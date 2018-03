Resume de l'actualite a 02H00 GMT (31/03)

GAZA - Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres demande une enquête indépendante et transparente sur ce qui s'est passé vendredi au premier jour d'une grande manifestation organisée par les Palestiniens à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, a annoncé son porte-parole.

Le Conseil de sécurité des Nations unies s'est réuni hier soir pour faire le point sur la situation à la demande du Koweït. La manifestation, qui doit durer six semaines, a pour but de demander le droit au retour des réfugiés palestiniens dans ce qui est aujourd'hui Israël.

Au fur et à mesure de la journée, des centaines de jeunes Palestiniens ont ignoré les appels des organisateurs et de l'armée israélienne à rester à distance de la frontière.

Tsahal a déclaré que ses forces avaient eu recours à des "moyens de dispersion anti-émeutes et à des tirs contre les principaux instigateurs", et dit que certains des manifestants lançaient des pierres et projetaient des pneus en feu sur la clôture frontalière et les soldats.

Riyad Mansour, le représentant palestinien à l'Onu, a fait état d'au moins 17 Palestiniens tués et plus de 1.400 blessés.

Les services médicaux de l'enclave ont pour leur part donné un bilan de 16 morts et de centaines de blessés.

---

WEST PALM BEACH, Floride - Donald Trump souhaite un retrait rapide des troupes américaines déployées en Syrie, au risque de se confronter à nombre de hauts responsables de son administration.

Environ 2.000 soldats américains sont déployés en Syrie.

Dans ce contexte, le président a ordonné au département d'Etat de geler pour plus de 200 millions de dollars (160 millions d'euros) consacrés à la reconstruction de la Syrie.

Cette somme a été promise en février par le chef démissionnaire de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, lors d'une réunion de la coalition internationale contre l'Etat islamique au Koweït. que les pays de la région jouent un rôle plus important pour assurer la sécurité".

ISTANBUL - Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, s'est dit attristé par l'appui apporté par la France aux miliciens kurdes opérant en Syrie, y voyant une approche "complètement erronée".

A l'issue d'un entretien à l'Elysée, le représentant des Kurdes syriens à Paris, Khaled Issa, avait évoqué jeudi soir l'envoi de troupes françaises, notamment pour "dissuader" la Turquie, engagée dans une offensive contre les combattants kurdes qu'elle considère comme des "terroristes".

La France, qui compte des forces spéciales en Syrie, a fait savoir qu'elle ne prévoyait pas de nouvelle opération militaire sur le terrain dans le nord de la Syrie en dehors de la coalition internationale contre l'Etat islamique.

---

MOSCOU - La Russie a annoncé hier l'expulsion de 59 diplomates de 23 pays et dit se réserver le droit de prendre des mesures à l'encontre de quatre autres pays, en rétorsion aux mesures d'expulsion annoncées par nombre de pays occidentaux et par l'Ukraine en lien avec l'affaire Skripal.

Quatre membres de l'ambassade de France à Moscou ont été expulsés, a fait savoir le Quai d'Orsay. La France avait annoncé lundi l'expulsion de quatre diplomates russes.

Moscou dit viser les pays qui ont pris des mesures inamicales contre la Russie par solidarité avec la Grande-Bretagne en raison de l'affaire Skripal, l'ex-agent double russe Sergueï Skripal empoisonné par une substance neurotoxique le 4 mars dans le sud de l'Angleterre. Londres accuse Moscou.

L'hôpital britannique où Ioulia, la fille de Sergueï Skripal, est soigné, a déclaré jeudi qu'elle allait mieux, après avoir passé trois semaines dans un état critique après l'attaque à l'agent neurotoxique Novitchok. Son père Sergueï est toujours plongé dans un état critique mais stationnaire.

La BBC, citant ses propres sources, a rapporté vendredi que Ioulia "a repris conscience et parle".

---

ROME - Le pape François a présidé hier à Rome la traditionnelle procession du chemin de croix devant 20.000 fidèles autour d'un Colisée placé sous haute sécurité.

La police avait renforcé les contrôles dans le périmètre du célèbre monument romain et formé des barrières pour empêcher d'éventuelles attaques au camion piégé.

