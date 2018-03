Resume de l'actualite a 02H00 GMT (25/03)

PARIS - Le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, qui a succombé hier à ses blessures après avoir pris la place d'une otage lors de l'attaque du supermarché de Trèbes par un individu radicalisé, vendredi dans l'Aude, aura droit à un hommage national, a annoncé hier l'Elysée.

"Le président de la République a décidé qu'un hommage national serait organisé en l'honneur du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, qui a fait le don de sa vie pour protéger nos concitoyens", a dit la présidence à l'issue de la réunion d'un conseil restreint de défense.

Le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, qui a exprimé sa "vive émotion" après l'annonce de la mort du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, "tombé en héros", a invité "chaque Français à honorer sa mémoire".

Donald Trump a assuré hier Emmanuel Macron de sa solidarité et condamné les attaques de Carcassonne et Trèbes (Aude).

"Nos prières et nos pensées vont vers les victimes de l'horrible attaque hier en France", a dit le président américain sur Twitter. "Nous condamnons aussi les actes violents de l'assaillant et de toute personne qui lui aurait apporté un soutien. Nous sommes avec vous @EmmanuelMacron,!".

La Première ministre Britannique, Theresa May, a de son côté rendu hommage à l'officier de gendarmerie, affirmant dans un message diffusé en français et en anglais sur le compte Twitter du 10, Downing Street que "son sacrifice et son courage ne seront jamais oubliés".

Avec ce décès, le bilan des attaques commises à Carcassonne et Trèbes par un Français d'origine marocaine se présentant comme "un soldat de l'Etat islamique" s'est alourdi à quatre morts et 15 blessés.

L'assaillant, âgé de 25 ans, a été abattu lors de l'assaut donné par le GIGN dans le supermarché où il s'était retranché, alors qu'il venait d'ouvrir le feu sur le lieutenant-colonel Beltrame.

Radouane Lakdim, un habitant de Carcassonne condamné pour des faits de droit commun et fiché "S" depuis 2014 pour ses liens avec la mouvance salafiste, avait auparavant tué le passager et blessé le conducteur d'une voiture qu'il a volée, puis ouvert le feu sur quatre CRS qui faisaient un footing près de leur caserne.

---

WASHINGTON - Des centaines de milliers de personnes, notamment des jeunes, se sont rassemblées hier dans plusieurs villes des Etats-Unis, dont Washington, pour réclamer un encadrement plus strict de la vente d'armes à feu après une série de tueries de masse en milieu scolaire.

Des lycéens de Parkland en Floride, où un tueur de 19 ans a abattu 17 personnes le 14 février, étaient présents parmi les 500.000 manifestants qu'espéraient les organisateurs à Washington de la "Marche pour nos vies" (March For Our Lives) sur Pennsylvania Avenue, près du Capitole.

Le tueur, un ancien élève de l'établissement renvoyé pour son comportement violent, avait réussi à se procurer aisément l'arme automatique dont il s'est servi.

Les manifestations et marches lancées par les adolescents rescapés du massacre, fait inédit, visent à favoriser un cadre législatif plus contraignant pour l'obtention d'armes à feu.

La marche de Washington est l'un des quelque 800 événements programmés hier dans le monde entier.

---

ROME - Le Mouvement 5 Etoiles (M5S) et la droite italienne ont trouvé hier un accord pour se partager les présidences de la Chambre des députés et du Sénat, trois semaines après les élections législatives qui n'ont pas permis de dégager une majorité.

Les accords sur les présidences de la Chambre et du Sénat en Italie donnent générallement un indice sur la composition des futures coalitions mais les résultats du scrutin du 4 mars ne permettent guère cette fois de faire de pronostics.

La coalition de droite, rassemblant notamment la Ligue de Matteo Salvini et Forza Italia de Silvio Berlusconi, est arrivée en tête des élections mais loin de pouvoir disposer d'une majorité au Parlement. Le premier parti politique du pays est désormais le M5S anti-système de Luigi Di Maio.

