Resume de l'actualite a 02H00 GMT (26/03)

BEYROUTH - Plus de 5.000 rebelles syriens et leurs familles ont embarqué hier dans des bus afin d'être évacués de la Ghouta orientale, ont annoncé hier les médias officiels syriens.

Faïlak al Rahman, un des deux principaux groupes rebelles de l'enclave située à l'est de la capitale Damas, a trouvé vendredi un accord avec des médiateurs russes pour rejoindre des zones sous contrôle rebelle dans le nord-ouest de la Syrie.

Environ 1.000 combattants et leurs proches ont quitté la zone dès samedi, a précisé l'agence de presse officielle syrienne Sana.

L'armée syrienne et ses alliés contrôlent désormais en grande partie la région de la Ghouta orientale, après un peu plus d'un mois d'offensive lancée par une campagne de bombardements aériens et prolongée par des opérations au sol.

---

PARIS - Une messe en hommage aux victimes des attentats de vendredi dans l'Aude a été célébrée hier à Trèbes, en attendant l'hommage national qui sera rendu au lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, l'une des quatre victimes du drame.

Ce décès de l'officier, qui a succombé à ses blessures samedi après avoir pris la place d'une otage lors de l'attaque d'un supermarché de Trèbes par un homme radicalisé, a provoqué une vive émotion dans tout le pays.

"Une vie donnée ne peut pas être perdue. Elle transcende le malheur pour nous rassembler dans l'unité. Elle nous appelle à croire en la vie plus forte que la mort, en l'espérance dont notre fraternité sera le signe", a déclaré dans son homélie l'évêque de Carcassonne et Narbonne, Mgr Alain Planet.

Environ 700 personnes - dont une centaine à l'extérieur de l'église Saint-Etienne de Trèbes - ont assisté à la cérémonie religieuse en hommage aux quatre tués et aux trois blessés graves des attaques, qui étaient toujours hospitalisés dimanche.

Les familles des victimes, le préfet, la procureure de Carcassonne, le maire de Trèbes, des représentants des forces de l'ordre, l'imam et des membres de la communauté musulmane de Carcassonne et Trèbes étaient notamment présents.

Pour ce qui est de l'enquête, l'autopsie d'Arnaud Beltrame a mis en évidence que ce dernier avait succombé à une lésion au cou provoquée par une arme blanche.

Les gardes à vue des deux personnes présentées comme des proches de l'assaillant, tué dans l'assaut, ont été prolongées hier, a-t-on appris de source judiciaire.

---

BERLIN/BARCELONE - L'ancien président de la Généralité de Catalogne, Carles Puigdemont, a été arrêté hier dans le nord de l'Allemagne et, selon l'agence de presse allemande DPA, il se trouve en détention à la prison de Neumünster.

La justice espagnole avait émis vendredi un mandat d'arrêt européen contre Carles Puigdemont et cinq autres dirigeants séparatistes catalans pour leur rôle dans l'organisation en Catalogne d'un référendum d'autodétermination, jugé illégal.

L'ancien chef de l'exécutif catalan a été arrêté hier matin alors qu'il venait de franchir la frontière entre le Danemark et l'Allemagne, après avoir quitté la Finlande vendredi pour rentrer à Bruxelles.

A l'appel d'associations indépendantistes, plusieurs dizaines de milliers de Catalans ont manifesté hier après-midi dans les rues de Barcelone en scandant "Puigdemont, notre président!" ou "Liberté pour les prisonniers politiques!".

Carles Puigdemont s'est réfugié en Belgique à la fin octobre, peu après la proclamation symbolique de l'indépendance par le Parlement catalan et la reprise en main de la région par le pouvoir central espagnol. Il est passible en Espagne d'une peine allant jusqu'à 25 ans de prison pour rébellion et sédition.

---

VARNA, Bulgarie - L'Union européenne accueille aujourd'hui à Varna le président turc Recep Tayyip Erdogan pour un sommet qui s'annonce délicat, alors qu'Ankara attend notamment le solde des trois milliards d'euros promis par l'UE en échange de l'accueil sur son sol de réfugiés syriens.