Les autorités italiennes ont mené cette semaine plusieurs opérations antiterroristes dans les milieux islamistes et le ministre de l'Intérieur, Marco Minniti, a estimé dans une interview que les menaces que font peser sur la sécurité les partisans de l'Etat islamique n'avaient jamais été aussi grandes dans la péninsule.

A l'issue de la procession, le pape a prononcé un discours centré sur les thèmes de la honte et de la repentance, évoquant l'image d'un monde moderne où la fierté, l'arrogance et l'égoïsme prendraient trop le pas sur l'humilité et la générosité.

---

TOULOUSE - Rahim Namazov, un opposant politique azéri en exil en France, a été grièvement blessé par balles hier matin avec son épouse, qui est ensuite décédée de ses blessures, a déclaré le procureur de la République de Toulouse.

---

PARIS - Le PDG de la SNCF, Guillaume Pepy, a mis en garde les voyageurs du week-end de Pâques contre le premier épisode de la grève des cheminots, qui s'annonce suivie dès lundi soir.

Les quatre organisations syndicales représentatives de la SNCF se sont mises d'accord sur un calendrier de deux jours de grève sur cinq à compter de mardi et mercredi et allant potentiellement jusqu'au 28 juin. Le mouvement de grève prend effet à compter de la veille, 19h.

La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a dévoilé dans la journée les modalités de l'ouverture à la concurrence, avec un calendrier conforme aux projets de départ à l'exception du cas particulier de l'Île-de-France.

Ces annonces ne lèvent pas le principal sujet de crispation, à savoir l'extinction programmée du statut des cheminots à laquelle s'opposent les quatre syndicats représentatifs.

---

PARIS - Les organisations syndicales de Carrefour prévoient une grève "exceptionnelle" pendant le week-end de Pâques pour dénoncer les annonces de restructuration de la direction qui prévoient le départ de 2.400 salariés en France.

Selon Force ouvrière, principal syndicat du groupe, 22 des 24 plate-formes logistiques qui approvisionnent les magasins à travers la France sont déjà en grève depuis jeudi minuit (avec des degrés différents de blocage).

Les hypermarchés (180 sur 220 en France) seront touchés par des arrêts de travail la journée du 31 mars.

---

PARIS - Edouard Philippe présentera la semaine prochaine les trois textes de la réforme des institutions, a annoncé vendredi l'Elysée, assurant qu'ils "respecteraient" les engagements d'Emmanuel Macron sur le non-cumul des mandats, l'introduction de la proportionnelle et la réduction d'un tiers du nombre de parlementaires.

---

NANTERRE, Hauts-de-Seine - Le tribunal de grande instance de Nanterre a renvoyé au 13 avril sa décision sur le litige entre les deux premiers enfants de Johnny Hallyday et sa dernière épouse, Laeticia, relatif à l'héritage du rocker décédé le 5 décembre dernier.

Les avocats des premiers enfants du rocker ont demandé au tribunal d'interdire la vente et le changement de statut des biens immobiliers de leur père et de placer ses droits d'auteur sous séquestre, dans l'attente d'un règlement de la succession.

Ils ont en outre demandé un "droit d'écoute" pour Laura Smet et David Hallyday sur son dernier disque, enregistré en 2017, avant sa commercialisation, toute la question étant de savoir si cela peut aller jusqu'à constituer un véritable droit de regard.

C'est sur ces diverses mesures conservatoires que le tribunal devra statuer dans quinze jours.

---

PARIS - PSA propose à ses actionnaires d'accorder une prime d'un million d'euros au président du directoire Carlos Tavares pour la mise en place du plan de redressement d'Opel Vauxhall, racheté l'été dernier, selon le document de référence du groupe.

Si elle est adoptée lors de l'assemblée générale du 24 avril, la rémunération de Carlos Tavares au titre de l'exercice 2017 aura été de 6,7 millions d'euros - 1,3 million d'euros de part fixe, 2,4 millions de part variable, 1,0 million de prime exceptionnelle et 1,99 million d'euros en attribution d'actions de performance - après 4,7 millions d'euros pour 2016.