Resume de l'actualite a 02H00 GMT (16/04)

MOSCOU/DAMAS - Vladimir Poutine a estimé hier que de nouvelles frappes occidentales contre la Syrie entraîneraient un chaos mondial, tandis que Washington se préparait à renforcer la pression sur la Russie avec de nouvelles sanctions économiques.

Lors d'un entretien téléphonique consacré aux frappes coordonnées menées dans la nuit de vendredi à samedi en Syrie par les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne, le président russe et son homologue iranien Hassan Rohani, principaux alliés du président syrien Bachar al Assad, ont jugé que ces frappes avaient diminué les chances de parvenir à une solution politique en Syrie.

"Vladimir Poutine en particulier a souligné que, si de telles actions, commises en violation de la Charte des Nations unies se reproduisaient, alors cela mènerait inévitablement au chaos dans les relations internationales", lit-on dans le communiqué du Kremlin.

Nikki Haley, l'ambassadrice des Etats-Unis à l'Onu, a déclaré lors de l'émission "Face the Nation" sur la chaîne de télévision CBS que les Etats-Unis annonceraient dans la journée de lundi de nouvelles sanctions économiques à l'encontre des entreprises russes soupçonnées d'avoir un lien avec l'arsenal chimique syrien.

Les Etats-Unis, a-t-elle ajouté sur la chaîne Fox News, ne retireront pas leurs troupes en Syrie tant que leurs objectifs n'auront pas été atteints, à savoir: avoir la certitude qu'aucune arme chimique ne puisse être utilisée de manière à constituer une menace pour les intérêts des Etats-Unis, que le groupe Etat islamique soit vaincu et que les Etats-Unis soient en mesure de surveiller les activités iraniennes.

Le chef de la diplomatie britannique Boris Johnson a réitéré de son côté que les puissances occidentales ne prévoyaient pas d'autres frappes de missiles, mais que si Damas utilisait à nouveau des armes chimiques, elles referaient le point.

PARIS - Emmanuel Macron s'est présenté hier soir comme étant au coeur du jeu diplomatique mondial et a vanté le caractère juste de sa politique lors d'un entretien télévisé musclé sur BFM TV et Mediapart, son deuxième en quatre jours.

Au moment où la France est agitée par plusieurs mouvements sociaux, au premier rang desquels celui des cheminots, le chef de l'Etat a dit ne pas voir de coagulation des mécontentements et a annoncé de futures mesures pour financer le coût grandissant de la dépendance des personnes âgées.

"C'est un nouveau risque qu'il nous faut construire", a-t-il dit, jugeant "pas mauvaise" l'idée que d'autres jours de travail y soient consacrés sur le modèle de la "journée de solidarité".

Il a par ailleurs annoncé que la dette de la SNCF serait progressivement reprise par l'Etat à partir du 1er janvier 2020.

Emmanuel Macron a par ailleurs défendu les frappes françaises, américaines et britanniques contre des sites du régime syrien, hors du cadre des Nations unies, et s'est présenté comme étant au coeur du jeu mondial.

Il a vanté son influence, expliquant avoir convaincu le président américain, Donald Trump, de ne pas se désengager de Syrie et de ne frapper que de sites chimiques. Mise au point cette nuit de la Maison blanche: "La mission américaine n'a pas changé: le président a été clair sur le fait qu'il veut que les forces américaines rentrent à la maison le plus vite possible", a dit la porte-parole de la Maison blanche, Sarah Sanders.

PARIS - Un débat sans vote impliquant gouvernement et députés se tiendra ce lundi à l'Assemblée nationale sur les frappes en Syrie menées en riposte au bombardement chimique le 7 avril à Douma, imputé au régime de Bachar al Assad.

---

BARCELONE - Des centaines de milliers de partisans de la sécession de la Catalogne ont défilé hier à Barcelone pour réclamer la remise en liberté des dirigeants indépendantistes incarcérés par la justice espagnole.