Très critique envers l'autoritarisme grandissant d'Erdogan dans son pays et son intervention dans le conflit syrien, Bruxelles avait hésité à accepter cette rencontre.

Le président turc demandera plus d'argent pour la prise en charge de réfugiés syriens, une union douanière approfondie et une avancée sur la question de l'exemption de visa pour les Turcs souhaitant visiter l'Europe, a annoncé un porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

---

LE CAIRE - Les Egyptiens sont appelés aux urnes à partir d'aujourdhui, et ce jusqu'à mercredi, pour une élection présidentielle qui devrait voir le sortant Abdel Fattah al Sissi obtenir un second mandat de quatre ans.

Agé de 63 ans, celui qui dirige le pays depuis le renversement du premier président démocratiquement élu d'Egypte, Mohamed Morsi, en 2013, n'aura face à lui qu'un seul candidat, Moussa Mostafa Moussa, vu comme un simple homme de paille: le parti que dirige Moussa, Ghad (Demain), avait appelé de ses voeux un nouveau mandat de Sissi avant que Moussa ne présente sa candidature in extremis.

Les candidats de l'opposition se sont retirés en janvier en parlant de manoeuvres d'intimidation et ont appelé au boycott de l'élection. Le principal rival de Sissi, Sami Hafez Anan, ancien chef d'état-major des armées, a été arrêté et emprisonné.

---

RYAD - Sept tirs de missiles ont été lancés par les miliciens yéménites Houthis, faisant un mort et deux blessés dans la capitale saoudienne Ryad, a affirmé la coalition saoudienne, citée par l'agence de presse SPA.

L'Arabie saoudite s'est placée à la tête d'une coalition arabe en lutte contre les Houthis, miliciens chiites proches de l'Iran qui contrôlent la capitale yéménite Sanaa et une partie du pays.

---

JERUSALEM - Les systèmes d'interception du bouclier antimissile israélien "Dôme de fer" ont été déclenchés hier face à des tirs d'armes automatiques provenant de la bande de Gaza.

Une dizaine de projectiles du "Dôme de fer" ont été tirés dans le ciel nocturne mais rien n'indique que des roquettes aient été tirées, contrairement à ce qu'avaient rapporté un peu plus tôt certains médias israéliens, a dit l'armée israélienne.

---

PARIS - La députée sortante sans étiquette Ramlati Ali a battu le candidat Les Républicains (LR) Elad Chakrina au deuxième tour de l'élection législative partielle de la première circonscription de Mayotte, selon des résultats partiels publiés hier soir.

Ramlati Ali, qui était soutenue par La République en marche, a recueilli près de 55% des voix selon des résultats de la préfecture cités par le groupe d'information Mayotte 1ère.

ORLEANS, Loiret - Jean-Pierre Door, député sortant Les Républicains (LR) de la 4e circonscription du Loiret dont l'élection avait été invalidée, a été réélu hier avec 67,08% des suffrages contre 32,92 pour sa rivale de La République en marche (LaRem), Mélusine Harlé.

---

PARIS - Le leader du mouvement Génération.s, Benoît Hamon, s'est défendu hier de toute volonté de débauchage de militants du Parti socialiste, après le choix de la présidente du MJS de rejoindre sa formation.

Dans un entretien publié cette semaine dans Le Monde, la présidente du Mouvement des jeunes socialistes (MJS), Roxane Lundy, a annoncé son départ du PS pour rejoindre Génération.s, le parti fondé par Benoît Hamon, qui avait lui-même quitté le PS après son échec à l'élection présidentielle (6,3% des voix).

"Je suis très heureux que des jeunes et des moins jeunes rejoignent Génération.s", a déclaré l'ancien ministre hier sur France 3. Selon lui, "75% des 53.000 membres de Génération.s n'ont aucune histoire ni au PS, ni à Europe Ecologie-Les Verts".