndicats de la SNCF.

Les syndicats se montrent déterminés à tenir leurs positions pour la suite du mouvement de grève par intermittence face à un exécutif en contre-offensive médiatique.

La direction de la SNCF a annoncé un taux de déclaration de grévistes de 43% aujourd'hui parmi ses agents "indispensables" pour faire circuler les trains sur son réseau.

Le trafic sera encore très perturbé: la direction prévoit la circulation d'un TER et d'un Transilien sur trois, d'un Intercités sur six et d'un TGV sur cinq. Trois trains sur quatre devraient rouler sur les trajets internationaux (Eurostar et Thalys).

Le taux de déclaration de grévistes parmi les conducteurs est de 74% et de 67% chez les contrômeurs, soit des chiffres comparables à ceux de mercredi dernier, a précisé le directeur de Transilien, Alain Krakovitch lors d'une conférence de presse.

Dans une interview au Parisien, le Premier ministre, Edouard Philippe, a réaffirmé hier la détermination de l'exécutif à aller jusqu'au bout de la réforme SNCF et plus globalement à continuer de gouverner selon la même "méthode".