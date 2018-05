Resume de l'actualite a 02H00 GMT (12/05)

BRUXELLES - Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, est attendu samedi à Pékin, puis lundi à Moscou et mardi à Bruxelles, où il rencontrera la porte-parole de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, et les ministres des Affaires étrangères de la France, de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne.

Le ministre iranien des Affaires étrangères aura ainsi rencontré les représentants des cinq pays signataires de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien dont les Etats-Unis se sont retirés unilatéralement mardi.

La décision des Etats-Unis ouvre la voie à un rétablissement des sanctions dans un délai de 90 à 180 jours à l'égard notamment des entreprises européennes ayant des relations d'affaires avec l'Iran.

Vendredi, la télévision nationale iranienne a diffusé des images de manifestants scandant des slogans hostiles aux Etats-Unis et à Israël, lors de rassemblements dans la capitale Téhéran et dans d'autres villes du pays, après les prières du vendredi.

PARIS - La décision américaine de sortir de l'accord sur le nucléaire iranien, dénoncée par une grande majorité de Français, a aussi un effet ricochet négatif sur l'image d'Emmanuel Macron, selon un sondage Odoxa pour Le Figaro et franceinfo.

Sur 962 Français interrogés mercredi, jeudi et vendredi, 55% se disent ainsi mécontents de l'attitude du chef de l'Etat français vis-à-vis de son homologue américain, Donald Trump, avec qui il a multiplié les gestes d'amitié lors de sa visite d'Etat fin avril aux Etats-Unis.

Ce qui est perçu comme un échec d'Emmanuel Macron a également un impact négatif sur la perception globale de l'ensemble de sa politique étrangère, qui était jusqu'ici son point fort dans l'opinion publique française.

Le nombre de sondés satisfaits de son bilan sur la scène internationale chute ainsi de huit points en cinq mois, à 53% au lieu de 61% en décembre dernier.

VIENNE - Le responsable des inspections au sein de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), le Finlandais Tero Varjoranta, a annoncé sa démission surprise.

Varjoranta était directeur général adjoint de l'AIEA et chef du département des garanties, qui est chargé de la vérification du bon respect du traité de non prolifération nucléaire (TNP) depuis octobre 2013.

---

JERUSALEM - Le ministre israélien de la Défense a appelé le gouvernement syrien à renoncer à l'assistance militaire fournie par l'Iran, affirmant que cette aide ne pourrait qu'aboutir à "des dégâts et des problèmes".

S'exprimant lors d'une tournée sur les hauteurs du Golan, Avigdor Lieberman a affirmé que le président syrien devait se méfier de Qassem Soleimani, le chef des milices Al Qods, branche du Corps des gardiens de la révolution iranienne en charge des opérations extérieures.

"J'ai un message pour Assad. Débarrassez-vous des Iraniens, débarrassez-vous de Qassem Soleimani et des forces Al Qods. Ils ne vous aident pas. Ils vous font du mal", a lancé le ministre israélien des Affaires étrangères.

---

GAZA - Un manifestant palestinien a été tué et au moins 170 autres blessés vendredi par des militaires israéliens le long de la ligne de démarcation entre la bande de Gaza et Israël.

Les Palestiniens s'étaient rassemblés une nouvelle fois dans le cadre de la "Grande marche du retour", une initiative qui devrait culminer mardi, jour anniversaire de la Nakba (la catastrophe), la création de l'Etat d'Israël en 1948.

Depuis le début du mouvement, il y a six semaines, 44 Palestiniens ont été tués par des soldats israéliens le long de la frontière Gaza-Israël.

---

WASHINGTON - La Corée du Nord peut espérer "un avenir de paix et de prospérité" si elle accepte de renoncer rapidement à ses armes nucléaires, a déclaré vendredi le secrétaire d'Etat américain après avoir vu son homologue sud-coréenne.

Mike Pompeo, qui est rentré de Pyongyang cette semaine avec trois Américains qui étaient détenus en Corée du Nord, a déclaré que ces libérations avaient aidé à établir les conditions d'une rencontre réussie entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un le 12 juin à Singapour.

