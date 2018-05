Resume de l'actualite a 02H00 GMT (11/05)

JERUSALEM - L'Iran a franchi "une ligne rouge" et Tsahal a riposté de façon "appropriée" en menant "une très vaste attaque des positions iraniennes en Syrie", a déclaré hier le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans un bref enregistrement vidéo.

"Nous sommes au milieu d'une longue bataille et notre politique est claire: nous ne permettrons pas à l'Iran de s'implanter militairement en Syrie", a-t-il promis.

Israël a annoncé tôt hier matin avoir frappé presque toutes les infrastructures militaires de l'Iran en Syrie à la suite de tirs de roquettes sur le plateau du Golan, territoire syrien annexé en 1981 par l'Etat hébreu.

L'armée syrienne a annoncé que les frappes israéliennes avaient fait trois morts et deux blessés. L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) a fait pour sa part état de 23 militaires syriens et étrangers tués.

Juste après l'annonce par Donald Trump du retrait américain de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, mardi, les Israéliens avaient déjà frappé une base militaire iranienne au sud de Damas, faisant 15 morts dont huit Iraniens, selon l'OSDH.

Les derniers tirs ont eu lieu peu après le retour de Netanyahu de Moscou, où il s'est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine. L'armée israélienne a assuré que Moscou avait été informé à l'avance de ces frappes.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a appelé l'Iran et Israël à s'abstenir d'actes susceptibles de déboucher sur une "spirale de conflit". Le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont également exprimé leur préoccupation et appelé à la désescalade.

BRUXELLES - L'Union européenne a jugé hier les informations faisant état de frappes des forces iraniennes présentes en Syrie contre des postes de l'armée israélienne "extrêmement préoccupantes".

Dans un communiqué, la porte-parole de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a souligné le droit de l'Etat hébreu à se défendre et a appelé tous les acteurs régionaux à faire preuve de retenue et à éviter la surenchère.

---

PARIS - La nouvelle donne créée par la décision de Donald Trump de retirer son pays de l'accord sur le nucléaire iranien souligne le besoin pour l'Europe de renforcer son autonomie stratégique vis-à-vis des Etats-Unis, a déclaré hier Jean-Yves Le Drian.

Selon le ministre français des Affaires étrangères, les pays européens devront se montrer "très unis et très solidaires sur les choix" dans la période qui s'ouvre, marquée par les échanges de tirs entre Israël et forces iraniennes stationnées en Syrie dans la nuit de mercredi à jeudi.

Le chef de la diplomatie française a fait là écho à des déclarations d'Angela Merkel qui, partant du constat que l'alliance avec les Etats-Unis n'avait plus valeur d'assurance tous risques, a insisté sur l'impératif pour les Européens de "prendre leur destin en main".

L'autonomie stratégique des Européens, a dit Jean-Yves Le Drian sur BFM TV, ne vaut pas rupture avec les Etats-Unis, mais "veut dire que l'on peut avoir à l'intérieur de cette alliance une autonomie d'action".

La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont déploré d'une même voix, mardi, la décision de Donald Trump de se dégager de l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien.

BERLIN - La chancelière allemande Angela Merkel, qui s'est entretenue hier par téléphone avec le président iranien Hassan Rohani, lui a dit qu'elle continuerait de soutenir l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien tant que Téhéran tiendrait sa part d'engagements. Elle s'est prononcée pour des discussions sur un cadre plus large que le seul programme nucléaire, qui porteraient aussi sur les missiles balistiques de l'Iran et sur ses opérations régionales, notamment en Syrie et au Yémen.

---

WASHINGTON - Le département américain du Trésor a imposé hier des sanctions à six individus et trois entreprises impliqués selon lui dans des opérations financières au profit de la force Al Qods, corps d'élite des gardiens de la Révolution iranienne, effectuées avec l'aide de la banque centrale de Téhéran.

Ces sanctions entrent dans le cadre des règles américaines de lutte contre le terrorisme et les activités financières iraniennes illégales, après le revirement américain mardi au sujet de l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien.

L'armée israélienne a accusé des membres de la force Al Qods présents en Syrie d'avoir tiré une vingtaine de roquettes sur le plateau du Golan, où elles n'ont pas fait de victimes.

Condamnant "les attaques provocatrices" de l'Iran, la Maison blanche avait indiqué un peu plus tôt hier que le corps des gardiens de la Révolution iranienne devrait "assumer l'entière responsabilité des conséquences de ses actes irresponsables".