Comme convenu lors de contacts préliminaires, la présidence de la Chambre des députés est allée à un élu de poids du M5S, Roberto Fico, et celle du Sénat à une dirigeante respectée de Forza Italia, Elisabetta Casellati.

La désignation des présidents des deux chambres va permettre au président de la République, Sergio Mattarella, de lancer après Pâques ses consultations afin de confier à une personnalité la charge de former un nouveau gouvernement. Une tâche qui s'annonce longue et difficile.

---

LE CAIRE - L'explosion d'une bombe placée sous une voiture à Alexandrie, la deuxième ville d'Egypte, a fait hier deux morts, dont un policier, et blessé quatre autres agents de police, rapporte l'agence de presse officielle Mena.

La cible était le chef de la police d'Alexandrie, le général Mostafa al Nemr, a indiqué le ministère de l'Intérieur.

L'attentat a été perpétré à l'avant-veille de l'ouverture, lundi, des bureaux de vote pour l'élection présidentielle, lors de laquelle le chef de l'Etat sortant, Abdel Fattah al Sissi, est assuré d'obtenir un second mandat de quatre ans.

---

BEYROUTH - Plus de 105.000 personnes ont quitté l'enclave de la Ghouta orientale, à la périphérie de la capitale syrienne, Damas, depuis le début des "pauses humanitaires", a déclaré hier le ministère russe de la Défense.

Environ 700 civils ont pu partir hier de cette poche encore en partie tenue par les rebelles en lutte contre le pouvoir du président Bachar al Assad, a ajouté le ministère russe, cité par l'agence de presse RIA.

L'armée gouvernementale a interrompu hier à minuit ses bombardements sur Douma, la plus grande ville de l'enclave, dans le cadre de ces "pauses humanitaires".

Jeudi et vendredi, les rebelles qui tenaient la ville de Harasta ont entamé leur retrait à bord d'autocars.

Ce devait être hier le tour des villes de Zamalka, Djobar, Arbine et Eïn Terma, une évacuation de quelque 7.000 personnes. Accompagnés de leurs familles, des combattants devaient prendre la direction de la province d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, pour y rejoindre d'autres insurgés.

AFRIN - L'armée turque et ses supplétifs syriens contrôlent totalement la région d'Afrin, dans le nord-ouest de la Syrie, a déclaré hier un responsable militaire turc.

Les forces d'Ankara se sont emparées le week-end dernier de la ville d'Afrin après huit semaines de combats contre les miliciens kurdes YPG (Unités de protection du peuple), que la Turquie considère comme un groupe terroriste.

---

PEKIN - Le vice-Premier ministre chinois Liu He, qui s'est entretenu hier avec le secrétaire américain au Trésor, Steve Mnuchin, l'a prévenu que la Chine était prête à défendre ses intérêts, a rapporté l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

Liu He, proche conseiller économique récemment promu du président Xi Jinping, a souligné que les sanctions commerciales annoncées jeudi par Donald Trump contre la Chine étaient une "violation des règles régissant le commerce internationale et n'étaient bénéfiques ni aux intérêts chinois, ni aux intérêts américains ni aux intérêts globaux".

"La Chine s'est déjà préparée et est assez forte pour défendre ses intérêts nationaux", a-t-il poursuivi.

Il a ajouté qu'il espérait que les Etats-Unis et la Chine sauraient se comporter de manière rationnelle afin de maintenir des relations commerciales stables.

---

FREETOWN - Le second tour de l'élection présidentielle en Sierra Leone qui était prévu mardi a été reporté à une date ultérieure à la suite d'une décision de justice.

Un tribunal s'est prononcé en ce sens hier, statuant sur une plainte déposée par un membre du parti au pouvoir qui allègue que des fraudes ont entaché le premier tour, le 7 mars.

Aucune date n'a été fixée pour la tenue du second tour.

Les deux principaux candidats ont émergé au coude à coude à l'issue du premier tour. Julius Maada Bio, candidat du Parti du peuple de Sierra Leone (SLPP) et éphémère chef de junte en 1996, affrontera l'ex-ministre des Affaires étrangères Samura Kamara, candidat du Congrès de tout le peuple (APC, au pouvoir).