Le but des Etats-Unis est clair, a déclaré Mike Pompeo : "s'assurer que la Corée du Nord ne possède pas la capacité de menacer, non seulement les Etats-Unis, mais le monde entier, avec des armes nucléaires".

La dénucléarisation complète de la péninsule coréenne nécessitera un solide programme de vérification par les Etats-Unis et d'autres pays, a-t-il souligné.

La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères, Kang Kyung-wha, a ajouté que les sanctions contre Pyongyang ne seraient pas levées avant que le pays ait pris des mesures concrètes pour dénucléariser.

---

BAGDAD - Pour la première fois depuis la victoire militaire sur les djihadistes du groupe Etat islamique (EI), les Irakiens se rendent aux urnes demain dans le cadre d'élections législatives dont le vainqueur devra s'atteler à la reconstruction et à la préservation de la fragile unité du pays.

Le Premier ministre sortant Haïdar al Abadi, 66 ans, aborde ces élections sans garantie de succès. Porté au pouvoir il y a quatre ans, cet homme de compromis, inconnu à sa prise de fonction, deux mois à peine après la conquête de Mossoul par les djihadistes, a su faire taire les sceptiques.

Sa liste, l'Alliance de la victoire, est la seule à présenter des candidats dans les 18 provinces du pays. "Depuis 2003 (ndlr, année du renversement de Saddam), c'est la première liste à se présenter dans les 18 provinces avec des candidats sunnites, chiites, kurdes, chrétiens et yazidis", dit Badr al Fahl, candidat sunnite sur la liste d'Abadi à Tikrit.

---

GENEVE - Les autorités congolaises ont fait état de plus de 120 décès inexpliqués en mars et avril parmi des réfugiés dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC), près de l'Ouganda, selon un rapport des Nations unies.

Quatre-vingt-treize enfants de moins de 15 ans figurent parmi les personnes décédées qui présentaient des symptômes de fièvre et d'anémie.

Par ailleurs, la RDC a informé cette semaine l'Organisation mondiale de la santé (OMS) d'un possible foyer de fièvre Ebola dans le nord-ouest du pays et a comptabilisé une trentaine de cas suspects de la maladie depuis le 4 avril. Au moins 17 personnes sont mortes depuis que certains habitants ont commencé à présenter des symptômes ressemblant ceux de la fièvre Ebola.

---

ROME - Le futur président du Conseil italien pourrait être une personnalité indépendante n'appartenant ni au Mouvement 5 Etoiles (M5S) ni à la Ligue, a déclaré vendredi Vincenzo Spadafora, un des principaux cadres du M5S.

Si tout se passe bien, le futur cabinet pourrait être investi dans le courant de la semaine prochaine.

Le mouvement anti-système M5S de Luigi Di Maio et la Ligue, formation d'extrême droite de Matteo Salvini, ont fait état ces dernières heures de progrès en vue de former un gouvernement de coalition, les élections du 4 mars n'ayant produit aucune majorité au Parlement. Le président de la République, Sergio Mattarella, leur a donné jusqu'à dimanche pour dire s'ils sont en mesure ou non de le faire.

---

MADRID - Le Parlement de Catalogne est appelé samedi à élire le nouveau président de la Généralité, près de cinq mois après les élections régionales et quatre tentatives précédentes.

L'ancien chef de l'exécutif catalan Carles Puigdemont, actuellement en liberté sous contrôle judiciaire en Allemagne, a finalement renoncé à se présenter et a proposé jeudi la candidature du député Quim Torra, 55 ans, pour lui succéder.

Si Quim Torra ne recueille pas la majorité absolue des suffrages, un deuxième tour sera organisé lundi, où il n'aura besoin que de la majorité relative.

---

PARIS - Les centres E.Leclerc ont annoncé le rappel de fromages reblochons entiers au lait cru à la suite de la détection de sept cas d'infections d'enfants à l'Escherichia coli 026.

Selon les ministères de la Santé et de l'Agriculture, l'agence Santé publique France et le centre national de référence pour ce type de bactéries ont identifié ces cas chez des enfants âgés de un an et demi à trois ans.