---

WASHINGTON - Donald Trump a annoncé hier qu'il rencontrerait le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un le 12 juin prochain à Singapour, un sommet inédit entre un président des Etats-Unis et un dirigeant de la République populaire démocratique de Corée.

"Nous essaierons tous les deux d'en faire un moment très particulier pour la Paix dans le Monde!", a dit sur Twitter le président américain.

Il avait auparavant accueilli les trois ressortissants américains libérés par la Corée du Nord, geste de bonne volonté de Pyongyang qui a levé le dernier obstacle majeur au sommet.

---

BEYROUTH - Des rebelles syriens ont quitté hier une poche de résistance au sud de Damas, dans le cadre d'un accord d'évacuation conclu avec les forces gouvernementales, a rapporté la presse officielle.

Les violentes offensives, menées avec l'appui de la Russie et de l'Iran, et les accords de reddition ont permis à l'armée syrienne de reconquérir la majeure partie des positions rebelles. Les insurgés ne tiennent plus désormais qu'une enclave assiégée près de Homs, en plus des zones frontalières du Sud-ouest et du Nord-Est où sont acheminés les combattants évacués.

---

ROME - Le Mouvement 5 Etoiles de Luigi di Maio et la Ligue de Matteo Salvini ont annoncé hier avoir franchi des étapes importantes en vue de former un gouvernement en Italie et espèrent finaliser l'ensemble "dans un court laps de temps".

Selon une source au sein de la Ligue, les deux partis pourraient se rendre lundi au Quirinal pour présenter formellement leur accord au président Sergio Mattarella, avant un vote de confiance qui aurait lieu dans la semaine.

Mattarella, a-t-on indiqué de source proche des tractations, leur a donné jusqu'à dimanche pour dire s'ils sont en mesure ou non de former un gouvernement. L'Italie se cherche depuis neuf semaines une majorité viable, les élections législatives du 4 mars n'ayant produit aucune majorité au Parlement.

---

MADRID - L'ancien président catalan Carles Puigdemont a proposé hier la candidature de Quim Torra pour lui succéder à la tête de l'exécutif régional.

La Cour constitutionnelle espagnole avait invalidé mercredi une nouvelle loi catalane adoptée pour permettre à Carles Puigdemont, actuellement en liberté sous contrôle judiciaire en Allemagne, d'être reconduit à la présidence.

Les députés catalans ont jusqu'au 22 mai pour constituer un nouveau gouvernement et éviter de nouvelles élections, après celles de décembre qui ont donné une courte majorité aux indépendantistes.

---

PARIS - La consultation des employés de la SNCF que les syndicats représentatifs prévoient d'organiser la semaine prochaine n'aura "aucune" légitimité, selon le président du directoire de la compagnie ferroviaire.

"La réforme ferroviaire est un sujet qui ne concerne pas que l'entreprise mais tous les Français et qui sera tranché par les élus nationaux dans quelques semaines", a jugé Guillaume Pepy dans un entretien au Parisien publié hier.

Voté en première lecture à l'Assemblée nationale, le texte décrié par les syndicats doit arriver au Sénat à la fin du mois, le 23 mai en commission et le 29 mai en séance publique.

Les syndicats de la SNCF ont annoncé mercredi l'organisation d'une consultation des cheminots, appelés à donner du 14 au 21 mai prochain leur avis sur la réforme ferroviaire et à démontrer par la même occasion que la mobilisation ne retombe pas après plus d'un mois de grève.

Guillaume Pepy a annoncé par ailleurs une "opération de reconquête" se traduisant par des rabais sur le prix des cartes de réductions et sur trois millions de billets de TGV valables de la mi-mai à la fin août.

---

PARIS - Un ex-responsable de la sécurité de l'usine de Lafarge en Syrie a été mis en examen le 4 mai pour financement d'une entreprise terroriste et placé sous contrôle judiciaire, a-t-on appris hier de source judiciaire.

Selon Le Monde, qui a révélé l'information, ce ressortissant norvégien a été interpellé deux jours plus tôt lors d'une escale à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, près de Paris.

C'est le huitième cadre ou ancien cadre du cimentier français mis en examen dans le cadre de cette enquête portant sur les conditions dans lesquelles l'entreprise a maintenu en activités son site de Jalabiya, en 2013-2014, en dépit de l'emprise du groupe Etat islamique (EI) sur la zone alentour.