Près de 350.000 manifestants se sont réunis, portant pour beaucoup d'entre eux les couleurs rouge et jaune de la Catalogne après le refus cette semaine de la Cour suprême de libérer sous caution Jordi Sanchez, à qui les indépendantistes souhaitaient confier la présidence de la région.

Au cas où l'élection du président régional ne serait pas possible d'ici le 22 mai, un nouveau scrutin devra être organisé en Catalogne.

---

BRUXELLES - La Grande-Bretagne et l'Union européenne commencent ce lundi à discuter de leurs futures relations commerciales après le Brexit.

La Grande-Bretagne va sortir de l'UE en mars prochain et elle bénéficiera d'une période de transition courant jusque fin 2020 avant que le divorce ne soit pleinement effectif.

Le deux parties doivent définir la nature de leurs relations au-delà de cette échéance et leurs négociateurs se retrouvent à Bruxelles pour lancer les discussions à ce sujet.

---

WASHINGTON - Donald Trump a lancé hier une nouvelle bordée d'insultes à l'endroit de l'ancien directeur du FBI James Comey, dont le livre à paraître mardi dresse un portrait peu flatteur du chef de la Maison blanche, comparé à un chef de clan mafieux.

"Le fuyant James Comey, un homme qui finit toujours mal et détraqué (il n'est pas intelligent!), restera comme LE PIRE directeur de l'histoire du FBI, de loin!", écrit le président américain sur Twitter dans l'un de ses cinq messages dominicaux visant l'ancien patron du FBI, qu'il a limogé en mai 2017.

"A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership" (Mensonges et vérités: Une loyauté à toute épreuve, dans sa version française) sort demain. De nombreux extraits ont été publiés la semaine passée dans la presse américaine.

---

BAMAKO - Un casque bleu de l'Onu au Mali a été tué et une dizaine d'autres soldats blessés samedi dans des attaques contre un complexe de la mission de l'Onu à Tombouctou où étaient stationnés des militaires français de l'opération Barkhane.

Sept militaires français ont été blessés, a précisé hier l'état-major des forces françaises, qui évoque une "attaque particulièrement complexe et sournoise de la part des groupes armés terroristes", contrée par les forces de l'Onu et de la France.

Cette double attaque est d'une ampleur rare au Mali, même si les islamistes ont intensifié leurs opérations après l'échec de la mise en oeuvre de l'accord de paix de 2015.

---

NOTRE-DAME-DES-LANDES, Loire-Atlantique - De nouveaux heurts violents ont éclaté éclaté sur la "zone à défendre" (ZAD) de Notre-Dame-des-Landes, où un dernier bastion de zadistes s'oppose aux forces de l'ordre, malgré l'annonce vendredi de la fin des évacuations.

Des milliers de soutiens ont afflué pour un rassemblement prévu ce dimanche, mais n'ont toutefois pas pu rejoindre le lieu de rendez-vous prévu en raison d'une importante présence policière qui scinde la zone en deux. Acculés, les zadistes jettent pierres et bouteilles sur les forces de l'ordre, qui répliquent à coups de gaz lacrymogène.

La préfecture de Loire-Atlantique fait état de 58 blessés parmi les forces de l'ordre et de 18 interpellations depuis le début des opérations sur la ZAD, qui visent désormais, soulignent les autorités, à "empêcher la reconstruction et maintenir les routes dégagées".

---

PARIS - Une page d'histoire se tournera ce matin à 08h30 quand des justiciables franchiront pour la première fois les portes du nouveau tribunal de Paris, entre boulevard des Maréchaux et périphérique, pour une première audience civile.

Conçu par l'architecte Renzo Piano dans le nord de la capitale, le nouveau tribunal accueillera une centaine d'audiences par jour, sensiblement le même nombre que l'actuel palais, mais dans des conditions bien plus confortables, à la fois pour les justiciables, les magistrats et les avocats.

La cour de cassation et la cour d'appel de Paris resteront sur le site de l'île de la Cité.