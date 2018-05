Resume de l'actualite a 02H00 GMT (14/05)

JERUSALEM - Les Etats-Unis doivent transférer aujourd'hui leur ambassade en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, conséquence de la décision du président Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale de cet Etat qui célèbre ce lundi le 70e anniversaire de sa création.

Israël a lancé dès hier le début des festivités mais, signe de cette décision controversée, la majeure partie des ambassadeurs étrangers étaient absents à une réception donnée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Les Palestiniens, qui aspirent à disposer de leur propre Etat qui aurait pour capitale Jérusalem-Est (la partie arabe de la ville), ont été indignés par la décision de Donald Trump.

Les autres grandes puissances redoutent que la décision américaine ne provoque une flambée de violence dans les territoires palestiniens - en Cisjordanie ou en limite de la bande de Gaza - où les troupes israéliennes ont renforcé leurs positions avant l'inauguration de la nouvelle ambassade.

---

BAGDAD - L'imam Moktada al Sadr, un des rares dirigeants chiites irakiens à avoir pris ses distances avec l'Iran, était en tête des élections législatives après dépouillement de plus de la moitié des bulletins de vote, selon les résultats partiels

annoncés hier.

Les résultats officiels doivent être annoncés dans la journée.

La liste du chef de la milice chiite Hadi al Amiri, soutenu par Téhéran, était deuxième, selon le décompte de plus de 95% des suffrages exprimés dans 10 des 18 provinces de l'Irak.

Le Premier ministre Haïdar al Abadi, considéré comme favori avant les élections, serait troisième alors que sa liste Alliance et victoire avait d'abord été donnée en tête du scrutin qui s'est tenu samedi.

Le taux de participation ressort à 44,52%, a déclaré la Haute commission électorale indépendante, ce qui est très inférieur à celui des élections précédentes.

---

PARIS - L'homme qui a attaqué au couteau samedi soir cinq passants à Paris, tuant l'un d'eux avant d'être abattu par la police, était un Français d'origine tchétchène fiché "S" depuis 2016 et sans antécédents judiciaires.

Un ami de l'auteur de cette attaque revendiquée par le groupe Etat islamique a été placé en garde à vue à Strasbourg. Il est né en 1997 comme l'assaillant, Khamzat A. Strasbourg abrite une importante communauté tchétchène, notamment dans le quartier de l'Elsau.

Originaire de la république musulmane russe de Tchétchénie, Khamzat A. avait été naturalisé français en 2010.

Le groupe Etat islamique a diffusé une vidéo d'une durée de 2:32 de l'auteur présumé de l'attentat qui affirme avoir agi en riposte à la coalition des "mécréants" qui luttent contre l'EI en Syrie et en Irak. Sur la vidéo, le jeune homme apparaît le visage à demi dissimulé par un bonnet, une capuche et une écharpe noire.

---

ROME - Le Mouvement 5 Etoiles (M5S, anti-système) et la Ligue (extrême droite) ont passé le week-end en conciliabules pour élaborer un programme commun de gouvernement et ont fait état hier soir d'avancées vers la désignation du futur président du Conseil italien.

Rien n'a filtré sur le nom du futur président du Conseil, mais à l'issue de leurs discussions, Matteo Salvini (Ligue) et Luigi Di Maio (M5S) ont téléphoné hier soir au chef de l'Etat, Sergio Mattarella, pour lui dire qu'ils étaient prêts à proposer un nom sur lequel ils sont tombés d'accord. Ce serait une figure "politique", plutôt qu'un expert indépendant.

Le mouvement de Luigi Di Maio et la Ligue négocient depuis jeudi pour tenter de fusionner leurs programmes en vue de former un gouvernement de coalition, les élections du 4 mars n'ayant produit aucune majorité au Parlement.

---

BARCELONE - Quim Torra, le candidat des indépendantistes à la présidence de la Généralité de Catalogne, est théoriquement assuré d'être élu aujourd'hui à la tête de l'exécutif catalan, la formation d'extrême gauche CUP ayant décidé de s'abstenir lors du vote au Parlement de Barcelone.

Cette décision devrait permettre à Quim Torra de constituer un gouvernement régional et mettre fin à des mois d'impasse politique en Catalogne, placée sous administration de Madrid après la proclamation unilatérale d'indépendance du 27 octobre.

---

DUBLIN - La France a l'intention de rester partie prenante de l'accord sur le programme nucléaire de l'Iran et continue de penser qu'il peut empêcher Téhéran de se doter de l'arme atomique, a déclaré hier le chef de la diplomatie française.

Jean-Yves Le Drian, qui était en visite à Dublin, a souligné l'importance de la lutte contre la prolifération nucléaire et estimé que l'accord de juillet 2015 signifiait que la non prolifération nucléaire était possible.

Le président iranien Hassan Rohani a réaffirmé hier que la République islamique resterait dans le cadre de l'accord de juillet 2015, si ses intérêts peuvent être protégés.

Son ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, doit rencontrera demain à Bruxelles la cheffe de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, et les ministres des Affaires étrangères de la France, de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne, les trois pays européens signataires de l'accord.

A WASHINGTON, le conseiller américain à la sécurité nationale John Bolton n'a pas exclu dimanche des sanctions contre les entreprises européennes faisant affaire avec l'Iran tandis que le secrétaire d'Etat Mike Pompeo a dit espérer que Washington et ses alliés parviendraient rapidement à conclure un nouvel accord nucléaire avec Téhéran.

---

WASHINGTON - Les Etats-Unis seront prêts à lever leurs sanctions contre la Corée du Nord si cette dernière accepte de démanteler complètement son programme d'armement nucléaire, a déclaré dimanche Mike Pompeo.

S'exprimant dans diverses émissions de télévision, Mike Pompeo a déclaré que les Etats-Unis ne mobiliseraient pas l'argent du contribuable américain pour aider éventuellement la Corée du Nord. En revanche, ils sont prêts à "lever les sanctions" pour permettre des investissements américains privés dans les secteurs nord-coréens de l'énergie, de l'agriculture et des infrastructures.

Le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un doivent se rencontrer le 12 juin à Singapour.

---

PARIS - La SNCF annonce un trafic ferroviaire "très perturbé" pour aujourd'hui, journée déclarée "sans cheminots" par les syndicats qui protestent contre la réforme de l'entreprise publique et lancent à cette occasion un référendum interne sur le projet de loi.

Le mouvement de grève par intermittence entamé le 2 avril à 19h00 entrera demain dans son 18e jour. Ce neuvième épisode doit s'achever après-demain (mardi) à 08h00.

Un TGV et un Transilien sur trois circuleront et un TER sur trois, ainsi qu'un train Intercités sur cinq. Sur les lignes internationales, deux trains sur cinq seront assurés.

A partir de lundi, et pour une semaine, les salariés de l'entreprise publique sont invités par les syndicats (CGT, Unsa, CFDT, Sud-Rail) à se prononcer par référendum pour ou contre la réforme ferroviaire.